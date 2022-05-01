Ramazan Menüsü 2022 - 30. Gün

Mahlepli Pilav Yapılışı

▪ Önce patlıcanları alacalı soyup, halka şeklinde doğrayın ve acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika bekletip, süzün.

▪ Kağıt havlu ile kuruladıktan sonra kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın.

▪ Eti sıvı yağda rengi dönene kadar kavurun.

▪ Piyazlık doğranmış soğanı ilave edip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.

▪ Üzerine nohudu yayın ve küp doğranmış domatesi ilave edin.

▪ Kızartılmış patlıcanları dizin ve tuz, karabiber, yenibahar serpin.

▪ Mahlep ile yıkanmış ve süzülmüş pirinci ekleyin.

▪ Pirincin kıvamına gelene kadar sıcak su koyun ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

▪ Daha sonra servis tabağına ters çevirip çıkarın ve sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun