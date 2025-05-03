Saliha Erdim ile Evlilik Üzerine - Evliliğin Temelleri

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Sümeyye Tektaş:

🔸 Evlilik yaşının artması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Saliha Erdim:

🔹 Bizim bilgi kaynaklarımız değiştiği zaman kimyamız değişir. Bilgi kaynaklarımız bozulunca kimyamız bozulur. Şu anda bütün değerlerimizle oynanıyor tabiri caizse. Başta insanın, insan olma özelliğinin sadece duygusal ihtiyaçlarını gidermeye, duygularına göre yaşamaya yönelik insanlara pompalanan bir algı ve anlayış var. Ve toplumda en fazla insanlara sunulan şey neyse insanlar onunla besleniyor. Ve o beslendiklerine göre bir söz, davranış bütünlüğü, bir ahlak oluşuyor, bir tarz oluşuyor, bir yaşama biçimi oluşuyor.

🔹 Şu anda televizyondaki diziler, internetten bize sunulanlar, bizim okuma alışkanlığımızın kaybolmaya yakın olması, doğru çevre arayışının olmaması gibi unsurlar bir araya geldiğinde bizim bilgilenme kaynaklarımız bizim daha iyi olmamıza müsaade etmiyor. Biz dişimizle, tırnağımızla tabiri caizse bize sunulan bu hayatın, daha doğrusu bize sunulan bu yaşama biçiminin reddiyesini oluşturup kendimize yeni bir anlayış, yeni bir algı, yeni bir yaklaşım biçimi oluşturacak bir mekanizmayı düzenlemek, bir sistemi yeniden oluşturmak zorundayız.