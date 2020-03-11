Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları nelerdir?
Bağışıklık sistemi, vücudu virüslerden, bakterilerden veya yabancı maddelerden koruyan hücre ve protein ağıdır. Hastalıklardan korunmanın en iyi yolu ise güçlü bir bağışıklık sisteminden geçiyor. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip değilseniz hastalıklar sizin de kapınızı çalabilir. Peki, bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Bağışıklık sistemi nedir? Sizler için, bağışıklık sistemi hakkında bilinmeyenleri derledik.
Giriş Tarihi: 11.03.2020
10:58
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
14:13
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NE DEMEK?
Bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana gelir. "Bağışıklık", bu sistemin yapı taşı olan ve lökosit olarak adlandırılan hücrelerin görevidir. Bu hücreler gerek mikroplara saldırarak gerekse onlara karşı bazı toksik maddeler üreterek mücadele eder.
Kısacası bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır.
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Vücudumuzun en büyük koruması bağışıklık sistemimizdir. Güçlü bir bağışıklık sistemi hastalıklara karşı bizi kalkan gibi korurken, bağışıklık sisteminin zayıf olması mikropların vücuda rahatça girmesine neden olur. Bağışıklık sistemini etkileyen üç ayrı faktör yer alıyor.
1- Genetik yatkınlık: Şu an için bu etkenin bertaraf edilmesi mümkün olmasa da tıp alanında yapılan çalışmalar önümüzdeki yıllar için umut vaat ediyor. 2- Çevresel faktörler: Çevre kirliliği ya da radyasyon gibi etmenler büyük şehirde yaşayanların ister istemez etkilendikleri önemli bir faktör. 3- Yaşam tarzı: Değiştirebileceğiniz yaşam tarzınız bağışıklık sisteminin şekillenmesinde temel faktörü oluşturuyor.
ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN
Mikropların hızla yayılmasının ve grip, bronşit gibi hastalıkların oluşmasının en önemli nedenlerinden biri ellerin yeterli şekilde yıkanmamasıdır. Bu nedenle çocuğunuza mutlaka sabunla el yıkama alışkanlığı kazandırın. Unutmayın el yıkama alışkanlığı evde başlıyor ve okulda pekişiyor.
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TEK TİP BESİN DİYETLERİNDEN UZAK DURUN
Diyet yapmak uğruna tek tip beslenmeyi değil dengeli beslenmeyi tercih edin. Tüm besin gruplarından dengeli şekilde almalısınız. Denge bozulduğu takdirde metabolizmanız tek bir tarafa doğru kayıyor, bu durumda hastalıklara zemin hazırlıyor.
VÜCUDUNUZU SUSUZ BIRAKMAYIN
Su, hayatımızda tıpkı oksijen gibi yaşamsal önem taşıyan bir görev üstleniyor. Aynı zamanda toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Günde 10-12 bardak su içmeyi ihmal etmeyin.