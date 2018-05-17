Ramazan’ı sağlıklı geçirmek için 10 öneri

◾ Resul-i Ekrem (sav), sahurla ilgili olarak "Bir yudum su ile dahi olsa sahur yapınız" ve "Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket vardır" buyuruyor. Bu hadis-i şerifler doğrultusunda sahura kalkılmasını İslâm âlimleri kadar, diyet uzmanları da öneriyor.

◾ Sahura kalkılmadığında, gün içerisinde çok daha fazla sağlık sorunu yaşanıyor. Sahur yapılmadan oruç tutulduğunda aç kalma süresi artıyor, metabolik hız düşüyor; halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmalar görülüyor.

◾ Gündüzlerin uzun olması nedeniyle, uzun süreli açlık sonrası iftarda aşırı besin tüketimini ve gün içerisinde kan şekerinin düşmesini engellemek için, sahurda sindirimi yavaş, besin değeri yüksek gıdaları tüketmelisiniz. Sahura kalktığınızda uykunuzun bölünmesinden şikâyet ediyorsanız, uyku saatinizi 1 saat öne çekebilirsiniz.

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