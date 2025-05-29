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İstanbul'da, Uluslararası Doğu Türkistan Çalıştayı gerçekleşti

Yayınlanma Tarihi: 29.05.2025 15:18

Uluslararası Doğu Türkistan Çalıştayı, Medya Platformu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul’da, Uluslararası Doğu Türkistan Çalıştayı gerçekleşti

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası Doğu Türkistan Çalıştayı: Akademisyenler Konuşuyor" adlı programın organizasyon heyetinde, Medya Platformu Başkanı Turgut Özmutafoğlu, kurucu başkanlardan Ahmet Durkaya, Onursal Başkan Mustafa Çınar, Eğitimci-Yazar Metin Sakınç, Medya Platformu Sekreteri Fatih Çiçek ve iletişim koordinatörleri Başak Çınar ile Selda Ercaner yer aldı.

Çok sayıda Doğu Türkistanlı akademisyen ve uzman, görüşünü dile getirdiği çalıştayda, Doğu Türkistan meselesinin yalnızca insan hakları ihlallerinden ibaret olmadığı, aynı zamanda küresel siyasetin ve ekonomik çıkarların bir parçası olduğu anlatıldı.

Çalıştayın sonuç bildirgesini, Prof. Dr. Adem Palabıyık paylaştı.

Sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

"Propaganda yöntemleri güçlendirilmeli, aile ve inanç bağları korunmalı. Türkistanlıların dil, kültür ve kimliğini yaşatacak programlar oluşturulmalı. Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik izlediği politika, uluslararası gözlemcilerden oluşan bir heyet ile takip edilmeli ve oluşturulacak raporlar uluslararası medya ile paylaşılmalıdır. Uluslararası medyada ve sivil toplum alanında ses getirilmeli. Devletimizin mevcut desteğinin yanında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın rolünün daha görünür olması sağlanmalı."

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