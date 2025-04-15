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Kara yollarında durum

Yayınlanma Tarihi: 15.04.2025 09:04

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Batı kavşakları 80-92. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönünde ulaşım tamamen trafiğe kapatılarak, sürücüler Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek. Kavşaktan otoyola girişler de kapatılacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşaklarında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde trafik işaretlemesi ve bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşım karşı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Adana Doğu-Misis kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı diğer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde (Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 13-15. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla Batman-Siirt istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşıma sol yoldan gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3. kilometresindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılan çalışma nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Burdur-Antalya yolunun 95-96. kilometrelerinde (Kepez üstü mevki) köprülü kavşak ve yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım servis yolundan, Ayancık-Sinop yolunun 11-12. kilometrelerinde ise tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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