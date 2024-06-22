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İtalya'da aşırı sıcaklar etkili oluyor

İtalya'nın orta ve güney kesimlerinde aşırı sıcak hava dalgası etkili olurken bazı kentlerde "kırmızı" alarm verilerek halka uyarıda bulunuldu.

İtalya’da aşırı sıcaklar etkili oluyor
Yayınlanma Tarihi: 22.6.2024 09:29:46 Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 09:29

Ülkede aşırı sıcaklar, önceki yıllara nazaran daha erken şekilde, haziran ayında etkisini göstermeye başladı.

Basında çıkan haberlerde, İtalya'da Afrika üzerinden gelen Minos antisiklonunun etkili olduğu ve hava sıcaklıklarını 40 derecenin üzerine çıkardığı belirtildi.

Hava sıcaklıklarında risk seviyesini dört renk kategoride belirleyen Sağlık Bakanlığı da en yüksek risk anlamına gelen "kırmızı" kategoriye, bugün için aralarında başkent Roma'nın da olduğu 15 şehri aldı.

Bakanlık yarın için de Roma, Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Rieti ve Perugia'nın olduğu 8 kentte "kırmızı" alarm verdi.

Yetkililer, yüksek sıcaklıkların beyin gibi hayati organlar için risk oluşturduğuna işaret ederek aşırı sıcakların sadece yaşlı, çocuk, hastalar ve savunmasız grupların değil, halkın geneli için tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

- Roma'da insanlar çeşmelerde serinlemeye çalıştı

Bakanlığın "kırmızı" kategoride tuttuğu başkentte, termometreler zaman zaman 41 derece ve üstünü gösterdi.

Roma'nın turistik noktalarından İspanyol Merdivenleri önündeki Barcaccia çeşmesi başta olmak üzere insanlar kentteki çeşmelerden akan suda serinlemeye çalıştı.

Başkentin simge yapılarından tarihi Kolezyum'u görmeye gelen ziyaretçilerin serinlemesi için sıraların bulunduğu yerlere büyük vantilatörler ve güneşten korunabilmeleri için portatif çadırlar yerleştirildi.

Diğer yandan, başkentin Magliana semtinde öğle saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahale etti.

Basında yer alan haberlede, yangın nedeniyle Magliana semtindeki bazı yolların ulaşıma kapatıldığı, çevreye yakın bazı evlerin de tedbiren boşaltıldığı aktarıldı.

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Etiketler Roma İtalya Ancona Campobasso Frosinone Latina Palermo Rieti Perugia kolezyum Magliana İspanyol Merdivenleri Afrika Minos Sağlık Bakanlığı

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