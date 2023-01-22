Üç aylarda doğan çocuklara verilen isimler
Rahmet mevsimi olan üç aylar geleneğimizde önemli yer tutar. Bu aylara özel etkinlikler düzenlenir, bazı geceleri özenle geçirilir. Üç aylardan birinde doğan çocuklara verilen isimlerde ayların veya gecenin isminin konulduğu görülür. İşte 3 aylarda doğan çocuklara verilen isimler...
Giriş Tarihi: 22.01.2023
22:14
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Üç ayların ilki, Hicrî ayların yedincisi ve Ramazan'dan iki ay öncesine tekabul eden Recep ayı, Regaib ve Mi'rac gibi mübarek geceleri içinde barındırır. Ayrıca, Kur'ân'da haram ayları olarak geçen dört aydan biridir. Efendimiz (SAV) üç aylar başlayınca ibadetlerini artırırdı.
💠 Rasulullah (SAV) üç aylar gelince şöyle dua ederdi:
"Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel; Müsned)
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Kültürümüzde Recep ayında doğan çocuğa; Recep, Regaip, Miraç gibi isimler verildiği görülür. Regaip ve Miraç gecelerinde camilerde özel programlar düzenlenir.
Regaib Kandili ne demek?
💠 Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, geleneğimizde önemli yer tutan zaman diliminden biridir. Bu ay içerisinde mağfiret gecesi olarak Berat Gecesi vardır. Efendimizin (SAV) Şaban ayına özel ibadetini müminlerin annesi Hz. Aişe (RANHA) şöyle anlatır:
"Resul-i Ekrem bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz onun bu ayda hiç iftar etmeyeceğini sanırdık. Bazı aylarda ise çok iftar ederdi. Hatta biz onu hiç oruç tutmayacak sanırdık. Resul-i Ekrem'in Ramazan ayından başka bir ayın tamamını oruçlu geçirdiğini görmedim. Şaban ayındaki kadar oruçlu olduğu başka bir ay da görmedim." [Sahih-i Buhari Sarih Terc:6/295]
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Efendimizin (SAV) Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay Şaban'dır. Ramazan ayına az bir zaman kala manevi ve toplumsal hazırlıklar bu ayda yoğunlaşır.
💠 Toplumumuzda bu ay içerisinde doğanlara Şaban, Berat isimlerinin verildiği görülür.
Üç ayların faziletinden nasıl yararlanabiliriz?
💠 İslam'da ayların en büyüğü, rahmet ve mağfiret ayı
Ramazan, cennet kapılarının açıldığı cehennem kapılarının kapatıldığı çok değerli bir aydır. Oruç ile birlikte girilen manevi iklim, iftar, sahur, teravih vakitleriyle toplumsal olarak çok büyük bir canlanmaya sebep olur.
💠 Ramazan ayıyla ilgili pek çok ayet ve hadis vardır. Bu ayda ilahi rahmet kapılarının ardına kadar açılır. Efendimiz (SAV) şöyle buyurur:
"Her kim ki Ramazanı faziletine inanarak ve alacağı mükafatı Allah Teala'dan umarak değerlendirirse anasından doğduğu gün gibi tertemiz olarak günahlarından kurtulur." [Nesai, Sıyam, 39]