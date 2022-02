Aile içi şiddet nedenleri ve çözümleri I Saliha Erdim 3. Bölüm

◾ Huzur, her şeyin sahibinin, sebebinin, sonucunun Allah'a (CC) bağlı olduğuna inanmanın iç rahatlığıdır. Ben hata yapabilirim; Allah Teâlâ diyor ki yukarıların yukarısına da çıkabilirsin aşağıların aşağısına da inebilirsin.

Ya Rabbi şaştım, düştüm, sen beni affet. Sen beni korumazsan ben yine düşenlerden, şaşanlardan olurum.

◾ Her an bıçağın sırtındayım, her an her şey olabilir diye teyakkuz halindeyim. Beni bana bırakma. Benim ellerimi bırakma Rabbim diye, hem kendim kavli duayla hem fiili düşüncelerimin eyleme geçen yönleriyle, ben daha doğru bir insan olma çabası içinde olmalıyım. Ben bana düşeni yaparım. Çok güzel bir söz var ya "Müslüman seferden sorumludur, zaferden sorumlu değildir."

Hadislerle evlilik ve aile hayatı