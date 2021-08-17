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TECVİD

Nebe suresi 1-8. ayetler tecvid tahlili

Yayınlanma Tarihi: 17.08.2021 17:53 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 18:33
Nebe suresi 1-8. ayetler tecvid tahlili

Tecvid kurallarını öğrenmek kadar, bu kuralları uygulamak ve tilavet sırasında tatbik etmek oldukça önemlidir. Bazı ayet ve surelerin üzerinde uygulama yapmamız bu nedene dayanmaktadır. Bugünkü dersimizde ise farklı münasebetlerde okuduğumuz Nebe suresinin ilk sekiz ayetini ele alacağız.

💠 عَمَّ يَتَسَٓاءَلُونَۚ 💠

1Mim harfi şeddeli olduğu için idğam-ı misleyn meal gunne kuralı meydana gelir. İlk mim cezimli ikinci mim harekeli olduğu için gunneli bir şekilde okunur.

2 Medd-i tabiden sonra aynı kelime içinde hemze geldiği için medd-i muttasıl meydana gelmiştir. Dört elif miktarı uzatılarak okunur.

3 Sondan bir harf önce harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Tecvid dersleri 8 - Ra harfinin hükümleri TECVİD DERSLERİ 8 - RA HARFİNİN HÜKÜMLERİ

💠عَنِ النَّبَأِ الْعَظٖيمِۙ 💠

1Lam-ı tariften sonra nun harfi geldiği için idğam-ı şemsiyye kuralı meydana gelir ve lam harfi okunmaz.

2Nun harfi şeddeli olduğu için idğam-ı misleyn meal gunne kuralı meydana gelir. İlk nun cezimli ikinci nun harekeli olduğu için gunneli bir şekilde okunur.

3Lam-ı tariften sonra ayn harfi geldiği için izhar-ı kameriyye kuralı meydana gelir ve lam harfi okunur.

4Sondan bir harf önce harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Tecvid dersleri - 7 TECVİD DERSLERİ - 7

💠اَلَّذٖي هُمْ فٖيهِ مُخْتَلِفُونَؕ 💠

1Lam harfi şeddeli olduğu yani ilk lam cezimli ikinci lam harekeli olduğu için idğam-ı misleyn bila gunne kuralı meydana gelir.

2Zel harfi esreli olduğu ve kendisinden sonra harekesiz ye harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

3Mim harfinden sonra fe harfi geldiği için mim'in izharı kuralı oluşur. Yani mim belirgin bir şekilde okunur.

4Fe harfi esreli ve kendisinden sonra harekesiz ye harfi olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

5Sondan bir harf önce harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Tecvid dersleri 6- İdğam çeşitleri TECVİD DERSLERİ 6- İDĞAM ÇEŞİTLERİ

💠 كَلَّا سَيَعْلَمُونَۙ💠

1Lam harfi şeddeli olduğu yani ilk lam cezimli, ikinci lam harekeli olduğu için idğam-ı misleyn bila gunne kuralı meydana gelir.

2Lam harfi üstünlü ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

3Sondan bir harf önce harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Tecvid dersleri 5- İdğam çeşitleri TECVİD DERSLERİ 5- İDĞAM ÇEŞİTLERİ

💠 ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ 💠

1Mim harfi şeddeli olduğu için idğam-ı misleyn meal gunne kuralı meydana gelir. İlk mim cezimli ikinci mim harekeli olduğu için gunneli bir şekilde okunur.

2Lam harfi şeddeli yani ilk lam cezimli ikinci lam harekeli olduğu için idğam-ı misleyn bila gunne kuralı meydana gelir.

3Lam harfi üstünlü ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

4Sondan bir harf önce harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Tecvid Dersleri 4-Tenvin ve sakin nun ile alakalı tecvid kuralları TECVİD DERSLERİ 4-TENVİN VE SAKİN NUN İLE ALAKALI TECVİD KURALLARI

💠اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَاداًۙ💠

1Cezimli mim harfinden sonra nun harfi geldiği için mim'in izharı kuralı oluşur. Yani mim belirgin bir şekilde okunur.

2Cim harfi cezimli ve kalkale harflerinden biri olduğu için vurgulu bir şekilde okunur.

3Lam-ı tariften sonra elif harfi geldiği için izhar-ı kameriyye kuralı meydana gelir ve lam harfi okunur.

4Ra harfinin kendisi cezimli ve kendisinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

5He harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

6Dal harfi tenvinli olduğu ve kendisinden sonra vakıf geldiği için tenvinin içindeki cezimli nun düşer ve ivaz tenvini yapılarak yani "mihada" şeklinde okunur.

Tecvid dersleri-3 Med kuralları TECVİD DERSLERİ-3 (MED KURALLARI)

💠وَالْجِبَالَ اَوْتَاداً💠

1Lam-ı tariften sonra elif harfi geldiği için izhar-ı kameriyye kuralı meydana gelir ve lam harfi okunur.

2Be harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

3Te harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

4Dal harfi tenvinli olduğu ve kendisinden sonra vakıf geldiği için tenvinin içindeki cezimli nun düşer ve ivaz tenvini yapılarak yani "evtada" şeklinde okunur.

Fikriyat tecvid dersleri -2 FİKRİYAT TECVİD DERSLERİ -2

💠وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجاً💠

1Kaf harfi cezimli ve kalkale harflerinden biri olduğu için vurgulu bir şekilde okunur.

2Nun harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

3Cezimli mim harfinden sonra elif harfi geldiği için mim'in izharı kuralı oluşur. Yani mim belirgin bir şekilde okunur.

4Vav harfi üstünlü ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

Tecvid Dersleri 10 - Lafzatullahın okunuşu ve ivaz tenvini TECVİD DERSLERİ 10 - LAFZATULLAHIN OKUNUŞU VE İVAZ TENVİNİ

5Dal harfi tenvinli olduğu ve kendisinden sonra vakıf geldiği için tenvinin içinde ki cezimli nun düşer. İvaz tenvini yapılarak yani "ezvaca" şeklinde okunur.

Kalkale ve medd-i ivaz ile alakalı kuralları bir kez daha gözden geçirmek isterseniz Tecvid dersleri-7 ve 10 yazılarımızı okuyabilirsiniz.

FİKRİYAT

SÜMEYYE ALI JABER

Grafik: Burcu Sandıkçı

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Etiketler Nebe sure Tecvid

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