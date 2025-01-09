Vizesiz gezebileceğiniz yerler
Günümüzde çoğu insan yeni yerler keşfetmek ve dünyayı gezmek istiyor. Fakat bütçe belli başlı ise vize ile uğraşmadan vizesiz ülkeleri gezmeyi daha çok tercih ediyoruz. Biz de sizlere yalnızca kimliğiniz ile gidebileceğiniz ülkeleri derledik. İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler...
◾ Yeni yılın 2025'inde sık sık gezmek isteyenler için harika önerilerimiz var. Hem yurt içi hem de yurt dışı tatillerinizde bütçenizi zorlamadan unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşayabilmek de mümkün.
◾ İhtiyacınız olan tek ve ilk şey bir bordo Türkiye pasaportudur. Bordo pasaporta her Türk belli başlı ülkelere gidebiliyor. Peki hangi ülkelere vizesiz gidilebilir? Türk pasaportu ile nerelere gidilir, sizlere aşağıda hazırladık.
◾ Avrupa kıtasında 13 tane vize istemeyen ülke var. Bunlar:
1. Arnavutluk- 90 gün veriyor.
2. Azerbaycan – 30 gün veriyor.
3. Andora – 90 gün veriyor.
4. Belarus – 30 gün veriyor.
5. Bosna Hersek – 90 gün
6. Gürcistan - 90 gün
7. KKTC – 90 gün veriyor.
8. Karadağ – 90 gün veriyor.
9. Kosava – 90 gün veriyor.
10. Makedonya – 90 gün veriyor.
11. Moldova – 90 gün veriyor.
12. Sırbistan – 90 gün veriyor.
13. Ukrayna – 90 gün veriyor.
◾ 16 ülke ile Asya ülkesi:
1. Brunei – 30 gün veriyor.
2. Endonezya – 30 gün veriyor.
3. Filipinler 30 gün veriyor.
4. Güney Kore gün veriyor.
5. Hong Kong 90 gün veriyor.
6. İran 90 gün veriyor.
7. Japonya 90 gün veriyor.
8. Kazakistan 30 gün veriyor.
9. Kırgızistan 90 gün veriyor.
10. Lübnan 90 gün veriyor.
11. Maldivler – 90 gün veriyor.
12. Malezya – 90 gün veriyor.
13. Moğolistan 30 gün veriyor.
14. Özbekistan – 30 gün veriyor.
15. Singapur – 30 gün veriyor.
16. Tayland – 30 gün veriyor.