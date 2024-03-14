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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
Yayınlanma Tarihi: 14.3.2024 08:37:25 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 08:36

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 18-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 28. kilometresindeki Şehit Asım Kıran Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

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