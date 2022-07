Müslümanların heyecan ile beklediği Kurban Bayramı yaklaştıkça akıllara takılan sorular da artıyor. Bu konulardan biri de Kurban Bayramı’nın ne zaman olacağı sorusunu akıllara getiriyor. Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün sürecek? Bayram namazı hangi camilerde kılınacak?

🔸 Kalplerimizi birleştiren bayramlardan biri olan Kurban Bayramına çok az kaldı. En çok merak edilen konular arasında bayram namazının saat kaçta eda edileceği ve hangi camilerde kılınacağı yer alıyor.

🔸 Kurban Bayramı'nda kılınacak olan bayram namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. 2022 Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.15'te kılınacak.

Bir sene içinde iki defa bayram namazı kılarız. Bunlardan biri Ramazan Bayramı, diğeri ise Kurban Bayramıdır. Her iki bayramda ikişer rekattan oluşur.Senede iki defa kıldığımızdan ötürü bu namazın kılışını unutabiliyoruz. İmam bayram namazına başlamadan önce orada bulunan vatandaşlara, nasıl kılmaları gerektiği hatırlatır. Vakti girince imamın niyetine uyarak bayram namaza durulur.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

1.REKAT

1- Bayram namazın kılmaya niyet edilir.

2- "Sübhaneke Duası" okunur, sonra bölümler halinde Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

3- İkinici Tekbir alınır ve eller yine yana salınır.

4- Sonrasında 3. Tekbir alınır. Eller göbek hizasında bağlanır.

5- İmam, gizli besmele çekerek "Fatiha Suresi"ni okur. Sonrasında ise "zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim'den" bir sure okur.

2.REKAT

1- İmam, gizli besmele çekerek "Fatiha Suresi"ni okur. Sonrasında ise "zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim'den" bir sure okur.

2- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

3- Daha sonra ikinci "Tekbir" alınır. Eller yine yana salınır.

4- Üçüncü kez eller yana salınır.

5- Tekrar "Tekbir" alınır. Eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükûya gidilir.

6- Rükû ve secdenin sonra oturulur. Tahiyyat ve Salli-Barik Duaları okunur. Önce sağa sonra sola selam verilerek namaz bitirilir.

Namaz bittikten sonra imam ile birlikte Teşrik Tekbiri getirilir. Bayram hutbesi için imam minbere çıkar. Hutbe de bittikten sonra herkes birbiriyle bayramlaşır. Bayram böyleyece namaz ile birlikte başlamış olur.

2022 Kurban Bayramı'nda İstanbul'da bulunan vatandaşlarımızın, Bayram namazlarını kılabileceği tarihi camilerin listesini siz değerli okucuylarımıza hazırladık.

1- Ayasofya Cami

2- Sultanahmet Cami

3- Süleymaniye Cami

4-Fatih Cami

5-Eyüp Sultan Cami