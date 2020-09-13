Zarafetiyle dillere destan Süslü Karakol'un hikayesi

Beşiktaş Ihlamur semtinde bulunan Aziziye Karakolu, 1866 tarihinde Sultan Abdülaziz tarafından yaptırıldı. Hizmet alanına rağmen mimarisi sebebiyle insanlara sıcak gelen bu yapı, dış cephesinde bezemelerinden ötürü halk arasında Süslü Karakol olarak adlandırıldı. Peki, Karakol'un çevresinde hangi yenilikçi Osmanlı padişahının yarışmalar sonucunda rekor kırarak diktirdiği kitabeli nişataşları yer alıyordu? Karakol, geçmişten günümüze hangi işlevlerde kullanılmış ve hangi alanlarda hizmet vermişti?

Giriş Tarihi: 13.09.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ







