Üç aylarda doğan çocuklara verilen isimler

💠 Üç ayların ilki, Hicrî ayların yedincisi ve Ramazan'dan iki ay öncesine tekabul eden Recep ayı, Regaib ve Mi'rac gibi mübarek geceleri içinde barındırır. Ayrıca, Kur'ân'da haram ayları olarak geçen dört aydan biridir. Efendimiz (SAV) üç aylar başlayınca ibadetlerini artırırdı.

💠 Rasulullah (SAV) üç aylar gelince şöyle dua ederdi:

"Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır."

(Ahmed b. Hanbel; Müsned)