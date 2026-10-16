Kur’an-ı Kerim’den tefekküre sevk eden ayetler

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Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de âyetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Yûnus Suresi 5. Ayet

Yûnus Suresi 5. Ayet Tefsiri

◾ Meâldeki "aydınlatıcı" kelimesinin metindeki karşılığı zıyâ, "aydınlık"ın karşılığı ise nurdur. Sözlük mânası bakımından zıyâ "güçlü ışık", nur ise "güçlü olsun olmasın ışık" demektir. Bilimsel araştırmalar güneşin ışığının kendinden olduğunu, ayın –güneşe nisbetle zayıf olan, gece gerektiği kadar aydınlık veren, ama istirahati de engellemeyen– ışık ve aydınlığının ise güneşten geldiğini ve aydan yansıdığını ortaya koymuştur. Dünya kendi etrafında günde bir, güneş etrafında ise yılda bir defa dönmektedir.

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