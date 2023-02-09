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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen İskenderun ve Adana'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremin yıkıcı etkilerini yaşayan İskenderun ve Adana'yı ziyaret ederek çalışmaları gözlemledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen İskenderun ve Adana’da incelemelerde bulundu
Yayınlanma Tarihi: 9.2.2023 08:56:00 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından İskenderun ilçesine yol aldı. Erdoğan, burada yetkili kişilerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Erdoğan: "Şuan itibarıyla Hatay'ımızda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor." açıklamasında bulundu.

Hatay'dan Adana'ya geçen Erdoğan, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Zeray Apartmanı'nın enkazında süren arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Vatandaşlarla da görüşen Erdoğan, geçmişteki depremleri hatırlatarak, "Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir." dedi.

Depremin acı bilançosu DEPREMİN ACI BİLANÇOSU

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