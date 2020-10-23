Peygamber Efendimizin sofra adabı ile ilgili 20 hadisi
Peygamber Efendimizin sofra adabı ile ilgili 20 hadisi
İslam, Müslümanların bütün hayatını, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ışığında şekillendirir. Müminler arasındaki bağın kuvvetlenmesi ancak İslami adaba uygun yaşamakla sağlanır. Arzulanan beraberlik ise Hz. Peygamberin yaşayışını örnek almakla mümkündür. Peygamber Efendimizin günlük yaşayışıyla ilgili rivayet edilen hadislerden çoğu, yeme-içme ve sofra adabına dairdir. Allah Resulü, her işte olduğu gibi yemeğe de besmele ile başlanmasını ve sağ elle tabağın önünden yenmesini istemiştir. Sizler için Peygamber Efendimizin sofra adabı ile ilgili 20 hadisini derledik.
Giriş Tarihi: 23.10.2020
11:55
Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
12:49