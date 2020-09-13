Zarafetiyle dillere destan Süslü Karakol'un hikayesi

Beşiktaş Ihlamur semtinde bulunan Aziziye Karakolu, 1866 tarihinde Sultan Abdülaziz tarafından yaptırıldı. Hizmet alanına rağmen mimarisi sebebiyle insanlara sıcak gelen bu yapı, dış cephesinde bezemelerinden ötürü halk arasında Süslü Karakol olarak adlandırıldı. Peki, Karakol'un çevresinde hangi yenilikçi Osmanlı padişahının yarışmalar sonucunda rekor kırarak diktirdiği kitabeli nişataşları yer alıyordu? Karakol, geçmişten günümüze hangi işlevlerde kullanılmış ve hangi alanlarda hizmet vermişti?
Giriş Tarihi: 13.09.2020
09:39
Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
10:37
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
10
HALK ARASINDA "SÜSLÜ KARAKOL" İSMİYLE NAM SALDI
2
10
III. SELİM YAPININ ÇEVRESİNDE TÜFEK ATIŞI YARIŞMALARI DÜZENLEDİ
3
10
YARIŞMALAR SONUCU II. MAHMUT SEMTE KİTABELİ NİŞANTAŞLARI DİKTİRDİ