Yeşilyurt Köyü'nde bunları yapmadan dönme
Kaz Dağları eteklerinde doğası ve tarihiyle eşsiz bir belde var: Yeşilyurt. Bu köyün en önemli özelliği, Oğuzların Çepni boyu tarafından kurulmuş olması. Köye ilk yerleşim 1355 yılında olmuş, 1969 senesinde ise "Yeşilyurt" adını almış. Buranın bir başka özelliği ise bir dönem Rumlar ve Türklerin uzun seneler birlik ve beraberlik içinde yaşaması. Tarihin ve doğanın harmanlandığı bu turistik beldede neler yapılmalı? İşte, Yeşilyurt Köyü rehberi…
YEŞİLYURT SOKAKLARINDA DOLAŞ
🔹Yeşilyurt, Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulmuş bir köy. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan bu yer, insanı eşsiz doğasıyla tesiri altına alıyor.
🔹Taş mimarisinin en güzel örneklerini görebileceğiniz bu yerde, bir dönemler Rumlar ile Türkler barış içinde yaşamış. İşte, geçmiş ile günümüz arasında bir köprü görevi gören evlerin bulunduğu sokaklarda dolaşarak gezinize başlayabilirsiniz.
MEŞHUR MANLAMAYI TAT
🔹Yeşilyurt kendine özgü lezzet ve simgeleriyle öne çıkıyor. Bunlardan biri tabii ki meşhur yemek "manlama". Aslında bu lezzete çok uzak değiliz; mantıya oldukça benzediğini söyleyebiliriz.
🔹Kıymalı bir gözleme hazırlanır, üstüne yoğurt, onun üstüne de biberli sos yapılarak eklenir. Yeşilyurt dışında Küçükkuyu'da da görebileceğiniz bu lezzeti denemeden dönmeyin derim.
KÖYÜN GÜZELLİKLERİNİ ÇEK
🔹Yeşilyurt, Antik dönemde "İda Dağı" olarak bilinen Kaz Dağları'nın "nar çiçeği" şeklinde anılıyor. Bu köy, başta Kuzey Ege olmak üzere ülkemizin en güzel köyleri arasında kabul ediliyor.
🔹Yeşilyurt'un Rum mimari esintilerini taşıyan tarihi evleri ve Arnavut kaldırımlı sokaklarını süsleyen rengarenk çiçekler, köye gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Böylesine güzel bir köye gelmişken bu anları kayıt altına almanızı öneririm.
YEŞİLYURT KÖYÜ CAMİİ'NE GİT
🔹Yeşilyurt Köyü Camii, 1900'lü yıllarda inşa edilmiş. Caminin ay-yıldız motifleri ziyaretçilerin dikkatini celbediyor. Yapı, taş malzemeden yapılmış olup tek şerefeli bir minareye sahip.
🔹Mimari özellikleri ve tarihi dokusuyla bu yapı, köyün önemli kültürel miraslarından biri. Yeşilyurt Köyü Camii'ni diğer camilerden ayıran farklı bir özellik bulunuyor: İnşası esnasında Yunan işçilerin de çalışmış olması.
KÖY MAHSULLERİNDEN AL
🔹Şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için bir kaçış noktası olan köyde, gezilecek yerler ve yapılacak farklı aktiviteler bulunsa da size tavsiyem; böylesine temiz bir havaya sahip köydeki mahsullere de bir göz atmanızdır.
🔹Yeşilyurt'ta bilhassa lavanta, badem, dağ kekiği ve zeytin meşhur. Özellikle eski usul zeytinyağı üretimi sebebiyle burası, yerli ve yabancı turistlerin odağında yer alıyor.