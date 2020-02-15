Bitki çaylarının faydaları ☕ Boğaz ağrısına iyi gelen çay hangisidir?

Soğuk algınlığı ve grip denildiğinde aklımıza gelen ilk tedavi yöntemi olan ıhlamur çayı, bu hastalıklara karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Öksürük için de geçmişten günümüze kullanılan ıhlamur, iyi bir destekleyici niteliğindedir.

İçeriğiyle boğazda oluşan tahrişleri önleyen ıhlamur, ağrı kesici ve iltihap giderici etkisiyle tahrişlerin onarımına da yardımcı olur.