Sağlıklı İlişki: Liman Değil Fırtınaları Yönetme Becerisi - Psikolog Cihan Uluç’tan Önemli İpuçları

1 /5 Aile Kavramı ve Evliliğe İlk Adım













➡ Psikolog Cihan Uluç'a göre aile, kişinin "beni koruyarak aslında biz olma süreci" olarak tanımlanabilir. Bu sürecin inşa edilen bir yapı olduğunu ve ne bireyselliğin tamamen yitirilmesi ne de karşı tarafa tamamen odaklanılması gerektiğini vurgulayan Uluç, bu dengenin hayatı daha anlamlı kıldığını belirtiyor. Evlilikle birlikte, karı-koca olarak kendi kök ailelerinden ayrışmış, kendi özerk istek ve hedefleri olan yeni bir birim kurulduğunu da ekliyor. Çocukların da bu yapıyı zenginleştiren unsurlar olduğunu ifade ediyor.

➡ Evliliğe girmeden önce sahip olunması gereken ilk farkındalığın, iyi evliliklerin gayret ve çabayla inşa edildiği gerçeğini kabul etmek olduğunu belirten Uluç, evlenildiğinde tüm kişiliğin ve hayatın sihirli bir değnekle değişeceği yanılgısının yaygın olduğunu dile getiriyor. İyi evliliğin tanımında hiç tartışmayan veya her konuda aynı düşünen insanların oluşturduğu bir yaşantı olmadığını, aksine çatışmaların ve fikir ayrılıklarının normal olduğunu öngörmek gerektiğini belirtiyor. Bu durumun büyük bir sorumluluk olduğunun bilincinde olmak gerektiğini de ekliyor. Uluç, evliliğin hayattaki "eş rolü"nü içselleştirme süreci olduğunu, tıpkı yeni bir meslekteki acemilik gibi, zamanla oturacak bir inşa süreci olduğunu ifade ediyor.