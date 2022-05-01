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Ramazan Menüsü 2022 - 30. Gün

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e özel hazırladığımız iftar menüsü ile sizlerleyiz... Rabbimizin izniyle, rahmetin, mağfiretin, bereketin, huzurun, sağlığın ayı Ramazan'ın son gününe kadar geldik. Ellerimizi dua ve istiğfarla, gönüllerimizi huzur ve safa ile doldururken kulaklarımızı da Kur'an'ın şifalı hurufatı ile şeref-yab eyledik. Bu süre zarfında günahlardan uzak durmaya, Rabbimizin rızasına ulaştıracak amelleri yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Ramazan ile kısmen yakaladığımız bu manevi atmosferi yılın diğer aylarında da sürdürmeyi hepimiz arzu ediyoruz…

Giriş Tarihi: 01.05.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 09:37
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"Mümin, müminin aynasıdır ve mümin, müminin kardeşidir. Onun geçimini muhafaza eder ve onu arkadan çepeçevre sarıp (tehlike ve zararlardan) korur."

(Ebû Dâvûd, Edeb, 49)

Peki bugün menümüzde neler var?

Soğuk ayran çorba
Püreli köfte
Mahlepli Pilav
Tulumba tatlısı

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün

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Soğuk Ayran Çorbası

🔳 Menümüze görütüsüyle ve tadıyla mideleri şenlendirecek bir tat ile başlayalım. Soğuk Ayran Çorbası tarifi.

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta...

Malzemeler (5 kişilik)

🔸 2 su bardağı yarma
🔸 1 kg yoğurt
🔸 4 dal ince kıyılmış maydanoz
🔸 4 dal ince kıyılmış dereotu
🔸 Yeteri kadar su
🔸 Tuz

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Soğuk Ayran Çorbası Yapılışı

▪ Yarmayı bol suda yumuşayana kadar haşlayın.
▪ Daha sonra süzüp soğutun.
▪ Yoğurda su ekleyip koyu bir ayran kıvamına getirin.
▪ Üzerine haşlanmış yarma, maydanoz, dereotu ve tuz ekleyip karıştırın.
▪ Soğuk servis yapın.

Afiyet olsun

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Mahlepli Pilav

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta...

Malzemeler (6 kişilik)

🔸 20 gram mahlep
🔸 3 adet patlıcan
🔸 1 kg kuşbaşı kuzu eti
🔸 Yarım çay bardağı sıvı yağ
🔸 2 adet soğan
🔸 1 su bardağı haşlanmış nohut
🔸 3 adet domates, yarım kg pirinç
🔸 Yeteri kadar sıcak su
🔸 Tuz
🔸 Karabiber
🔸 Yenibahar

Kızartmak için:
🔸 Sıvıyağ

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Mahlepli Pilav Yapılışı

▪ Önce patlıcanları alacalı soyup, halka şeklinde doğrayın ve acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika bekletip, süzün.
▪ Kağıt havlu ile kuruladıktan sonra kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın.
▪ Eti sıvı yağda rengi dönene kadar kavurun.
▪ Piyazlık doğranmış soğanı ilave edip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.
▪ Üzerine nohudu yayın ve küp doğranmış domatesi ilave edin.
▪ Kızartılmış patlıcanları dizin ve tuz, karabiber, yenibahar serpin.
▪ Mahlep ile yıkanmış ve süzülmüş pirinci ekleyin.
▪ Pirincin kıvamına gelene kadar sıcak su koyun ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
▪ Daha sonra servis tabağına ters çevirip çıkarın ve sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun

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