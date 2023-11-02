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2024 hac kuraları çekildi

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Yayınlanma Tarihi: 2.11.2023 16:53:54 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 16:53

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac kurasını Gazze'de yaşanan hüznün ve devasa bir acının gölgesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüreklerin yıllardır haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistinlilerin acısıyla yandığını ifade eden Erbaş, hac kurası heyecanını buruk bir sevinç içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.


Kuraya girecek en yaşlı hacı adayımız 114 yaşında

İslam fıkhına göre, her müminin hac ibadetine talip olmak için müracaat etmesi ve niyetini ortaya koymasının önemli olduğunu anımsatan Erbaş, "Yıllar yılı müracaat ettiği halde bu imkana kavuşamadan vefat eden ya da güç ve takatten düşen kimselere Cenabıhak, 'Ey kulum, niye hac görevini yapmadın' diye sormayacaktır. Zira Rabbimiz 'Hac, sadece oraya imkan ve yol bulabilenler için farz kılınmıştır' diye buyuruyor. Bu imkan bulunamadığında mesuliyet de kuldan kalkmış demektir." bilgisini verdi.


Kesin kayıtlar 6-24 Kasım tarihleri arasında olacak

Hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Erbaş, her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini anlattı.

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Etiketler diyanet işleri başkanlığı Diyarbakır Diyanet İşleri Başkanı Türkiye Batman Cenabıhak Ali Erbaş İslam fıkh Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca Gazze e-devlet Diyanet İşleri Başkanlığının İslam HAC

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