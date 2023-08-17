Arafat'ta gerçekleştirilecek görevler tüm Müslümanlar için büyük önem taşır. Peki, Arafat' tan Müzdelifeye giderken hangi dua okunmalı?

لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَرْغَبُ ، وَ إِيَّاكَ أَرْجُو ، فَتَقَبَّلْ نُسُكِي وَ وَفِّقْنِي وَارْزُقْنِي فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ أَكْثَرَ مَا أَطْلُبُ ، وَلَا تُخَيِّبْنِي إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ . لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ .

🔸 Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür.

🔸 Allah'ım Yalnızca sana yöneliyorum. Tek ümidim sensin. Hac vazifelerimi kabul buyur. Beni muvaffak eyle. Burada bana istediğimden daha da fazla hayırlar ihsan eyle. Ümidimi boşa çıkarma. Şüphesiz ki sen, çok cömert ve kerem sahibi olan Allah'sın.

🔸 Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.