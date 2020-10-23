Peygamber Efendimizin sofra adabı ile ilgili 20 hadisi

İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav): Biriniz yemek yediğinde (tabağı) sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin, buyurmuştur. *

(Müslim, Eşribe, 129; Buhârî, Et'ime, 52)

* Bu rivayetin bazı versiyonlarında parmakların yanında yemek yenilen tabağın da sıyırılmasına işaret edilmektedir. Dolayısıyla burada metin, iki durum birleştirilerek çevrilmiştir. Yemek yedikten sonra bilhassa bazı yiyeceklerde parmakların yalanması bir alışkanlıktır. Hatta dilimizde bir yemeğin çok lezzetli olduğunu ifade etmek için: "parmaklarımı yiyecektim", ifadesi, bir işe katkı verenin ondan istifade etmesi anlamında "bal tutan parmağını yalar" deyişleri meşhurdur.

Fikriyat'ta yer alan hadislere ulaşmak için tıklayın