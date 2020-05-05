Ramazan sofranızı süsleyecek yöresel lezzetler

Arabaşı çorbası, Türk mutfağının İç Anadolu'ya özgü çorbasıdır. Yozgat Belediyesi tarafından 2012 yılında Türk Standartları Enstitüsü'ne tescil ettirilmiştir ancak Eskişehir, Karaman, Konya, Kayseri, Kırşehir, Afyon, Nevşehir gibi illerin mutfak kültüründe de yer alır. Çorbanın özelliği ekmek ile birlikte değil, beraberinde hamur yutularak yenmesidir.

Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler çorbası için; tavuğun herhangi bir parçası, salça, pul biber, tereyağı, 2 kaşık un.

Hamuru için;1 litre su, 20-25 yemek kaşığı un, tuz.

Önce hamurunuzu yapın, 3-4 saat bekletin. 1 litre suyu kaynamaya bırakın. Unu ılık su ekleyerek karıştırın. Kaynayan suya devamlı karıştırarak yavaş yavaş unu ilave edin. Kıvamını ayarlarken karıştırdığımız kaşığın zor çevriliyor olması lazım.

Eğer ununuz az geldiyse ocağın altını iyice kısıp pratik hareketlerle birkaç kaşık unu suda çözdürüp ilave edebilirsiniz. Devamlı karıştırarak kaynatın. Tepsiyi ıslatın ve hamurunuzu tepsiye yayıp soğuk bir zeminde 3-4 saat bekletin.

Çorba tarifi:

Tavuğu haşlayıp didikleyin. Suyunu çorba için ayırın. Tereyağında unu kavurun. Salça ekleyip kavurmaya devam edin. Ayırdığınız tavuk suyunu ekledikten sonra karıştırıp kaynamaya bırakın. Tavukları ve tuzunu ilave edin, kısık ateşte bir süre kaynatın. Eğer daha az kıvamlı seviyorsanız un miktarını biraz azaltabilirsiniz.