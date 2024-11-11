Sağlıklı beslenmenin 12 kısa yolu
Günümüzde sağlıklı beslenmek, her geçen gün daha da mühim bir hal alıyor. Fakat sağlıklı beslenmek, sadece kilo kontrolü ile ilgili bağlantılı değildir. Sağlıklı beslenmenin 12 kısayolunu keşfetmek, vücudunuzun gerçek ihtiyaçlarını anlamak, doğru yaklaşımı benimsemek insan sağlığı ve uzun bir yaşam için oldukça önemlidir. Sizler için sağlıklı beslenme konusunda neler yapabileceğimizi araştırdık.
Giriş Tarihi: 11.11.2024
17:22
🍒 İnsanın ihtiyaç duyduğu miktarları içeren tüm
makro ve mikro besin ögeleri, bireyin ihtiyaç duyduğu enerji miktarını tam olarak karşılayan, ideal kilonun korunması için uygun olan bir beslenme türü; dir. sağlıklı beslenme
🍒 Bir birey, vücudunda günlük fonksiyonların yerine getirilebilmesi için gerekli besinlere ihtiyaç duyar. Bu
tüketilen besin kaynakları insan vücudunda fiziksel aktivite ve biyolojik işlevler için gereken enerji kaynağını oluşturur. Yediğimiz besinlerin ise içerisinde bulunan üç temel besin ögesi vardır. Bunlar; 'dır. karbonhidrat, protein ve yağlar
SONBAHARDA HASTALIKLARDAN KORUNMANIN 9 YOLU
Sağlıklı beslenme tanımları
🍋 Sağlıklı beslenmenin
kısa yolunu ifade etmeden önce bilmemiz gereken bazı unsurlar bulunuyor. Bunlardan biri; proteinler. Peki, protein ne anlama geliyor?
: İnsan vücudunun yapısında en fazla yer alan besin ögesi Protein protein, ruhsal ve bilişsel işlevlerin desteklenmesi, motor becerilerin gerçekleştirilmesi ve bunun için gerekli olan enerjinin üretilmesi, bağışıklık sistemine ilişkin ögelerin, kanın üretiminin sağlıklı olarak devam ettirilmesi ve daha birçok işlevin yerine getirilmesi için protein gereksinimi tam olarak karşılanmalıdır.
: Karbonhidratlar; vücudun temel enerji kaynaklarıdır ve en çok tahıllar, kuru baklagiller ve meyvelerde bulunur. Karbonhidrat
kilo artışıyla en çok ilişkili olan ve ölçülü olarak tüketilmesi gereken besin gruplarındandır. Vücut fonksiyonlarının sorunsuz bir şekilde devam ettirilebilmesi ve özellikle de hormonal dengenin korunabilmesi bakımından vücudun ihtiyaç duyduğu yağ miktarı sağlıklı kaynaklardan tam olarak karşılanmalıdır. Yağlar: Yağlar,
◽ Uzmanların çoğu her şeyden önce
insanın kendi vücut halinden haberdar olması gerektiğini vurgular. Kişi, kendi vücuduna kulak vermeli ve onu dinlemelidir
◽ Aynı zamanda uzmanlar,
vücudumuzun ne dediğini dinlemeyi alışkanlık haline getirmemiz ve vücudumuza daima kulak vermemiz noktasında bizleri uyarırlar.
↪
Öyle ki herhangi bir gıdayı tükettikten 2 ile 4 saat sonra neler hissettiğinize dikkat ederseniz o gıdaların sizlerde nasıl bir tepkipeler dizisi ürettiğine dair açık bir fikir edinebilirsiniz.
MEYVE SEBZELERDEN GELEN SAĞLIK
◾ Yaşadığımız çağda
hızlı işlenmiş gıdalar maalesef hayatımızın temel bir parçası haline gelmiş durumda. Genel olarak katkı maddesi içeren, uzun ömürlü paketlerde tutunan, yapay tatlandırıcılar ve renklendiriciler bulunduran işlenmiş gıdalar belli bir metabolik bedel ile tüketilir.
Metabolizma nedir?
Metabolizma, vücudun her bir hücresinde meydana gelen, vücudun enerji ihtiyacını karşılayan reaksiyonların bütününe denmektedir.
◾ İbn-i Sina meşhur eseri el-Kanun fi't-Tıp'da bu hususu dile getirmiştir:
"Tam olarak acıkma hali olmadan asla bir şey yemeyin."
◾ Yeme ve atıştırma gibi alışkanlıklar, çoğu zaman beslenme ihtiyacından çok farklı
amaçlara hizmet eder. Bazı zamanlar ne zaman, ne yiyeceğimize vücudumuz değil duygusal çalkantılarımız hükmeder.
HAFIZAYI KORUYAN VE HASTALIKLARA ŞİFA OLAN SEBZELER