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Cuma Hutbesi yayınlandı! konusu nedir?

Yayınlanma Tarihi: 22.01.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 12:12
Cuma Hutbesi yayınlandı! 22 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?

Her hafta Cuma günleri tarafından hazırlanan "Cuma Hutbesi" günü için yayımlandı. Cuma Hutbesinin bu haftadaki konusu "Tefekkür: Düşünüp Öğüt Almak..."

Kur'an-ı Kerim'de bir çok yerde Rabbimiz bizi aklımızı kullanmaya teşvik eder. Allah'ın yeryüzündeki nimetleri üzerinde düşünmeyi ve öğüt almayı tavsiye eder. Yüce Allah, "O akıl sahipleri, ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine yatarken daima Allah'ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler ve: "Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksik sıfatlardan uzaksın. Bizi cehennem azabından koru!" derler." buyurmuştur." İşte 22 Ocak Cuma Hutbesi konusu ve detayları...

Tefekkür nedir, nasıl yapılır? Tefekkürle ilgili ayetler… TEFEKKÜR NEDİR, NASIL YAPILIR? TEFEKKÜRLE İLGİLİ AYETLER…

22 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU

Aklın İbadeti: Tefekkür

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Onlar, ayaktayken, otururken ve yatarken daima Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünür ve şöyle derler: "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, sen ne yücesin! Bizi cehennem azabından koru!"

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hakkın insana lütfettiği en büyük nimetlerden biri de akıldır. Akıl; hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, faydalı olanı zararlıdan ayırt etmemiz için bize ihsan edilmiş üstün bir meziyettir. İnsan, bu sayede Allah'ın ayetlerini kavrayıp hayatına anlam kazandırır. Kötülükten sakınıp iyiliğe yönelir. Eğer aklını güzel işlerde kullanırsa ahirette büyük mükâfata erer. Ama aklıyla fenalık planlarsa sonu hüsran olur.

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Kıymetli Müslümanlar!

Aklın meyvesi ise tefekkürdür. Tefekkür, gerçeği anlamak ve doğru davranmak için emek verip düşünmektir. Bizler tefekkür ederek yaratılış gayemizi, Allah'a kulluğun önemini, vaktin kıymetini ve salih amelin değerini idrak ederiz. Kâinattaki eşsiz dengenin ve sayısız nimetin farkına varırız. Göklerin ve yerin, dağların ve denizlerin, ay ve güneşin, bilinen ve bilinmeyen nice güzelliklerin yaratılışındaki hikmeti kavrarız. Tefekkür sayesinde olaylara ibret nazarıyla bakar, ders çıkarır, payımıza düşen sorumluluğu alırız.

İmam Gazzali'nin Hikmetler Kitabı'ndan öğütler İMAM GAZZALİ'NİN HİKMETLER KİTABI'NDAN ÖĞÜTLER

Değerli Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölümden sonrası için çalışandır."[1]

Ne mutlu, aklını erdemli bir insan ve hakikatli bir kul olma yolunda Cenâb-ı Hakkın rızasını kazanmaya vesile kılanlara! Dünyayı ahiretin tarlası olarak görüp ebedi hayat için bugünden hazırlık yapanlara!

[1] Tirmizî, Sıfatü'l-kıyame, 25.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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Etiketler diyanet işleri başkanlığı 22 Ocak Cuma Hutbesi Cenâb ı Hakkı Yüce Allah Yüce Rabbimiz Sevgili Peygamberimiz 22 Ocak 2021

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