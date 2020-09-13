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Zarafetiyle dillere destan Süslü Karakol'un hikayesi

Beşiktaş Ihlamur semtinde bulunan Aziziye Karakolu, 1866 tarihinde Sultan Abdülaziz tarafından yaptırıldı. Hizmet alanına rağmen mimarisi sebebiyle insanlara sıcak gelen bu yapı, dış cephesinde bezemelerinden ötürü halk arasında Süslü Karakol olarak adlandırıldı. Peki, Karakol'un çevresinde hangi yenilikçi Osmanlı padişahının yarışmalar sonucunda rekor kırarak diktirdiği kitabeli nişataşları yer alıyordu? Karakol, geçmişten günümüze hangi işlevlerde kullanılmış ve hangi alanlarda hizmet vermişti?

Giriş Tarihi: 13.09.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 10:37
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HALK ARASINDA "SÜSLÜ KARAKOL" İSMİYLE NAM SALDI
HALK ARASINDA SÜSLÜ KARAKOL İSMİYLE NAM SALDI

📌Süslü Karakol ya da Aziziye Karakolu, İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde bulunan tarihi yapıdır. Asıl adı Aziziye Karakolu olan bina, 1866'da Sultan Abdülaziz tarafından yaptırıldı. Ancak cephesindeki bezemeler nedeniyle halk arasında "Süslü Karakol" olarak nam saldı.

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III. SELİM YAPININ ÇEVRESİNDE TÜFEK ATIŞI YARIŞMALARI DÜZENLEDİ
III. SELİM YAPININ ÇEVRESİNDE TÜFEK ATIŞI YARIŞMALARI DÜZENLEDİ

📌Binanın olduğu yerde daha önce III. Selim tarafından yaptırılan başka bir yapı bulunuyordu. Ihlamur semtinde, 1789-1807 yılları arasıda III. Selim hükümdarlığında kurduğu Nizam-ı Cedid birliklerini barutlu tüfeklerle donatmış, okçulukta bilinen nişantaşı dikme geleneğini tüfek atışı yarışmalarıyla devam ettirmişti.

III. Selim'in bilinmeyen yönü

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YARIŞMALAR SONUCU II. MAHMUT SEMTE KİTABELİ NİŞANTAŞLARI DİKTİRDİ
YARIŞMALAR SONUCU II. MAHMUT SEMTE KİTABELİ NİŞANTAŞLARI DİKTİRDİ

📌Daha sonraları II. Mahmud da kumandanlarıyla beraber yarışmalara katılmış, yarışmalar sonucunda rekorlar kırarak semte kitabeli nişantaşları diktirmiştti.

Nişan taşı dikme geleneği nedir?

Eskiden sultanın veya büyük bir zatın attığı okun düştüğü yere yahut vurduğu hedefin yerine dikilen değişik biçimde taşlardır, üzerlerinde atışın kimin tarafından yapıldığı ve tarihi yazılıdır.

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📌II. Mahmud'tan sonra tahta geçen Abdülmecid buraya iki kasır yaptırıp çevreyi ağaçlandırarak yapılanma hareketini hızlandırdı. Teşvikiye Camii ve Yıldız Sarayı'nın inşasından sonra Yıldız Bulvarı ve Nişantaşı ekseni iyice popüler hale gelmiş ve yoğun yerleşim başlamıştı.

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SULTAN ABDÜLAZİZ TARAFINDAN AZİZİYE KARAKOLU
SULTAN ABDÜLAZİZ TARAFINDAN AZİZİYE KARAKOLU

📌Bu arada III. Selim zamanında yaptırılan ahşap karakol ve köşk yetersiz olduğu gerekçeciyle yıktırılmış, yerine 1866'da Abdülaziz tarafından bugünkü Aziziye Karakolu inşa edilmişti. Karakol halk arasında, cephesindeki yoğun bezeme nedeniyle Süslü Karakol adını aldı.

Sultan Abdülaziz nasıl katledildi?

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