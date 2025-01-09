Vizesiz gezebileceğiniz yerler

1 /10 Türk pasaportu ile nerelere gidilir?











◾ Yeni yılın 2025'inde sık sık gezmek isteyenler için harika önerilerimiz var. Hem yurt içi hem de yurt dışı tatillerinizde bütçenizi zorlamadan unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşayabilmek de mümkün.

◾ İhtiyacınız olan tek ve ilk şey bir bordo Türkiye pasaportudur. Bordo pasaporta her Türk belli başlı ülkelere gidebiliyor. Peki hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? Türk pasaportu ile nerelere gidilir, sizlere aşağıda hazırladık.