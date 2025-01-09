Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Yaşam Vizesiz gezebileceğiniz yerler

Vizesiz gezebileceğiniz yerler

Yayınlanma Tarihi: Ocak 09, 2025 17:20 Güncelleme Tarihi: Ocak 09, 2025 18:15

Günümüzde çoğu insan yeni yerler keşfetmek ve dünyayı gezmek istiyor. Fakat bütçe belli başlı ise vize ile uğraşmadan vizesiz ülkeleri gezmeyi daha çok tercih ediyoruz. Biz de sizlere yalnızca kimliğiniz ile gidebileceğiniz ülkeleri derledik. İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler...

1/10
Türk pasaportu ile nerelere gidilir?
Türk pasaportu ile nerelere gidilir?

◾ Yeni yılın 2025'inde sık sık gezmek isteyenler için harika önerilerimiz var. Hem yurt içi hem de yurt dışı tatillerinizde bütçenizi zorlamadan unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşayabilmek de mümkün.

◾ İhtiyacınız olan tek ve ilk şey bir bordo Türkiye pasaportudur. Bordo pasaporta her Türk belli başlı ülkelere gidebiliyor. Peki hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? Türk pasaportu ile nerelere gidilir, sizlere aşağıda hazırladık.

2/10

Türkiye Cumhuriyeti, Pasaportlar

Vizesiz: 70 Ülke

E-Vize: 6 Ülke

Kapıda Vize: 52 Ülke

Vize Gerekli: 70 Ülke

3/10
İlk kıtamız Avrupa kıtası
İlk kıtamız Avrupa kıtası

Avrupa kıtasında 13 tane vize istemeyen ülke var. Bunlar:

1. Arnavutluk- 90 gün veriyor.

2. Azerbaycan – 30 gün veriyor.

3. Andora – 90 gün veriyor.

4. Belarus – 30 gün veriyor.

5. Bosna Hersek – 90 gün

6. Gürcistan - 90 gün

7. KKTC – 90 gün veriyor.

8. Karadağ – 90 gün veriyor.

9. Kosava – 90 gün veriyor.

10. Makedonya – 90 gün veriyor.

11. Moldova – 90 gün veriyor.

12. Sırbistan – 90 gün veriyor.

13. Ukrayna – 90 gün veriyor.

4/10
Vizesiz gidebileceğiniz Asya ülkeleri:
Vizesiz gidebileceğiniz Asya ülkeleri:

16 ülke ile Asya ülkesi:

1. Brunei – 30 gün veriyor.

2. Endonezya – 30 gün veriyor.

3. Filipinler 30 gün veriyor.

4. Güney Kore gün veriyor.

5. Hong Kong 90 gün veriyor.

6. İran 90 gün veriyor.

7. Japonya 90 gün veriyor.

8. Kazakistan 30 gün veriyor.

9. Kırgızistan 90 gün veriyor.

10. Lübnan 90 gün veriyor.

11. Maldivler – 90 gün veriyor.

12. Malezya – 90 gün veriyor.

13. Moğolistan 30 gün veriyor.

14. Özbekistan – 30 gün veriyor.

15. Singapur – 30 gün veriyor.

16. Tayland – 30 gün veriyor.

5/10
Vizesiz gidebileceğiniz Afrika ülkeleri
Vizesiz gidebileceğiniz Afrika ülkeleri

4 ülke ile Afrika kıtası:

1. Botsvana – 90 gün

2. Fas – 90 gün

3. Libya – 90 gün

4. Tunus – 90 gün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İranlı General İspati’nin tanıklığı

İranlı General İspati’nin tanıklığı

Gerçek gülümsemeyi nasıl anlarız? Duchenne Gülümsemesi

Gerçek gülümsemeyi nasıl anlarız? Duchenne Gülümsemesi

İyiliklerden vazgeçmediğimiz sürece kaybetmeyeceğiz

İyiliklerden vazgeçmediğimiz sürece kaybetmeyeceğiz

Bursa’nın 10 güzeli

Bursa'nın 10 güzeli

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sezai Karakoç’un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Sezai Karakoç'un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Unutmayalım

Unutmayalım