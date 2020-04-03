Tedavi amaçlı kullanılan 20 şifalı bitki

Türkiye'de 200 metreye kadar yükseklikte nemli sırtlar, yol kenarlarında yetişen öksürük otu, her türlü toprakta yetiştirilebilir, nemli yerleri tercih eder. İlkbaharda ekilen tohumlarla veya ilkbahar ya da sonbaharda köklerin ayrılmasıyla çoğaltılır. Öksürük kesici ve göğsü yumuşatıcı, balgam söktürücü, nezle ve gribe karşı etkilidir.

Kullanılan kısım: Yaprak, çiçek.

Tıbbi etki: Antiastım, iltihap azaltıcı (antienflamatuvar), sinir ağrısını giderici (antinevraljik), balgam söktürücü (ekspektoran)

Kullanım şekli: 1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak-çiçek karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülür. 10 dakika süreyle demlendirmeden sonra hazırlanan çay, günde üç kez, sıcak olarak birer bardak içilir.

Arılar çiçeklerinden bal yapar. Yapraklar çiğ olarak veya pişirildikten sonra salata şeklinde değerlendirilir.

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