Kurban, Müslümanların Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirdiği bir ibadettir. Bu amaç kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Peki, kurban taksitle alınır mı? Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Taksitle kurban kesmek caiz mi? İşte Diyanet'e göre kredi kartı ve taksitle kurban kesmenin hükmü...

Kurban, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelir. Dini terim olarak ise Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını elde etmek için İbadet maksadıyla belirli bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne göre boğazlamak, ya da bu şekilde kesilen hayvana verilen isimdir. Buna "Udhiyye"; hac da kesilen kurbana "Hedy" denir. Mali ibadetlerden biri olan kurban, İmam-i Azam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. İmam Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ve diğer mezhep imamlarına göre müekked sünnettir. Kurban kesmeyi Peygamber (sav) Efendimiz hayatında hiç terk etmemiştir. Kurban ibadeti, kitap, sünnet ve icma ile sabittir.

KURBAN KESMENİN FAYDALARI

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'in yüce Allah'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş olur. Aynı zamanda kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALINIR MI?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?

Kurban, Allah'a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Dolayısıyla taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli, bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır. Sağ eliyle tuttuğu bıçakla hayvanı keserken "Bismillâhi Allahü ekber" der. Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye iştirak eder. Kurban kesen kimse kesim esnasında Allah'ın adını anmayı (besmele) kasten terk ederse, Hanefî mezhebine göre bu hayvanın eti yenilmez.