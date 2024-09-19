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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
Yayınlanma Tarihi: 19.09.2024 08:53:41 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 08:53

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle şerit aktarımı yapılıyor. Söz konusu bölgede ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 22-27, Diyarbakır-Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çeltikçi-Antalya yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Refahiye-Erzincan yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde tünelin Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

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Etiketler Ürgüp Çeltikçi Nevşehir Denizli Mekece Düziçi Ankara Bolu Doğu Trabzon Tavşanlı Osmaniye Harmancık Refahiye Dursunbey TAG otoyolu

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