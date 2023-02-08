Türkiye'de kaç defa OHAL ilan edildi?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Bu depremler ülke tarihinin yanı sıra dünyanın da en yıkıcı depremlerinden biri oldu. 13,5 milyon vatandaşın etkilendiği asrın felaketinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OHAL ilan etti. Peki, OHAL hangi durumlarda ilan edilir? Türkiye'de kaç defa OHAL ilan edildi?
Giriş Tarihi: 08.02.2023
15:24
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
18:21
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi.
◾ Yaşanan bu felaket, ülke tarihinin yanı sıra
dünyanın da en yıkıcı depremlerinden biridir.
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Uzmanların dünyada örneği olmadığını belirttiği asrın felaketi; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere 13,5 milyon vatandaşın yaşadığı 10 kenti etkiledi. Yıkımın boyutu o kadar büyük ki bazı illerde nereyse sağlam tek bir bina kalmadı.
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Depremin etkisini daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz: İsveç, Bulgaristan, Yunanistan, Avusturya gibi ülkelerin nüfusundan daha fazla kişi, Kahramanmaraş'taki depremden etkilendi.
◾ Üst üste yaşanan iki depremin ardından, 6 ve üzeri olmak üzere
435 artçı deprem meydana geldi.
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Yüzyılın en büyük felaketi olan Pazarcık depreminin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 4. seviyede alarm verildi.
Hafızamızdaki taze yaralar: Depremler
❗ Depremin ilk anından itibaren AFAD koordinasyonu ile hem halk hem de sivil yardım kuruluşları afet bölgesine yardım etti, 54 saatin üzerinde olduğumuz bu sürede yardım etmeye de devam ediyor.
◾ Deprem uzmanları yaşanan iki büyük depremin ardından Türkiye,
güneybatı yönünde 3 metre kaydığını belirtti.
Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi
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Coğrafyamızın en büyük felaketlerinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ilde 3 ay sürecek OHAL ilan etti. Ayrıca, bu iller "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.
❗ Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 3 ay süreyle OHAL (olağanüstü hal) ilan edildi.
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