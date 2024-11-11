Sağlıklı beslenmenin 12 kısa yolu

🍋 Sağlıklı beslenmenin kısa yolunu ifade etmeden önce bilmemiz gereken bazı unsurlar bulunuyor. Bunlardan biri; proteinler. Peki, protein ne anlama geliyor?

Protein: İnsan vücudunun yapısında en fazla yer alan besin ögesi protein, ruhsal ve bilişsel işlevlerin desteklenmesi, motor becerilerin gerçekleştirilmesi ve bunun için gerekli olan enerjinin üretilmesi, bağışıklık sistemine ilişkin ögelerin, kanın üretiminin sağlıklı olarak devam ettirilmesi ve daha birçok işlevin yerine getirilmesi için protein gereksinimi tam olarak karşılanmalıdır.

Karbonhidrat: Karbonhidratlar; vücudun temel enerji kaynaklarıdır ve en çok tahıllar, kuru baklagiller ve meyvelerde bulunur.

Yağlar: Yağlar, kilo artışıyla en çok ilişkili olan ve ölçülü olarak tüketilmesi gereken besin gruplarındandır. Vücut fonksiyonlarının sorunsuz bir şekilde devam ettirilebilmesi ve özellikle de hormonal dengenin korunabilmesi bakımından vücudun ihtiyaç duyduğu yağ miktarı sağlıklı kaynaklardan tam olarak karşılanmalıdır.