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Tedavi amaçlı kullanılan 20 şifalı bitki

Yeryüzünde varlığı bilinen 400 bini aşkın bitkiden 20 bin kadarının, Anadolu'da da bini aşkın bitkinin özel olarak tedavi amacıyla kullanıldığını biliyor muydunuz? Bitkiler, ilk çağlardan beri hastalıkların tedavisinde kullanıldı. Günümüzde kullanılan sentetik ilaçların yan etkisi büyük problem oluşturunca insanlar geleneksel tedaviye geri döndü. Tedavi araçlarından biri olan bitkiler, ilaca benzer bir etki göstererek bedensel fonksiyonları kuvvetlendirir. Sizler için tedavi amaçlı kullanılan 20 şifalı bitkiyi derledik.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 11:09
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ÖKSÜRÜK OTU
ÖKSÜRÜK OTU

Türkiye'de 200 metreye kadar yükseklikte nemli sırtlar, yol kenarlarında yetişen öksürük otu, her türlü toprakta yetiştirilebilir, nemli yerleri tercih eder. İlkbaharda ekilen tohumlarla veya ilkbahar ya da sonbaharda köklerin ayrılmasıyla çoğaltılır. Öksürük kesici ve göğsü yumuşatıcı, balgam söktürücü, nezle ve gribe karşı etkilidir.

Kullanılan kısım: Yaprak, çiçek.

Tıbbi etki: Antiastım, iltihap azaltıcı (antienflamatuvar), sinir ağrısını giderici (antinevraljik), balgam söktürücü (ekspektoran)

Kullanım şekli: 1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak-çiçek karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülür. 10 dakika süreyle demlendirmeden sonra hazırlanan çay, günde üç kez, sıcak olarak birer bardak içilir.

Arılar çiçeklerinden bal yapar. Yapraklar çiğ olarak veya pişirildikten sonra salata şeklinde değerlendirilir.

Doğaseverlerin bilmesi gereken 25 bitki terimi

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DEMİRHİNDİ
DEMİRHİNDİ

Hint hurması olarak da adlandırılan demirhindi, 20 m yüksekliğinde, yaprak dökmeyen, uzun ömürlü bir ağaçtır. Yaprak dökmeyen demirhindinin yaprakları ve uzun kahverengi kabukları ile karakterize baklaya benzer. Bakla görünümündeki bu meyve içinde demirhindi meyvesi olan yapışkan, etli, sulu bir hamurdur. demirhindi meyvesinin etli sulu ve hamurumsu bu kısmı yenilmektedir. Hem tatlı hem de ekşi olduğu için insanlar tarafından genellikle sevilerek tüketilen bir meyvedir.

Kullanılan kısım: Meyve

Tıbbi etki: Romatizma ağrısını önleyici, hastalık oluşturan mikroorganizmaları öldürücü, yüksek ateşi düşürücü, sindirim sistemi gazlarını giderici, bağırsak içeriğini yumuşatıcı, serinletici

Kullanım şekli: Tamamen olgunlaştıktan ya da kurutularak, baharat haline getirildikten sonra tatlılara eklenen çiğ bir meyve olarak tüketilebilir

Genç yaprakları yenir. Meyvenin etli kısmı taze halde veya pişirildikten sonra baharat olarak ve sos yapımında değerlendirilir.

Tohum tozları alerjik astıma neden olabilir.

İbnül Baytar'ın sağlıklı yaşam

için kullandığı bitkiler

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MELİSA
MELİSA

Halk arasında 'oğul otu' gibi farklı isimlerle de bilinen melisa, tarih boyunca özellikle ruhsal sorunların yatıştırılması için kullanılmıştır. Ayrıca hafıza ve öğrenme yetisini olumlu etkilediği bilinmektedir. 80 cm yüksekliğinde, limonumsu kokulu, çok yıllık otsu bir türdür. Ülkemizde genellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetişir. Güneşi sevdiğinden güneye bakan yerlerde iyi gelişir. Ancak yazları sıcak geçen yerlerde öğle saatlerinde gölge ister. Balkon, veranda ve avlularda geniş saksılarda yetiştirilebilir. Depresyon, demans (bunama), Alzheimer, uykusuzluk, endişe, migren ve diyabet gibi sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılır.

Kullanılan kısım: Yaprak (taze veya kurutulmuş) ve aromatik yağ

Tıbbi etki: Sakinleştirici (anksiyolitik), antibakteriyel, antidepresan, kusmayı önleyici (antiemetik) mikroorganizmaların gelişmesini durdurucu (antimikrobiyal), diş ağrısını giderici (antiodontaljik), kasılmayı giderici (antispazmotik), virüs öldürücü (antiviral), sindirimi kolaylaştırıcı (dijestif), yatıştırıcı sedatif

Kullanım şekli: Bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş bitkinin üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edilerek, ağzı kapalı olacak şekilde 10 dakika boyunca demleyin.

Genellikle taze veya hafifçe pişirilen yaprak ve meyveler salatalarda, balık yemeklerinde, soslarda kullanılır. Yapraklar taze olarak, kurutulduktan sonra veya dondurularak saklanabilir.

Tiroit ilaçları kullananlar ile anne adayları ve emzirenler kullanmamalıdır.

Hangi bitki hangi hastalığa iyi gelir?

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KEÇİBOYNUZU
KEÇİBOYNUZU

Keçiboynuzu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz havzasında yetişen 6-10 metre boyunda, kışın yaprak dökmeyen bir ağaç ve onun meyvesidir. Yaprakları oval şekilde, kenarları düz, açık yeşil renkte, ortada ana damar ve ondan sağlı solu ayrılan yan damarlar mevcuttur. Yaprakları 4-5 cm büyüklüğünde, parlak, alt yüzeyi kırmızımsı esmer renkte ve çok kısa saplıdır. Keçiboynuzu, yüksek besin değerleri ile vücut için çok faydalı bir bitki. Keçiboynuzu, az kalorili, yüksek proteinli, vitamin, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum zengini olmasıyla biliniyor.

Kullanılan kısım: Gövde kabuğu, meyve, tohum

İçerik: Amino asitler, demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, mangan minarelleri proteinler, sabit yağ, şekerler, vitaminler

Tıbbi etki: Diyareyi durdurucu (antidiyareik), antioksidan, kusmayı önleyici (antiemetik), bağışıklık sistemini güçlendirici, kanserden ve kalp-damar hastalıklarından koruyucu, kemik erimesini önleyici

Kullanım şekli: Keçiboynuzu meyve olarak yenilebildiği gibi, çeşitli işlemlerden geçirilerek sıvı konsantre şeklinde de tüketilebilir. Meyveleri besleyicidir; doğrudan veya toz edildikten sonra unlu yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılır. Tohumlardan elde edilen zamktan kâğıt, tekstil, kozmetik ve ecza yapımında yararlanılır.

Sağlıklı yaşam için bitkisel kürler

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YABANİ KEKİK
YABANİ KEKİK

Bir diğer adı da dağ kekiği olan yaban kekiği, kendine has kokusu ve hoş kokulu bir lezzete sahip olması ile daima ilgi odağı olan bir bitki çeşididir. Yaban kekiği çoğunlukla yemek çeşitlerinde bir baharat olarak kullanılmaktadır. Genel olarak kekik, immün ve solunum sistemlerinin yanı sıra sindirim, sinir ve diğer vücut sistemlerini desteklemede eşsiz bir besindir.

Kullanılan kısım: Çiçekli gövde uçları

Tıbbi etki: Antibakteriyel, mantar öldürücü, yüksek tansiyonu normalleştirici, antioksidan, kasılmayı giderici, virüs öldürücü

Kullanım şekli: 1 bardak sıcak suya 1 ya da 2 çay kaşığı taze ya da kuru kekik yaprağı ve çiçeği koyup demleyerek tüketebilirsiniz.

Baharat olarak faydalanılır.

Anne adayları ve emzirenler kullanmamalıdır.

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