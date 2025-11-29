Yeşilyurt Köyü'nde bunları yapmadan dönme

2 /10













MEŞHUR MANLAMAYI TAT

🔹Yeşilyurt kendine özgü lezzet ve simgeleriyle öne çıkıyor. Bunlardan biri tabii ki meşhur yemek "manlama". Aslında bu lezzete çok uzak değiliz; mantıya oldukça benzediğini söyleyebiliriz.

🔹Kıymalı bir gözleme hazırlanır, üstüne yoğurt, onun üstüne de biberli sos yapılarak eklenir. Yeşilyurt dışında Küçükkuyu'da da görebileceğiniz bu lezzeti denemeden dönmeyin derim.