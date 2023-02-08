Türkiye’de kaç defa OHAL ilan edildi?

◾ Uzmanların dünyada örneği olmadığını belirttiği asrın felaketi; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere 13,5 milyon vatandaşın yaşadığı 10 kenti etkiledi. Yıkımın boyutu o kadar büyük ki bazı illerde nereyse sağlam tek bir bina kalmadı.

◾ Depremin etkisini daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz: İsveç, Bulgaristan, Yunanistan, Avusturya gibi ülkelerin nüfusundan daha fazla kişi, Kahramanmaraş'taki depremden etkilendi.