"İftara ne pişirsem" diyenlere iftar menüsü🍝🍮🍛
Bu yıl koronavirüs sebebiyle kalabalık iftar yemeklerini her ne kadar gerçekleştiremeyecek olsak da evde geleneksel ya da farklı tatlara sahip Ramazan sofraları hazırlayabiliriz. İçerisinde bulunan farklı yemek tarifleri ile oluşturulan menüler sayesinde 'Bugün ne yemek pişirsem?' derdinden kurtulup Ramazan'ın tadını çıkarabilirsiniz. Bugün iftarda ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya!
Giriş Tarihi: 26.04.2020
11:18
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
14:25
ÇORBA: Alaca Çorba
ANA YEMEK: Etli açık börek
TATLI: Acıbademli unsuz kek
MALZEMELER
1 çay bardağı aşurelik buğday
Yarım çay bardağı nohut
Su
Yarım çay bardağı yeşil mercimek
2 adet büyük boy soğan
1 adet kurutulmuş kırmızı biber
Tuz
ÜZERİ İÇİN:
Kuru tarhun, pul biber ve nane
4 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Aşurelik buğday ve nohudu akşamdan ıslatın. Yarım saat sonra bir taşım kaynatıp tencerenin kapağını kapatın ve dinlendirin. Ertesi gün üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye başlayın. Mercimek ve yarım ay şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. İrice doğranmış kurutulmuş kırmızı biber ilave edip yaklaşık 40 dakika pişirin (pişirme sırasında karıştırmamaya özen gösterin). Tuzunu ayarlayıp suyu azaldıkça sıcak su ekleyip pişirin. Ocağı kapatın. Üzeri için tarhun, pul biber ve naneyi ısıtılmış tereyağına ekleyip karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
MALZEMELER
500 gram kuşbaşı kuzu eti
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan, 1 adet kırmızı biber
2 adet sivri biber, 1 çorba kaşığı salça
1 çay kaşığı karabiber, yeterince tuz
Hamuru için:
4 su bardağı un
Yarım su bardağı + 1 çorba kaşığı sıvıyağ,
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı su, tuz
YAPILIŞI
Eti bir tencereye alıp, kısık ateşte suyunu salıp, çekene dek pişirin.
Sıvıyağ ve piyazlık doğranmış soğan ekleyip soteleyin. Küp doğranmış kırmızı biber, sivri biber ve salça ilave edip karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Hamur için unu yoğurma kabına alın. Tuz, yarım su bardağı sıvıyağ, süt ve su ilave edip yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirip, unlu zemin üzerinde oklava yardımı ile incecik açın.
Üzerine kalan
sıvıyağı sürüp, ortasına servis tabağı kapatın ve uçlardan itibaren bir karış aralıklarla tabağa doğru kesikler atın. Tabağı alıp, kesik atılmış hamurları üst üste gelecek şekilde ve sıvıyağ sürerek ortaya doğru katlayın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip, üzerine etli harcı yayın. Hamurun kenar kısımlarını kıvırıp şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
MALZEMELER
150 gram bitter çikolata
3 adet büyük veya 6 adet küçük boy acıbadem kurabiyesi
100 gram toz badem
150 gram pudra şekeri
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
4 adet yumurta, 2 çorba kaşığı nar suyu
Üzerine: Portakal
YAPILIŞI
Fırını önceden 180 derecede ısıtın. Çikolatayı elinizle kırıp, benmari usulü eritin. Diğer taraftan acıbadem kurabiyelerini, toz bademi, pudra şekerini, tereyağını, yumurtaları ve nar suyunu mutfak robotu ya da blenderden geçirin. Son olarak eritilmiş çikolatayı ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı 10 cm çapındaki yağlanmış küçük kek kalıplarının yarısına kadar paylaştırın. Kek sertleşene kadar 35-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve servis tabağına alın. Dilimlenmiş portakal kabuğu ile süsleyip, servis yapın.
ÇORBA: Baharatlı mercimek çorbası
ANA YEMEK: Fırında sütlü biber dolması
TATLI: Tahinli muhallebi