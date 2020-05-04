Vücudumuzu virüslerden koruyan 10 bitki...

Sarımsak, vücuda virüs ya da bakterilerin girmesini mümkün mertebe engeller, kanı temizler ve vücuda çoktan girmiş olan virüs ya da bakterileri hızlıca uzaklaştırmak konusunda uzmandır.

Sarımsak, besin değeri çok yüksek olan sarımsak tam bir şifa kaynağıdır. A, C, P ve B grubu vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, potasyum, selenyum, çinko, fosfor ve demir mineralleri açısından son derece zengindir.

Sarımsağı çiğ halde yutmak, yağının mikroorganizmalar üzerinde etki göstererek antibiyotik özelliğinin ortaya çıkmasını sağlar. Sarımsağın bu antiseptik işlevi, grip ve nezle gibi soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen hastalıkların önüne geçer. Bununla birlikte astım, romatizma ve eklem enfeksiyonların gibi problemler dolayısıyla varlık gösteren semptomların etkisi de sarımsak sayesinde azaltılabilir. Ses kısıklığı, öksürük gibi problemler bu semptomların başlıcasıdır.