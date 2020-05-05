Ramazan sofranızı süsleyecek yöresel lezzetler
Türkiye'nin dört bir köşesinde Ramazan coşkusu yaşanırken, yöresel lezzetler ve birbirinden leziz yemekler iftar sofralarını süslüyor. On bir ayın sultanı Ramazan'da özenle hazırlanan yemekler iftar sofralarına, hünerli eller ise yemek ve tatlılara ayrı bir lezzet katıyor. Sizler için Ramazan sofranızı süsleyecek 10 yöresel lezzeti derledik.
Giriş Tarihi: 05.05.2020
01:52
Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
07:10
Beyran çorbası, Gaziantep
500 yıllık bir geleneği olan Gaziantep'in bu lezzetli yöresel çorbası, hem sağlık hem lezzet açısından kaybedilmemesi gereken tatlardandır. Gaziantep'ten bütün şehirlere yayılan beyran çorbası çok fazla tüketilen çorbalar arasında yer alır. Yaşla beraber gelen kemik hastalıklarının önüne geçilmesinde etkili olduğu bilinen beyran çorbası, kemik sağlığına fayda sağlar. Kemik erimesi gibi yaşanabilecek kemik sorunlarının önüne geçilmesinde büyük rol oynamaktadır. Kemik suyunun vücuda olan faydalarının yanı sıra beyran çorbası içmek bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, grip veya nezle gibi hastalıklara yakalanmamayı sağlayan beyran çorbası, hem lezzetli hem de vücudu dışarıdan gelecek olan mikroplara karşı korumaktadır.
Beyran çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler:
1 kg kuzu incik, 2 çay bardağı pirinç, 5~6 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 tatlı kaşığı biber salçası, 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 8 diş sarımsak, tuz, karabiber.
Beyran çorbası yapılışı
Düdüklü tencereye kuzu etini, kabuklarını soyduğunuz bütün sarımsakları ve suyu ekleyip haşlayın. Haşladığınız eti didikleyin. Et suyunu ve yıkadığınız pirinci ekleyip pirinci haşlayın. Üzerine tereyağı, salça, pul biber, tuz ve karabiberi ilave edip 2-3 dakika kaynatın. Etleri ilave edip 1-2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
"İftara ne pişirsem" diyenlere iftar menüsü
Arabaşı çorbası, Türk mutfağının İç Anadolu'ya özgü çorbasıdır. Yozgat Belediyesi tarafından 2012 yılında Türk Standartları Enstitüsü'ne tescil ettirilmiştir ancak Eskişehir, Karaman, Konya, Kayseri, Kırşehir, Afyon, Nevşehir gibi illerin mutfak kültüründe de yer alır. Çorbanın özelliği ekmek ile birlikte değil, beraberinde hamur yutularak yenmesidir.
Arabaşı çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler çorbası için; tavuğun herhangi bir parçası, salça, pul biber, tereyağı, 2 kaşık un.
Hamuru için;1 litre su, 20-25 yemek kaşığı un, tuz.
Önce hamurunuzu yapın, 3-4 saat bekletin. 1 litre suyu kaynamaya bırakın. Unu ılık su ekleyerek karıştırın. Kaynayan suya devamlı karıştırarak yavaş yavaş unu ilave edin.
Kıvamını ayarlarken karıştırdığımız kaşığın zor çevriliyor olması lazım. Eğer ununuz az geldiyse ocağın altını iyice kısıp pratik hareketlerle birkaç kaşık unu suda çözdürüp ilave edebilirsiniz. Devamlı karıştırarak kaynatın. Tepsiyi ıslatın ve hamurunuzu tepsiye yayıp soğuk bir zeminde 3-4 saat bekletin.
Çorba tarifi:
Tavuğu haşlayıp didikleyin. Suyunu çorba için ayırın. Tereyağında unu kavurun. Salça ekleyip kavurmaya devam edin. Ayırdığınız tavuk suyunu ekledikten sonra karıştırıp kaynamaya bırakın. Tavukları ve tuzunu ilave edin, kısık ateşte bir süre kaynatın. Eğer daha az kıvamlı seviyorsanız un miktarını biraz azaltabilirsiniz.
Acem pilavı, Kahramanmaraş
Kahramanmaraş yöresine ait nefis bir lezzet: Acem pilavı! Hem leziz hem de pratik acem pilavı tarifini sizlere sunuyoruz. Peki acem pilavı nasıl yapılır? Acem pilavı yapılırken hangi malzemeler kullanılır?
Malzemeler:
1 Kg kuşbaşı kuzu eti, 2 su bardağı pirinç, 3 çorba kaşığı, 3 tatlı kaşığı tereyağı, 1 adet soğan, 2 adet havuç, 3 su bardağı et suyu, 1 çay bardağı badem, tuz, 1 çay bardağı antep fıstığı.
Yapılışı: Öncelikle pirinci tuzlu ılık suda 15 dakika bekletin ve süzün. Bol suyla yıkadıktan sonra süzülmesi için bir kenara alın. 2 çorba kaşığı tereyağını eritin ve kıyılmış soğanı kavurun. Et suyunu ilave edin ve kaynayınca tuzunu ayarlayın ve pirinci katın. Tencerenin ağzı kapalı olarak, kaynayana dek harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Diğer taraftan eti 1 çorba kaşığı tereyağında kavurun. Jülyen doğranmış havuç, badem ve antep fıstığını ayrı ayrı tavalarda 1 'er tatlı kaşığı tereyağında kavurun. Servis tabağına önce pilavı alın, üzerine sırasıyla et, havuç, badem ve antep fıstığını yerleştirin. Sıcak olarak servis yapın.
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Yöresel bir yemek olan perde pilavı biraz zahmetli fakat zahmete değer bir lezzete sahiptir. Siirt yöresine ait olan perde pilavı
tarifi...
Malzemeler Pilavın içi için: - 1 kase pirinç - 2 yemek kaşığı tereyağı - 2 kase tavuk suyu - 2 adet tavuk budu - Kuş üzümü, karabiber, tuz
Hamuru için: - 2 adet yumurta - 4 yemek kaşığı yoğurt - 100gr margarin - 1 paket kabartma tozu - Tuz - Aldığı kadar un
Perde pilavının yapılışı
Öncelikle tavuk butlarını haşlayın, sonra tavuk suyu ile pilavın yapımına başlayın. Margarini pilav tenceresinde eritin ve yıkayıp suyunu iyice süzdüğünün pirinçleri yağda 3-4 dakika kadar kavurun. Haşlanan tavukların suyundan 2 kasesini pirinçlerin üzerine ekleyin, yarım yemek kaşığı da tuz ekleyerek kapağını kapatın. Pilav tam olarak pişmeden, hala diriyken ocaktan alın. Ardından didiklediğiniz tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilav ile iyice harmanlayın.
Hamurun yapımı:
Tüm malzemeleri karıştırarak hamuru yoğurun. Hamuru biri küçük biri büyük iki parçaya ayırın. Büyük olanı ince açıp kabın tabanına, kenarları da kapatacak şekilde güzelce yerleştirin. İçine pilavı boşaltın. Hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatın. 200 derece ısıtılmış fırında perde pilavını kızarana kadar pişirin. Ters çevirip servis yapın.
Çökertme kebabı, kızarmış kibrit inceliğinde patateslerin üzerine bonfile et yerleştirilir. Sarımsaklı yoğurt ve domates sosu ile birlikte servis edilir. Özellikle Bodrum civarında bulunur. Kimyon, pul biber, soğan, kekik ve benzer malzemeler de kullanılabilir.
Çökertme kebabı nasıl yapılır?
Malzemeler;
400 gram biftek, tuz, kırmızı biber, kekik, 1 adet orta boy soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı sirke, 2 adet orta boy patates, patates kızarması için sıvı yağı.
Domates sosu için gerekli malzemeler;
1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı domates rendesi, 2 yemek kaşığı zeytinyağı.
Son servis için;
4 adet sivri biber, sarımsaklı yoğurt.
Hazırlanışı:
Öncelikle et biftekleri ince bir şekilde doğrayın. Etler, jülyen biçiminde doğranacak. Sarımsak ve soğanı doğrayıp bir kaba alın, üzerine yağı ve sirkeyi de koyduktan sonra etleri ilave edin ve karıştırın. Üzerini streç film ile kapatın ve etleri marine olması için kenara alın. Daha sonra zeytinyağını küçük bir tavaya alıp kızdırın, salçayı ilave ettikten sonra kokusu çıkıncaya dek kavurun. Domates rendesini ilave ederek suyunu çekinceye kadar karıştırarak pişirin. Tuzunu ilave edin karıştırın ve ocaktan alın. Geçelim patateslere... Patatesleri ince ince kibrit çöpü şeklinde doğrayın. Bol yağda kızartmaya başlayın. Büyük ve geniş bir tavaya etler için yağı ekleyin, kızdırın. Etleri ilave edip sotelemeye başlayın. Etler kendini çekmeye başlayınca baharatlarını da ilave edin, 2 dakika daha pişirin. Servis tabağına ilk olarak kızarttığınız ince domatesleri alın, üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Domates sosunu ve sotelediğiniz etleri ilave ederek servis yapın, şimdiden afiyet olsun...
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