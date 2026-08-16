Ayetler ile istikamet
Herkesin uçlarda yaşam gayreti içinde olduğu modern toplumda en kolay gözüken şey olan itidalli olmak, esasında en zor olanlardan birisidir. Kişinin olumlu yahut olumsuz her türlü aşırılıktan bilinçli olarak uzak durmasını ifade eden bir ahlak terimi olan istikamet, müminlerin ortak sıfatlarından birisidir. Kur'an-ı Kerim'deki istikamet ayetlerini tefsirleri ile beraber bir araya getirdik.
Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin; çünkü o, apaçık düşmanınızdır.
Bakara Suresi 208. Ayet
Bakara Suresi 208. Ayet Tefsiri
◾Metindeki silm kelimesi, "uzlaşma, barış, teslimiyet, itaat" demektir (Reşîd Rızâ, II, 256). Râgıb el-İsfahânî'nin tanımına göre silm, "bir insanın diğerinden zarar görmemesi, iki tarafın birbirine güvenmesi" anlamına gelir (el-Müfredât, "slm" md.). Silmin bu son anlamını en iyi ifade eden Türkçe karşılığı ise "barış" kelimesidir. Aynı kökten gelen İslâm kelimesinde hem "teslimiyet ve itaat" hem de "barışa katılma" anlamı olduğu için (bk. Râgıb el-İsfahânî, gös. yer.), tefsirlerde silm kelimesi "İslâm" diye de açıklanmıştır (İslâm kelimesinin anlamı konusunda bilgi için ayrıca bk. Âl-i İmrân 3/19).
Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin.
Âl-i İmrân Suresi 102. Ayet
Âl-i İmrân Suresi 102. Ayet Tefsiri
◾"Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun" diye çevirdiğimiz cümlede hem fiil hem masdar kalıbında geçen takvâ kavramı dinî bir terim olarak "kişinin, kendisini günahkâr kılacak şeylerden koruması" veya "insanın ibadet ve güzel işler yaparak Allah'ın azabından korunması" şeklinde tarif edilmiştir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "vky" md.; Cürcânî, etTa'rîfât, "Takvâ" md.). Bu tür korunma çabaları, temelinde Allah'a saygı ve itaat niyeti bulunması şartıyla değer kazanacağı için meâlinde bu saygı unsuru dikkate alınmıştır.
Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü'l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah'a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.
Nisâ Suresi 59. Ayet
Nisâ Suresi 59. Ayet Tefsiri
◾Buradan itibaren on bir âyetin asıl konusu itaattir. "Söz tutmak, boyun eğmek, emri yerine getirmek" mânasına gelen itaat, sosyal, siyasî, hukukî, ahlâkî boyutlarıyla İslâmî hayat düzenini kuran temel kavram ve kurumlardan biridir. Bu açıdan aynı mahiyette olan emanet ve adalet kavramlarından sonra buna yer verilmiş, araya "münafıklar ve fâsıklar" gibi emre uymayanların dünya ve âhirette karşılaşacakları sonuçları bildiren âyetler konmuştur.
Ey iman edenler! Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya vesile arayın ve O'nun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz.
Mâide Suresi 35. Ayet
Mâide Suresi 35. Ayet Tefsiri
◾Vesile kelimesi sözlükte "pâye, rütbe, derece, muhabbet ve yakınlık" anlamlarına gelir. Bu son anlamından hareketle kişiyi Allah'a yaklaştıran amele vesile denilmiştir. Müfessirler âyette kastolunan vesilenin, Allah'ın emrettiklerinin yerine getirilmesi ve yasakladıklarının terkedilmesi olduğunu belirtmişler, kişiyi Allah'a yaklaştıracak ve O'nun rızâsını kazanmaya yardım edecek her türlü ibadet ve eylemi vesile saymışlardır.
Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişi ile kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, O'nun huzuruna götürüleceksiniz.
Enfâl Suresi 24. Ayet
Enfâl Suresi 24. Ayet Tefsiri
◾Sahâbeden Ebû Saîd el-Muallâ anlatıyor: "Mescidde namaz kılıyordum. Resûlullah beni çağırdı, ona cevap vermedim, namazımı bitirince yanına gittim ve 'Yâ Resûlellah, namaz kılıyordum' dedim. 'Allah ve resulünün çağrısına kulak (cevap) verin buyruğunu işitmedin mi?' dedi, sonra elimden tuttu ve bana "Mescidden çıkmadan sana Kur'an'ın en faziletli sûresini bildireceğim" buyurdu (Buhârî, "Tefsîr", 1/1).