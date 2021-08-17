Nebe suresi 1-8. ayetler tecvid tahlili

Tecvid kurallarını öğrenmek kadar, bu kuralları uygulamak ve tilavet sırasında tatbik etmek oldukça önemlidir. Bazı ayet ve surelerin üzerinde uygulama yapmamız bu nedene dayanmaktadır. Bugünkü dersimizde ise farklı münasebetlerde okuduğumuz Nebe suresinin ilk sekiz ayetini ele alacağız.

💠 عَمَّ يَتَسَٓاءَلُونَۚ 💠

1▪ Mim harfi şeddeli olduğu için idğam-ı misleyn meal gunne kuralı meydana gelir. İlk mim cezimli ikinci mim harekeli olduğu için gunneli bir şekilde okunur.

2▪ Medd-i tabiden sonra aynı kelime içinde hemze geldiği için medd-i muttasıl meydana gelmiştir. Dört elif miktarı uzatılarak okunur.

3▪ Sondan bir harf önce harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

💠عَنِ النَّبَأِ الْعَظٖيمِۙ 💠

1▪ Lam-ı tariften sonra nun harfi geldiği için idğam-ı şemsiyye kuralı meydana gelir ve lam harfi okunmaz.

2▪ Nun harfi şeddeli olduğu için idğam-ı misleyn meal gunne kuralı meydana gelir. İlk nun cezimli ikinci nun harekeli olduğu için gunneli bir şekilde okunur.

3▪ Lam-ı tariften sonra ayn harfi geldiği için izhar-ı kameriyye kuralı meydana gelir ve lam harfi okunur.

4▪ Sondan bir harf önce harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

💠اَلَّذٖي هُمْ فٖيهِ مُخْتَلِفُونَؕ 💠

1▪ Lam harfi şeddeli olduğu yani ilk lam cezimli ikinci lam harekeli olduğu için idğam-ı misleyn bila gunne kuralı meydana gelir.

2▪ Zel harfi esreli olduğu ve kendisinden sonra harekesiz ye harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

3▪ Mim harfinden sonra fe harfi geldiği için mim'in izharı kuralı oluşur. Yani mim belirgin bir şekilde okunur.

4▪ Fe harfi esreli ve kendisinden sonra harekesiz ye harfi olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

5▪ Sondan bir harf önce harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

💠 كَلَّا سَيَعْلَمُونَۙ💠

1▪ Lam harfi şeddeli olduğu yani ilk lam cezimli, ikinci lam harekeli olduğu için idğam-ı misleyn bila gunne kuralı meydana gelir.

2▪ Lam harfi üstünlü ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

3▪ Sondan bir harf önce harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

💠 ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ 💠

1▪ Mim harfi şeddeli olduğu için idğam-ı misleyn meal gunne kuralı meydana gelir. İlk mim cezimli ikinci mim harekeli olduğu için gunneli bir şekilde okunur.

2▪ Lam harfi şeddeli yani ilk lam cezimli ikinci lam harekeli olduğu için idğam-ı misleyn bila gunne kuralı meydana gelir.

3▪ Lam harfi üstünlü ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

4▪ Sondan bir harf önce harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

💠اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَاداًۙ💠

1▪ Cezimli mim harfinden sonra nun harfi geldiği için mim'in izharı kuralı oluşur. Yani mim belirgin bir şekilde okunur.

2▪ Cim harfi cezimli ve kalkale harflerinden biri olduğu için vurgulu bir şekilde okunur.

3▪Lam-ı tariften sonra elif harfi geldiği için izhar-ı kameriyye kuralı meydana gelir ve lam harfi okunur.

4▪ Ra harfinin kendisi cezimli ve kendisinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

5▪ He harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

6▪ Dal harfi tenvinli olduğu ve kendisinden sonra vakıf geldiği için tenvinin içindeki cezimli nun düşer ve ivaz tenvini yapılarak yani "mihada" şeklinde okunur.

💠وَالْجِبَالَ اَوْتَاداً💠

1▪ Lam-ı tariften sonra elif harfi geldiği için izhar-ı kameriyye kuralı meydana gelir ve lam harfi okunur.

2▪ Be harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

3▪ Te harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

4▪Dal harfi tenvinli olduğu ve kendisinden sonra vakıf geldiği için tenvinin içindeki cezimli nun düşer ve ivaz tenvini yapılarak yani "evtada" şeklinde okunur.

💠وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجاً💠

1▪ Kaf harfi cezimli ve kalkale harflerinden biri olduğu için vurgulu bir şekilde okunur.

2▪ Nun harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

3▪Cezimli mim harfinden sonra elif harfi geldiği için mim'in izharı kuralı oluşur. Yani mim belirgin bir şekilde okunur.

4▪Vav harfi üstünlü ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

5▪Dal harfi tenvinli olduğu ve kendisinden sonra vakıf geldiği için tenvinin içinde ki cezimli nun düşer. İvaz tenvini yapılarak yani "ezvaca" şeklinde okunur.

Kalkale ve medd-i ivaz ile alakalı kuralları bir kez daha gözden geçirmek isterseniz Tecvid dersleri-7 ve 10 yazılarımızı okuyabilirsiniz.

FİKRİYAT

SÜMEYYE ALI JABER

Grafik: Burcu Sandıkçı