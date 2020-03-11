Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları nelerdir?

Bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana gelir. "Bağışıklık", bu sistemin yapı taşı olan ve lökosit olarak adlandırılan hücrelerin görevidir. Bu hücreler gerek mikroplara saldırarak gerekse onlara karşı bazı toksik maddeler üreterek mücadele eder.

Kısacası bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır.