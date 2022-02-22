Aile içi şiddet nedenleri ve çözümleri I Saliha Erdim 3. Bölüm

Saliha Erdim hocamızla ilk bölümde aileyi, pandemi döneminde eşlerin neden birbirine tahammül edemediğini, ailede huzurunu nasıl oluşturmak gerektiğini, imkansızlıklarla huzursuzluğun ilgisi olup olmadığını, iletişimsizliğin aile kurumuna nasıl etki ettiğini ve aile içi şiddete maruz kalan bireylerin sosyal yaşamda tekrar hayatlarını nasıl geri alabileceğini konuştuk.

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Saliha Erdim ile "evlilikte huzur" kavramını konuştuğumuz sohbetimizin ikinci bölümünde; "Sağlam bir evlilik nasıl olur? Maddiyat evlilikte ne kadar önemli? Temelin sağlam olabilmesi için İmkanlara ne ölçüde odaklanmamız gerekiyor? Para istikbal olabilir mi? Evlilik paraya, konfora, lükse, indirgenecek kadar basit bir şey mi? Hayat birilerinden gördüğümüzle yönetilecek kadar ucuz mudur? konularını irdeledik.

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📌 Sosyal çevreden çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?

Saliha Erdim

◾ Aile ortamında zarar gören ve kendisini işe yaramaz biri gibi hisseden çocukların belli bir süre sonra kendilik algısı bozuluyor; değersizlik duygusu oluşturacak, benlik değerine zarar verecek davranışlar içerisinde oluyorlar.

◾ Çocuğun aileden zarar gördükten sonra toplumda zaten zarar kaynaklarına malzeme olmaktan başka seçeneği kalmayacaktır. Önce aile çovuğa zarar vermeyecek, koruyacak, çocuk ailede ben bu dünyanın şerefli bir üyesiyim, ben akıllıyım, bir sıkıntım olursa anne ve babamla paylaşabilirim. Ben aklımla, bilgimle yardımlaşarak iyi bir insan olarak bu hayatı yürütebilirim. Ben değerliyim, kendimi seviyorum, bu dünya için önemliyim. Allah (CC) beni bu dünya için önemli gördüğü için yarattı, bu dünyanın bana ihtiyacı var. Ben bu dünyaya yığınla şey katacağım diyerek eğitim alır, evden çıkarsa, başına bir sıkıntı gelmiş olsa bile ailesiyle paylaşır.

◾ Ailede çatlayan, toplumda kırılır. Ailede dengesi bozulan toplumda düşer. Dolayısıyla ailede almayan da dışarda veremez. Çocuğun duruşu, önce ailede sağlamlaştırılmalı, anne ve babadan değer görmeli, anne baba bu benim çocuğum diyerek değil, bu çocuk Allah'a (CC) ait ve biz onu bizden sonraki hayat için aklı başında, doğru ile yanlış arasında bir seçim yapması gerektiğinde, tereddüt etmeden doğruları seçebilecek bir akıl olgunluğuna onu ulaştırmamız gerekir diye düşünmeli.

◾ Önce ben ona iyi model olmalıyım. Hayatta neyin değerli, kıymetli olduğunu nelere yatırım yapmamız gerektiğini, bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu ve Allah'ın (CC) bizleri bu dünyaya göndermedeki muradının ne olduğunu ben; günlük işleyişimde, eşimle olan münasebetimde, aile sohbetlerimde, dinlediğim programlarda çocuğuma işlemek için varım.