İftar ve sahurda içebileceğiniz sindirimi kolaylaştıracak bitki çayları

Papatya çayının faydaları nelerdir?

Rahatlatıcı bir etkiye sahip olan papatya çayı, sindirim sistemi ve mide üzerinde yaşanılan sıkıntıları yatıştırarak doğal bir ağrı kesici görevi üstlenmektedir. Papatya çayının faydaları, farklı türlerde antioksidanlar barındırmasından kaynaklanmaktadır. Besinlerin sindirilmesi ve emilimleri sırasında da faydalarını gördüğümüz papatyanın bir özelliği de gece uyma zorluğu yaşayanlar için etkili bir tedavi olmasıdır.

Mayıs papatyası, tarçın kabuğu, nane yaprağı, zencefil kökü ve rezene meyvesinin şişkinlik, gaz, hazımsızlık ve hafif spazm görülen sindirim sistemi rahatsızlıklarında birebir tedavi yöntemidir.Aynı zamanda papatyanın enflamasyon giderici, ödem boşaltıcı, antimikrobiyal, idrar artırıcı, rezenenin safra ifrazatını artırıcı ve çocuklarda görülen kolikleri giderici etkisi bulunmaktadır. Papatya mide asitliğini azaltarak, ülser gelişimine katkıda bulunan bakterilerin büyümesini engellemektedir.

Papatya çayı nasıl hazırlanır?

Cam veya porselen demliğe 1 poşet papatya, 1 poşet nane, 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil (veya 1 poşet zencefil), 3-4 karanfil koyun, üzerine kaynar olmayan sıcak su ilâve edin. Su miktarı 2-3 kupa çay içmenize yetecek kadar olmalı. 5-10 dakika beklettikten sonra içebilirsiniz.

Bir başka tarife göre ise yine cam veya porselen demliğe 1 poşet papatya, 1 poşet rezene, 1 poşet adaçayı, 1 poşet nane, birkaç parça tarçın koyup, üzerine kaynar olmayan sıcak su ilâve edin.Su miktarı yine 2-3 kupa çay içmenize yetecek miktarda olmalıdır. 5-10 dakika beklettikten sonra çayınız iftardan sonra içmeye hazırdır.

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