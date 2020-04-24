Kekiğin faydaları nelerdir? Kekik neye iyi gelir? Kekik nasıl kullanılır?

İçerisinde A, C vitaminleri, kalsiyum, sodium, potasyum gibi çeşitli faydalı mineral ve yağlar bulundurulan kekiğin vücudumuza çok fazla yararı vardır. Kekik kurutularak, çayı yapılarak veya yağ olarak kullanılabilir. Peki, Kekiğin faydaları nelerdir, ne işe yarar? Kekik neye iyi gelir, nasıl kullanılır?

Kekik otu ballıbabagiller familyasından, güneşli yerleri seven, genellikle çorak topraklarda yetişen çok yıllık bir bitkidir. Boyları 15 - 40 cm arasındadır. Yaprakları karşılıklı, bir sonraki ile ters, oval, eliptik veya yumurta şeklinde, koyu yeşil renkli sapsız veya kısa saplıdır. Çiçekleri geriye doğru çan şeklinde, pembe, pembemsi kırmızı, eflatun veya pembemsi beyaz renktedir. Kökleri saçak şeklinde, gövdenin alt kısmı odunsu ve üst kısmı oldukça sık çatallıdır.

Kekikte timol, karvakrol, simol, linalol ve borneol maddelerini içeren % 1 oranında uçucu yağ; acı esanslar, tanen, flavonit ve tripenoit bulunur. Kekik bitkisine hoş kokusunu veren, timol ve karvakrol adlı maddelerdir.

KEKİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

Kekik; iştahı açar, sindirimi kolaylaştırır, solucan (kurt) düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür, bağırsakları yatıştırır. Aynı zamanda ter ve balgamı da söktüren kekiğin diğer faydalarına birlikte bakalım:

Antibakteriyeldir:

Kekik, anti-bakteriyel özelliklere sahiptir, bu nedenle, genellikle, E.coli gibi bakteriler ve mantarların neden olduğu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savaşmak için kullanılır. Çalışmalar kekik esansiyel yağının, farklı bakteri türlerine karşı antibiyotik dirençli suşlara karşı savaşma gücüne sahip olduğunu bulmuştur. Vücudun içinde ve dışında bakterileri öldürebilir. Ayrıca kekik çayı da cildi ve diğer yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılır.

Görüşü güçlendirir:

Kekik, yağda çözünen bir vitamin ve bir antioksidan olan A vitamini açısından zengindir. Sağlıklı bir mukus zarını ve cildini desteklemek ve korumak için gereklidir. Böylece kekik daha iyi görmeye yardımcı olur.

Soğuk algınlığı, nezle, boğaz ağrıları ve kuru öksürüğün atlatılmasında yararlı olur.

Kekik, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup, soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır. Kekik yağı en güçlü doğal antimikrobiyallerden biridir, bu nedenle boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Karvakrol içeriği, boğaz ağrısı için en önemli esansiyel yağlardan biri olmasının başlıca nedenidir.

Bronşit, boğmaca ve astım tedavilerinde başarıyla kullanılır.

Kekiğin antiseptik ve antibiyotik özellikleri, öksürük ve bronşit gibi solunum ve soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi solunum yolları için etkili bir ilaçtır. Kekiğin bronşit tedavisinde çok etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kemikleri güçlendirir ve daha sağlıklı hale getirir:

Kekik, K vitamini, demir, kalsiyum ve manganez bakımından zengindir. Bu minerallerin yeri kemik sağlığında vazgeçilmezdir. Bu sayede kekik kemikleri güçlendirme, sağlıklı kemikleri koruma ve kemik hastalıklarını önlemekte yardımcı olur.

Anemiyi önlemeye yardımcı olur:

Kekik çok iyi bir demir kaynağıdır. Demir, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin büyümesi ve gelişmesi için hayati önem taşır. Demir eksikliği anemiye neden olabileceğinden, günlük diyetinizde kekik içeren anemi önlenmesine yardımcı olabilir.

Kas ve PMS kramplarına iyi gelir:

Kekik, menstrüel krampların ve vücuttaki diğer spazm formlarının tedavisinde çok etkili olan mükemmel anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Kekik çayı kadınlarda PMS tedavisinde sıklıkla önerilmektedir.

Kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur:

Kekik, kalp hastalıklarının ana nedeni olan kronik inflamasyonun önlenmesine yardım eder. Özellikle kekiğin yağı, kalp sağlığını geliştirmede ve güçlendirmede çok etkilidir. Kalp kapakçılarının düzgün çalışmasına yardımcı olur, damar ve atardamarları rahatlatır ve kan basıncını düşürmede etkilidir.

KEKİK NASIL KULLANILIR?,

Kekik otunun birçok kullanım şekli vardır. Bunlardan biri kekik otunu kurutmaktır. Kekik otu Haziran'dan Ekim'e kadar topraktan 4-5cm yukarıdan veya sürgünleri kesilerek güneşli havadar yerlerde kurutulur ve ısının 35C°'yi geçmemesine dikkat edilir. Kekik out kurutulduktan sonra çayı da yapılması mümkündür.

Kekiğin kullanım yollarından bir diğeriyse yağ olarak kullanmaktır.