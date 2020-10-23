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Peygamber Efendimizin sofra adabı ile ilgili 20 hadisi

İslam, Müslümanların bütün hayatını, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ışığında şekillendirir. Müminler arasındaki bağın kuvvetlenmesi ancak İslami adaba uygun yaşamakla sağlanır. Arzulanan beraberlik ise Hz. Peygamberin yaşayışını örnek almakla mümkündür. Peygamber Efendimizin günlük yaşayışıyla ilgili rivayet edilen hadislerden çoğu, yeme-içme ve sofra adabına dairdir. Allah Resulü, her işte olduğu gibi yemeğe de besmele ile başlanmasını ve sağ elle tabağın önünden yenmesini istemiştir. Sizler için Peygamber Efendimizin sofra adabı ile ilgili 20 hadisini derledik.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 12:49
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İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav): Biriniz yemek yediğinde (tabağı) sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin, buyurmuştur. *

(Müslim, Eşribe, 129; Buhârî, Et'ime, 52)

* Bu rivayetin bazı versiyonlarında parmakların yanında yemek yenilen tabağın da sıyırılmasına işaret edilmektedir. Dolayısıyla burada metin, iki durum birleştirilerek çevrilmiştir. Yemek yedikten sonra bilhassa bazı yiyeceklerde parmakların yalanması bir alışkanlıktır. Hatta dilimizde bir yemeğin çok lezzetli olduğunu ifade etmek için: "parmaklarımı yiyecektim", ifadesi, bir işe katkı verenin ondan istifade etmesi anlamında "bal tutan parmağını yalar" deyişleri meşhurdur.

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Ka'b b. Mâlik'ten (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Resûlullah'ın (sav) üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

(Müslim, Eşribe, 131-132)

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Câbir'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin; şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın; çünkü insan, bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

(Müslim, Eşribe, 135)

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Câbir'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav), parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve: "Siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz" buyurmuştur.

(Müslim, Eşribe, 133)

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İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: İçecekleri, develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin; iki veya üç nefeste için; içerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

(Tirmizî, Eşribe, 13)

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