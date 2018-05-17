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Ramazan’ı sağlıklı geçirmek için 10 öneri

Başı rahmet, ortası merhamet, sonu cehennemden azad olan mübarek Ramazan Ayı'na kavuştuk. Oruçlu geçirilen saatlerin uzun olması nedeniyle her birimizin aklında, "Ramazan'ı nasıl sağlıklı geçiririm?" sorusu var. Bu soruya cevap olabilecek, sağlık problemi yaşamadan orucunuzu tutabileceğiniz 10 yöntemi sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17.05.2018 16:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 12:30
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SAHURA MUTLAKA KALKIN
SAHURA MUTLAKA KALKIN

◾ Resul-i Ekrem (sav), sahurla ilgili olarak "Bir yudum su ile dahi olsa sahur yapınız" ve "Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket vardır" buyuruyor. Bu hadis-i şerifler doğrultusunda sahura kalkılmasını İslâm âlimleri kadar, diyet uzmanları da öneriyor.

◾ Sahura kalkılmadığında, gün içerisinde çok daha fazla sağlık sorunu yaşanıyor. Sahur yapılmadan oruç tutulduğunda aç kalma süresi artıyor, metabolik hız düşüyor; halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk ve dikkatte azalmalar görülüyor.

◾ Gündüzlerin uzun olması nedeniyle, uzun süreli açlık sonrası iftarda aşırı besin tüketimini ve gün içerisinde kan şekerinin düşmesini engellemek için, sahurda sindirimi yavaş, besin değeri yüksek gıdaları tüketmelisiniz. Sahura kalktığınızda uykunuzun bölünmesinden şikâyet ediyorsanız, uyku saatinizi 1 saat öne çekebilirsiniz.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın fazilet ve önemi

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İFTARDA MİDENİZE YÜKLENMEYİN
İFTARDA MİDENİZE YÜKLENMEYİN

◾ Peygamber Efendimiz (sav), bir hadisinde oruçla ilgili şöyle diyor: "İftarı acele ediniz; sahuru geciktiriniz!"

◾ Gün boyu aç kalan mideye, iftarda birden yüklenilmesi, birçok sağlık sorununa neden olacağı gibi kalbin yükünü de artırıyor. Dolayısıyla kalp krizi, yüksek tansiyon, beyin kanaması ve felç gibi hastalık riskleri doğuruyor.

◾ Bu nedenle uzun süre aç kalan mideye bir anda yüklenmeyin. İftarda, oruç açıldıktan sonra zaman geçmeden, az ve sağlıklı yiyecekler yiyin.

Ramazan ile ilgili hadisler

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ÖĞÜNLERİ İFTAR VE SAHURLA SINIRLAMAYIN
ÖĞÜNLERİ İFTAR VE SAHURLA SINIRLAMAYIN

◾ Normal zamanda, ana ve ara öğünlerle beş-altı öğün olan beslenme şeklimiz, Ramazan Ayı'nda değişiyor. Sahur ve iftardan oluşan iki ana öğüne, iftardan sonra bir veya iki ara öğün ekleyebilirsiniz.

◾ Sağlıklı atıştırmalıklarla oluşturacağınız bu ara öğünler sayesinde, metabolizma hızınızın düşmesini engellemiş olacaksınız.

Peygamber Efendimiz'in Ramazan ayında ettiği dualar

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YOĞURDU SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN
YOĞURDU SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

◾ Orucunuzu su ve hurmayla açtıktan sonra, çorba ve salata gibi hafif besinlerle iftara devam edin. Ana yemeğe geçmeden önce beş dakika kadar ara vermeniz, midenizi rahatlatır ve daha az yemenizi sağlar.

◾ Aradan sonra ana yemeğinizde etli veya etsiz sebze yemeği ile az miktarda pilav, makarna veya bulgur pilavı tercih edebilirsiniz. Bunların yanında hem protein hem kalsiyum açısından zengin olan yoğurt veya ayran tüketmeyi unutmayın.

◾ Günde bir su bardağı kadar tüketeceğiniz yoğurt, sindirim sisteminizin düzenlenmesine katkıda bulunur, aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırır. Yoğurdu iftarda bir su bardağı; iftardan 2 saat sonra yine bir su bardağı miktarında tüketebilirsiniz.

Peygamber Efendimizin sofra adabı ile ilgili 20 hadisi

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GÜNDE 10 BARDAK SU İÇİN
GÜNDE 10 BARDAK SU İÇİN

◾ Yaz aylarında terlemenin çok olması ise, vücuttaki sıvı kaybını artırıyor. Bu nedenle, özellikle bu dönemlerde su tüketimine ağırlık verin.

◾ Gün içindeki su kaybı karşılanmadığında vücutta halsizlik, işte verimsizlik, konsantrasyon güçlüğü, uyuklama, hazımsızlık, tansiyon düşmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Su kaybının önlenmesi için özellikle sahurda sıvı alımına önem verin.

◾ İftar ve sahur arasındaki zamanı sıvı açısından sistemli bir şekilde kullanın. Sıvı kaybını karşılamak için, su dışında ev yapımı az şekerli limonatalar, ayran, meyve kompostoları tercih edebilirsiniz.

◾ Ramazan boyunca iki litre su tüketiminin altına düşmeyin. İftardan sahura kadar en az 8-10 bardak su tüketin. Fakat su dışındaki diğer içeceklerle sıvı ihtiyacının karşılanmadığını unutmayın.

Peygamberimizin sevdiği ve övdüğü yiyecekler

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