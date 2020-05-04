Vücudumuzu virüslerden koruyan 10 bitki...
Virüslerle baş etmek için öncelikle bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gerekir. Bağışıklık sistemi, vücudu virüslerden, bakterilerden veya yabancı maddelerden koruyan hücre ve protein ağıdır. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip değilseniz hastalıklar sizin de kapınızı çalabilir. Antibiyotik kullanmadan da bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün. İşte vücudunuzu virüslerden koruyan 10 bitki...
Giriş Tarihi: 04.05.2020
14:03
Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
16:38
Sinirsel gerginliği gideren, mikropları öldüren, ağrıları kesen kekik, içerisinde bol miktarda
antioksidan, vitamin ve mineral bulundurmasıyla sağlığa oldukça faydalıdır. Soğuk algınlığınız varsa kekik çayı tüketebilirsiniz. Aynı zamanda soğuk kekik çayı ile gargara yapmak boğazınıza iyi gelecektir.
Kekik vücuttan solunum yoluyla atılır. Solunum yoluyla atılırken solunum yolundaki zararlı bakterileri öldürücü (antiseptik) bir etkisi vardır. Bu anlamda solunum yolu rahatsızlıklarının bitkisel tedavisinde kekikten faydalanılabilir.
Nezle ve grip olduysanız kekik çayı terlemenize ve vücudunuzdaki toksit maddeleri dışarı atmanıza yardımcı olur. Kekik içerisindeki aktif bileşen timol sayesinde bağışıklık sistemini düzenler.
Her gün 1 bardak kekik çayı vücudunuzun bakteri, virüs ve mantarlarla savaşmasına yardımcı olur.
Kekik nasıl kullanılır?
Kan ve lenfatik sistem temizleyici olarak kullanılmaktadır. Özellikle soğuk algınlığı ilaçlarında, öksürük damlalarında önemli bir kaynak olan
, bağışıklık sistemini güçlendirir. ekinezya
Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi bulunmaktadır. Bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler. Son yayınlanan çalışmalara göre ekinezya ürünleri, hem soğuk algınlığına yol açan hem de uçuk virüs gibi virüsleri öldürüp, iltihap etkenlerinin miktarını kontrol ederek boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açtığı hasarı engellemektedir.
Ayrıca , C vitamini, ekinezya gibi antioksidanlar bakımından zengindir. flavanoidler
1 ya da 2 çay kaşığı
ekinezya yaprağını/çiçeğini 1 bardak kaynar suya koyun ya da kökünden 1 çay kaşığı kadarını 1 ya da 2 bardak suyla 10 dakika kadar kaynatın. Bu tür bitkisel çayların bir bardaktan fazla içilmemesi tavsiye edilir.
Sarımsak, vücuda virüs ya da bakterilerin girmesini mümkün mertebe engeller, kanı temizler ve vücuda çoktan girmiş olan virüs ya da bakterileri hızlıca uzaklaştırmak konusunda uzmandır.
Sarımsak, besin değeri çok yüksek olan sarımsak tam bir şifa kaynağıdır. A, C, P ve B grubu vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, potasyum, selenyum, çinko, fosfor ve demir mineralleri açısından son derece zengindir.
Sarımsağı çiğ halde yutmak, yağının mikroorganizmalar üzerinde etki göstererek antibiyotik özelliğinin ortaya çıkmasını sağlar. Sarımsağın bu antiseptik işlevi, grip ve nezle gibi soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen hastalıkların önüne geçer. Bununla birlikte astım, romatizma ve eklem enfeksiyonların gibi problemler dolayısıyla varlık gösteren semptomların etkisi de sarımsak sayesinde azaltılabilir. Ses kısıklığı, öksürük gibi problemler bu semptomların başlıcasıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları nelerdir?
Zerdeçal, İngilizcesi ' Turmeric' adı verilen bir baharattır. Ana vatanı ise Hindistan'dır. Zerdeçal içerisinde mineral ve vitaminler bulundurur. Ancak bunlar çok az miktardadır. Kurkumin kansere karşı koruma sağlar. Kanserin bütün aşamalarında durdurucu, yavaşlatıcı bazen de İnflamasyon ile ilişkili olan enzimleri düzenler. İnflamasyon işleyişinin; beyin, kalp - damar, akciğer, metabolik ve otoimmün hastalıklar gibi birçok kronik hastalıkta rolü olduğu bilinir. bir özelliğe sahiptir. antibakteriyel
Zerdeçal, bilinen en güçlü en doğal, zarar ve yan etkisi en düşük ayrıca en ekonomik olan
antienflamatuar diyebiliriz. Çünkü zerdeçal bilinen en güçlü alkali maddedir. Aynı şekilde safrayı arttırıcı ve karaciğer safra kanallarını sulandırıp, temizleyici bir etkisi vardır. Safra taşını eritmede de yardımcı olabiliyor.
Zencefil özellikle akciğer ve sinüslerde toksinlerin barınmasını önler ve rahat nefes almanız için solunum sisteminde hava yollarının açık kalmasını sağlar. Keskin tadı ve aroması ile solunum yollarını açıcı, sindirimi düzenleyici, toksin atıcı, gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri vardır. Çorbalarda, taze olarak sebze yemeklerinde ve salatalarda kullanılabilir.
Vücut ısısını arttıran zencefil ter atmak için birebirdir. Gribi daha kolay atlatmak için kendi zencefil çayınızı hazırlayabilirsiniz. Bir bardak sıcak suya taze doğranmış zencefil dilimlerini ve bir tarçın çubuğunu ekleyin. 20 dakika kadar bekledikten sonra çayınızı süzerek içmeniz tavsiye edilir.