İftar ve sahurda içebileceğiniz sindirimi kolaylaştıracak bitki çayları
Ramazan ayında uzmanlar, iftar ve sahur yemeklerinden sonra sindirim sistemini hızlandırmanın önemine vurgu yapmaktadırlar. Sindirim sitemini rahatlatmakla birlikte vücudun sıvı ihtiyacını da karşılayan bitki çayları Ramazan ayı için birebirdir. Peki, sindirim sistemimizi dengeye sokacak bu çaylar nelerdir? Uzun süre midenin boş kalmasının ardından, iftardan sonra hazmı kolaylaştıracak özel bitkisel çayları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 25.04.2020
13:41
Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
14:48
SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRAN BİTKİ ÇAYLARI
Ramazan ayı içerisinde uzun süreli açlık ve susuzluk söz konusu olduğu için su kaybettirme özelliği olan çay ve kahve tüketimi konusunda çok dikkatli davranmak gerekmektedir. Gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi yemeğin ardından ortaya çıkan şikayetleri önlemek adına uzmanlar çoğunlukla bitki çaylarını öneriyor.
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Papatya çayının faydaları nelerdir?
Rahatlatıcı bir etkiye sahip olan papatya çayı, sindirim sistemi ve mide üzerinde yaşanılan sıkıntıları yatıştırarak doğal bir ağrı kesici görevi üstlenmektedir. Papatya çayının faydaları, farklı türlerde antioksidanlar barındırmasından kaynaklanmaktadır. Besinlerin sindirilmesi ve emilimleri sırasında da faydalarını gördüğümüz papatyanın bir özelliği de gece uyma zorluğu yaşayanlar için etkili bir tedavi olmasıdır.
Mayıs papatyası, tarçın kabuğu, nane yaprağı, zencefil kökü ve rezene meyvesinin şişkinlik, gaz, hazımsızlık ve hafif spazm görülen sindirim sistemi rahatsızlıklarında birebir tedavi yöntemidir.Aynı zamanda papatyanın enflamasyon giderici, ödem boşaltıcı, antimikrobiyal, idrar artırıcı, rezenenin safra ifrazatını artırıcı ve çocuklarda görülen kolikleri giderici etkisi bulunmaktadır. Papatya mide asitliğini azaltarak, ülser gelişimine katkıda bulunan bakterilerin büyümesini engellemektedir.
Papatya çayı nasıl hazırlanır?
Cam veya porselen demliğe 1 poşet papatya, 1 poşet nane, 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil (veya 1 poşet zencefil), 3-4 karanfil koyun, üzerine kaynar olmayan sıcak su ilâve edin. Su miktarı 2-3 kupa çay içmenize yetecek kadar olmalı. 5-10 dakika beklettikten sonra içebilirsiniz.
Bir başka tarife göre ise yine cam veya porselen demliğe 1 poşet papatya, 1 poşet rezene, 1 poşet adaçayı, 1 poşet nane, birkaç parça tarçın koyup, üzerine kaynar olmayan sıcak su ilâve edin.Su miktarı yine 2-3 kupa çay içmenize yetecek miktarda olmalıdır. 5-10 dakika beklettikten sonra çayınız iftardan sonra içmeye hazırdır.
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Rezene çayının faydaları nelerdir?
Vücutta gaz birikmesi ve oluşan şişkinlik hissini ortadan kaldırmakta etkili olan rezene çayının en büyük faydalarından biri sindirim sistemini düzenleyici bir etkisinin bulunmasıdır. Kabızlığın giderilmesine ve bağırsak hareketlerinin desteklenmesine yardımcı olan rezene, içinde bulunan kimyasal bileşikler sayesinde antibakteriyel ve antioksidan etkisi olduğu da bilinir. Bağırsaklarda sertleşek dışarı atılamayan ürenin yumuşaması ve daha kolay şekilde vücuttan ayrılmasını sağlayan rezene çayı, aynı zamanda kabızlık döneminde oluşan ağrıların da hafiflemesinde etkilidir.
Rezene çayı nasıl hazırlanır?
1 çay kaşığı (4 gram) rezene tohumunun üzerine 1 su bardağı (250 ml) kaynar su dökerek rezene çayı yapabilirsiniz. İçmeden önce 5-10 dakika bekletin. Ayrıca taze rendelenmiş rezene kökü veya rezene çay poşeti de kullanabilirsiniz.
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Biberiye çayının faydaları nelerdir?
En çok hazımsızlık ve kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında kullanılan biberiye çayı, hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu arttırır. Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandıran biberiye çayı, bağışıklık sistemini güçlendirir, kan dolaşımını arttırarak, beyin ve kalp gibi hayati organlara daha fazla oksijen taşınmasını sağlar. Baş ağrısı ve migren ağrılarını hafifletmesi yönüyle de bilinen biberiye çayı, stresi azaltmaya yardımcı olur. Stres ve strese bağlı olarak meydana gelen anksiyete problemini giderir. Ilık bir şekilde tüketilen biberiye çayı stres hormonunun vücut içerisindeki varlığını en aza indirerek ruhsal olarak sakinleşmeyi mümkün kılar. Çayın salisilatın analjezik özellikleri sinirleri yatıştırarak depresyon belirtilerini azaltır. Özellikle Ramazan ayında tüketilmesi gereken bitki çayları arasındadır.
Biberiye çayı nasıl hazırlanır?
1 bardak suyu küçük bir tencerede kaynatın. Su kaynadıktan biberiye bitkisini suya ekleyin ve bu şekilde 6-7 dakika boyunca bitkinin suya nüfuz etmesini bekleyin.
Karşımı bir çay fincanının içerisine süzün. Son olarak isteğe göre karışımın içerisinde malzeme kısmında belirttiğimiz gibi bal ekleyebilir ya da bal yerine doğal bir şurup kullanabilirsiniz.
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Sinameki çayının faydaları nelerdir?
Sinameki, yüzyıllardır Afrika, Hindistan ve dünyanın diğer bölgelerinde yetiştirilen bir bitkidir. Bu bitkinin yaprakları ve tohumları, bitkisel ilaç olarak kullanılabilir.Sinameki çayının en önemli özelliği, doğal bir müshil görevi görmesidir. Sinameki çayı çoğunlukla kabızlık sorunu yaşayan kişilerce bağırsakları yumuşatmak ve temizlemek için kullanılmaktadır. Bağırsak hareketlerinin rahatlaması ve uzun süreli kullanımlarda da kabızlığın ortadan kalkacağı sinamekinin faydaları arasındadır. Ayrıca mide ve bağırsakta biriken gaz sıkışması ve kabızlık sorunun yanı sıra, mide yanmasına sebebiyet veren midedeki asit oranının yükselmesi ile oluşan gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarına da doğal bir çözüm sunuyor.
Sinameki çayı ile ilgili uzmanların uyardığı bir nokta ise fazla tüketilmesi halinde, müshil etkisi nedeni ile diyareye yol açabileceğidir.
Sinameki çayı nasıl hazırlanır?
Bir cezvede bir bardak suyu kaynatın. Cezveyi ocaktan alın. Yarım tatlı kaşığı kurutulmuş sinameki yapraklarını ekleyin, kapağını örtün ve 8-10 dakika kadar demlenmeye bırakın.
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