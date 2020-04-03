Tedavi amaçlı kullanılan 20 şifalı bitki

Keçiboynuzu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz havzasında yetişen 6-10 metre boyunda, kışın yaprak dökmeyen bir ağaç ve onun meyvesidir. Yaprakları oval şekilde, kenarları düz, açık yeşil renkte, ortada ana damar ve ondan sağlı solu ayrılan yan damarlar mevcuttur. Yaprakları 4-5 cm büyüklüğünde, parlak, alt yüzeyi kırmızımsı esmer renkte ve çok kısa saplıdır. Keçiboynuzu, yüksek besin değerleri ile vücut için çok faydalı bir bitki. Keçiboynuzu, az kalorili, yüksek proteinli, vitamin, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum zengini olmasıyla biliniyor.
Kullanılan kısım: Gövde kabuğu, meyve, tohum
İçerik: Amino asitler, demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, mangan minarelleri proteinler, sabit yağ, şekerler, vitaminler
Tıbbi etki: Diyareyi durdurucu (antidiyareik), antioksidan, kusmayı önleyici (antiemetik), bağışıklık sistemini güçlendirici, kanserden ve kalp-damar hastalıklarından koruyucu, kemik erimesini önleyici
Kullanım şekli: Keçiboynuzu meyve olarak yenilebildiği gibi, çeşitli işlemlerden geçirilerek sıvı konsantre şeklinde de tüketilebilir. Meyveleri besleyicidir; doğrudan veya toz edildikten sonra unlu yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılır. Tohumlardan elde edilen zamktan kâğıt, tekstil, kozmetik ve ecza yapımında yararlanılır.
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