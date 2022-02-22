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Aile içi şiddet nedenleri ve çözümleri I Saliha Erdim 3. Bölüm

Saliha Erdim Hanımefendi ile "evlilikte huzur" kavramını konuştuğumuz sohbetimizin son bölümünde aile içi şiddete maruz kalan bireylerin sosyal yaşamda nasıl hayata tutunacaklarını, çocuklarımızı toplumdaki olumsuzluklardan nasıl koruyacağımızı ve huzuru yakalamanın önemli şartlarını konuştuk.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 17:08
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Sosyal çevreden çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?
Sosyal çevreden çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?

Saliha Erdim hocamızla ilk bölümde aileyi, pandemi döneminde eşlerin neden birbirine tahammül edemediğini, ailede huzurunu nasıl oluşturmak gerektiğini, imkansızlıklarla huzursuzluğun ilgisi olup olmadığını, iletişimsizliğin aile kurumuna nasıl etki ettiğini ve aile içi şiddete maruz kalan bireylerin sosyal yaşamda tekrar hayatlarını nasıl geri alabileceğini konuştuk.

İlk bölümü izlemek için tıklayın

Saliha Erdim ile "evlilikte huzur" kavramını konuştuğumuz sohbetimizin ikinci bölümünde; "Sağlam bir evlilik nasıl olur? Maddiyat evlilikte ne kadar önemli? Temelin sağlam olabilmesi için İmkanlara ne ölçüde odaklanmamız gerekiyor? Para istikbal olabilir mi? Evlilik paraya, konfora, lükse, indirgenecek kadar basit bir şey mi? Hayat birilerinden gördüğümüzle yönetilecek kadar ucuz mudur? konularını irdeledik.

İkinci bölümü izlemek için tıklayın

📌 Sosyal çevreden çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?

Saliha Erdim

◾ Aile ortamında zarar gören ve kendisini işe yaramaz biri gibi hisseden çocukların belli bir süre sonra kendilik algısı bozuluyor; değersizlik duygusu oluşturacak, benlik değerine zarar verecek davranışlar içerisinde oluyorlar.

◾ Çocuğun aileden zarar gördükten sonra toplumda zaten zarar kaynaklarına malzeme olmaktan başka seçeneği kalmayacaktır. Önce aile çovuğa zarar vermeyecek, koruyacak, çocuk ailede ben bu dünyanın şerefli bir üyesiyim, ben akıllıyım, bir sıkıntım olursa anne ve babamla paylaşabilirim. Ben aklımla, bilgimle yardımlaşarak iyi bir insan olarak bu hayatı yürütebilirim. Ben değerliyim, kendimi seviyorum, bu dünya için önemliyim. Allah (CC) beni bu dünya için önemli gördüğü için yarattı, bu dünyanın bana ihtiyacı var. Ben bu dünyaya yığınla şey katacağım diyerek eğitim alır, evden çıkarsa, başına bir sıkıntı gelmiş olsa bile ailesiyle paylaşır.

Ailede çatlayan, toplumda kırılır. Ailede dengesi bozulan toplumda düşer. Dolayısıyla ailede almayan da dışarda veremez. Çocuğun duruşu, önce ailede sağlamlaştırılmalı, anne ve babadan değer görmeli, anne baba bu benim çocuğum diyerek değil, bu çocuk Allah'a (CC) ait ve biz onu bizden sonraki hayat için aklı başında, doğru ile yanlış arasında bir seçim yapması gerektiğinde, tereddüt etmeden doğruları seçebilecek bir akıl olgunluğuna onu ulaştırmamız gerekir diye düşünmeli.

◾ Önce ben ona iyi model olmalıyım. Hayatta neyin değerli, kıymetli olduğunu nelere yatırım yapmamız gerektiğini, bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu ve Allah'ın (CC) bizleri bu dünyaya göndermedeki muradının ne olduğunu ben; günlük işleyişimde, eşimle olan münasebetimde, aile sohbetlerimde, dinlediğim programlarda çocuğuma işlemek için varım.

Çocuk, Allah'a (CC) yürekten bağlı olarak Peygamber Efendimizi (SAV) yürekten sevmiş olarak topluma açıldığında elbette yine sıkıntı yaşayabilir. Elbette, sosyal medyaya internete tablete, telefona, bilgisayara oyuna takılabilir. Ama içeride sağlam bir iletişim, güçlü bir bağlanma ve konuşarak çözüm üretmek gibi üstün aklın öngördüğü bir sistem oluşturulmuşsa; oturup konuşulabilir.

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"Anne babanın ilgisinden oluşan boşlukları kötü alışkanlıklar doldurur"
Anne babanın ilgisinden oluşan boşlukları kötü alışkanlıklar doldurur

◾ Yıllar önce bir şey görmüştüm. Bir poşette; "Anne babanın ilgisinden oluşan boşlukları kötü arkadaşlıklar ve kötü alışkanlıklar doldurur" yazıyordu; çok doğru bir söz.

◾ Baba, çocuğuyla bisiklete binse, balık tutsa, maç yapsa, satranç oynasa; bir rol modeli olarak zamanlarını doğru, aktif ve çocuğu güçlendirecek, doğru alışkanlık kazandıracak ve bunu da kişiliğine şahsiyetine sağlam etkileri olabilecek bir işleyiş içerisinde olursa, çocuğun oynayacağı zamanlar da olur, oyun oynaması da mümkün olur. Çocuk bilgisayara da baksın telefona da baksın ama dozunda. Çocuğun ergenliğe girdiğini kabul etmeden, ben anneyim bunu yapacaksın, ben babayım bunu yapacaksın gibi emri vakilerle, çocuğun aklını devreye sokmadan, mecbur bırakarak, dayatarak bir şeyleri o zamana kadar yaptırmışlarsa ondan sonra çocuk ergenlik döneminin de etkisiyle ailesine rest çekecektir.

◾ Peygamber Efendimiz (SAV) "genç olup da taşkınlık yapmayana şaşarım" buyuruyor . Böyle bir kendini bulma, çocuklukla gençlik arasında gidip gelme, bir şeyi çok istiyor bir süre sonra vazgeçiyor, böyle bir yukarı aşağı durumu; çocuk o kadar çok yorulur ki ne yapacağını da bilemez, istikrarlı da davranamaz.

◾ İnsan hayatının en sıkıntılı dönemi, ergenlik. Evden kaçmalar, intiharlar, yanlış alışkanlıklar, yanlış ilişkiler... Anne babanın çocuğuna bunu yapmayacaksın diyerek, çocuğa emir vererek, duygularını anlamadan, onun durumunu göz önüne almadan söyledikleri sözler, çocuğu mecbur bırakan yaptırımlar, bir süre sonra çocuğun artık evden kaçmasına dahi sebep olabilir.

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O kadar çok genç tanıdım ki, "az daha büyüyeyim bu evden kaçacağım, bu evden gideceğim, 18 yaşıma gelmeyi bekliyorum" diyen... Niye? Anne baba evi yaşanılır halde tutamıyorlar çünkü? Gerçekten bu dönemi çok aykırı yaşamış olabilir. Anne baba haklı olabilir. O zaman da bir uzmandan destek alacağız.

◾ Çocuğumuza nasıl yardımcı olabiliriz? Bize mi çocuğumuza mı bağlı bir sorun? Çocuğun attığı her adımda bizim davranışlarımız mı var?

◾ Çocuğun gelişen bir yapısı, olgunlaşan bir aklı var. Zamanla sen sensen, ben de benim diyecek bir psikolojosi olacak. Çocukların içine öfkeyi, nefreti dolduruyoruz. Ergenlik dönemine gelince çocuklar patlıyor. Bu çocuklar söz dinliyordu, şimdi dinlemiyor? Söz dinlediği zaman iletişiminiz nasıldı? Tamamen tek taraflı ve anne babanın istediğinin hayata geçmesine yönelik bir tarz vardı. Kaç kere dinledik, kaç kere onun istediklerini ciddiye aldık, kaç kere onu adam yerine koyduk.

◾ Anne babanın en önemli görevlerinden birisi de çocuğun bu dünya için değerli hissetmesini sağlamaktır. Allah'tan (CC) dolayı, emanet olduğu bilinciyle ve bu dünyaya katkıda bulunacağının farkında olarak... Ama bunun için önce kendisini düzeltecek. Kendisini onaracak, kendisini besleyecek.

Rızkınıza haram karışmışsa ailedeki huzursuzluğun virüsü bulunmuştur. Başka sebep aramaya gerek yok. Sadakatsizlik varsa orada da hayatın bereketi gider. Bırakın ilişkiyi, hayatın bereketi gider. Evde besmele yoksa Allah'tan (CC) dolayı hürmet yoksa bunlar da varsa neresinden tutacaksınız bu ilişkiyi? O yüzden önce anne, babanın, çocuğun bir emanet olduğunu, çocuğun geleceğe hazırlanma görevinin kendilerine Allah (CC) tarafından verildiğini bunun için de çocuğa hürmet ederek çocukla yeri geldiği zaman çocuklaşıp ama yetişkin formunda onunla iletişim kurarak ve insanların bu dünyada su bardağının bile bir işlevi olduğunu, ona bile bir saygı duyması gerektiğini çocuğa öğreterek, hayata hazırladığımızda sistem bu kadar dağılmayacaktır.

İslami açıdan aile hayatının esasları: Ayet ve hadisler ışığında aile

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Aile içi şiddete maruz kalan bireyler, sosyal yaşamda hayatlarını nasıl geri alabilecek?
Aile içi şiddete maruz kalan bireyler, sosyal yaşamda hayatlarını nasıl geri alabilecek?

Aile içinde şiddet gören her çocuk, büyüdüğünde aynısını ya eşine ya anne babasına aynı şekilde uyguluyor. Aile içi şiddete maruz kalan bireyler, sosyal yaşamda hayatlarını nasıl geri alabilecek?

Saliha Erdim:

Kendi içinde yangın olan birisinin sözleri yakar. Kendi içinde çatışması olan birisinin sözleri, karşısındakini de çatışmaya sevk eder. Kendi içinde dolaşmış, karışmış birisinin sözleri de karışık olur. Canı yanmış olan, canının yandığı oranda karşısındakinin de canını yakmaktan çekinmeyecektir. Dolayısıyla kendi içinde savaşan birisi, karşısındakiyle de savaşacaktır. Hani demiştim ya karnımız doymasa ölürüz, oksijenimiz olmasa ölürüz, mutlaka bir oksijen tazeleme ihtiyacı hissediyoruz. Ben sürekli aşağılayıcı, değersizleştirici ve karşısındaki insanın gönlünü darmadağın edici hareket edenlerin, konuşanların, davrananların bu davranışlarının bir imdat çığlığı olduğuna inanıyorum.

◾ O kadar zor durumda ki kendi içinde o kadar dinginliğini kaybetmiş o kadar çok alabora olmuş ki dışarıya daha iyisini yansıtamıyor. Bu kişilerin acil yardıma ihtiyacı var düşüncesindeyim. Zarar gören zarar verir. O yüzden de birisi sürekli şiddet eğilimliyse;

Ailesinde ne yaşadı?
Çocukluğundaki taciz, tecavüz öyküsü olmak üzere ne gibi travmatik süreçler yaşadı?

Bunların mutlaka bir terapisinin olması, ondan sonra da hem bir danışmanlık süreci yine terapi sürecine bağlı olarak hem rehberlik edici hem anne şefkatiyle kuşatıcı yaklaşımların olması lazım.

◾ Yıllar önce okuduğum bir araştırma yazısında istatistik sonuçlarını söylüyorlar. Okulda arkadaşlarını döven çocuk, evde şiddet görüyor. Kendi çocukluklarında şiddet gören anne baba, kendi çocuklarını dövüyor. Böyle zincirleme trafik kazası gibi bir yerde kırılma, bir yerde yolumuzu değiştirip de daha sakin daha salim bir yola girmek yerine, bize yüklenenlerle hayatı götürmeye çalıştığımızda, sonuç hiç de iç açıcı olmuyor.

◾ Şiddet, şahsın onurunu haysiyetini yaralayan; insanın duruşunu bozan çok kötü bir fiildir. Hiç kimseden kimseye yapılmaması gereken bir fiildir.

◾ Bazı beyefendiler şunu söylüyor; şiddet uyguluyor; bunu bana uygulatan sensin diyor. Bağırıyor; sen bağırttın beni diyor. Nasıl yani hiç mi kabahatin yok bu davranışlarda?

◾ Adeta sen benim için varsın, sen kimsin ki? Senin görevin varlık sebebin, beni mutlu etmek. Senin zaten benim karşımda söz söyleme hakkın ve yetkin yok. Ben bu evin reisiyim- bu nasıl reislikse- öyle diyor. Ve buradan da çoğunlukla narsist kişilik bozukluğu çıkıyor.

Bir aile resi olarak Hz. Muhammed ve örnek davranışları

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Ailede şiddet varsa...
Ailede şiddet varsa...

Ailede şiddet varsa orada sağlıklı ve dingin bir psikolojiden söz etme imkân ve ihtimali yoktur. Çocuklar ciddi yara alıyor, ilişkileri bozuluyor, korkak, ürkek ve cesaretsiz oluyorlar ya da kendilerini koruma amaçlı saldırganlaşabiliyorlar. Bunun pek çok farklı görüntüsü olabiliyor. Ama şurası kesin ki tahrip edici...

Nasıl ki asiti dökersiniz, döktüğünüz yeri yakar, parçalar. Şiddette insanın dengesini bozan çok tehlikeli bir eylem. Allah Teâlâ hiç kimseyi koruduğu bir şiddetle baş başa bırakmasın.

Bu da bir patalojik tutum; senin yüzünden şiddet uyguladım sözü kendisini görmemektir. Ataullah İskenderi buyuruyor ki; beni çok etkileyen bir sözdür: "Bir insanın kendi yanlışını kendi hatasını görmesi ve bunu düzeltmeye çalışması Allah Teâlâ'nın kendisine gaipten bir haber vermesinden daha değerlidir."

O yüzden eksiğini görmek, yanlışını görmek ben beşerim, şaşarım özür dilerim demek, bundan sonra sana nasıl davranırsam daha mutlu ederim demek, ben bunun için ne yapabilirim demek, öfkesini kontrol edemiyorsa mutlaka psikolojik destek almak gerektiğinde ilaç kullanmak gerektiğinde danışmanlık almak, kendisini rehabilite edecek kaynaklarla irtibata geçmek gibi yığınla çözüm var.

Ama kendisini koruyan hiç kimse çözüm için uğraşmayacaktır çünkü ortada kendisine bağlı bir sorun yok. Sürekli kendisini tetikleyen birilerini varsayar, onların yüzünden yaptığı için kendini korumaya alır, o korumaya aldığı davranışların da değişme şansı sıfırdır çünkü kendisini haklı görüyordur.

Aile hayatıyla ilgili ufuk açan 35 hadis

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Huzur, her şeyin sahibinin, sebebinin, sonucunun Allah'a (CC) bağlı olduğuna inanmanın iç rahatlığıdır. Ben hata yapabilirim; Allah Teâlâ diyor ki yukarıların yukarısına da çıkabilirsin aşağıların aşağısına da inebilirsin.

Ya Rabbi şaştım, düştüm, sen beni affet. Sen beni korumazsan ben yine düşenlerden, şaşanlardan olurum.

Her an bıçağın sırtındayım, her an her şey olabilir diye teyakkuz halindeyim. Beni bana bırakma. Benim ellerimi bırakma Rabbim diye, hem kendim kavli duayla hem fiili düşüncelerimin eyleme geçen yönleriyle, ben daha doğru bir insan olma çabası içinde olmalıyım. Ben bana düşeni yaparım. Çok güzel bir söz var ya "Müslüman seferden sorumludur, zaferden sorumlu değildir."

Hadislerle evlilik ve aile hayatı

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Doğruluğu, doğru niyetten sonra doğru eylemleri yaparak kazanırız
Doğruluğu, doğru niyetten sonra doğru eylemleri yaparak kazanırız

Biz doğruluğu, doğru niyetten sonra doğru eylemleri yaparak kazanırız. Onun için de başta benim niyetimin doğru olması lazım. Beni bu niyete göre davrandıracak bilgim olması lazım. Bu bilgi bana metod katar. Niyet, bilgi, metot...

◾ Bu metodla ben gayret ederim. Ondan sonra da o gayret ettiğim süreç içerisinde sebat ederim. Bana düşen bu. Gerisi anne de olsam baba da olsam yaşlı da olsam bana düşen bu, iyi bir insan olmak ve Allah'ı razı edecek şekilde davranmak. Niyet hayr akıbet hayr diyebiliriz.

İnsanın arayışı, davası neyse sorusu da duası da o tarafa doğru olur. Ya Rabbi öyle soru sordur ki cevabımız sen ol; öyle bir arayış nasip et ki sonucu sen ol, kalbimize öyle güzel şeyler ilham et ki sonucu sana yürek dolusu teslimiyet olsun.

Editör: Özge Özkul
ozge.ozkul@fikriyat.com.tr
Kamera-kurgu: Ahmed Helal

Aile İçi İletişim ve Sorunlar

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