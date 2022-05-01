Ramazan Menüsü 2022 - 30. Gün

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e özel hazırladığımız iftar menüsü ile sizlerleyiz... Rabbimizin izniyle, rahmetin, mağfiretin, bereketin, huzurun, sağlığın ayı Ramazan'ın son gününe kadar geldik. Ellerimizi dua ve istiğfarla, gönüllerimizi huzur ve safa ile doldururken kulaklarımızı da Kur'an'ın şifalı hurufatı ile şeref-yab eyledik. Bu süre zarfında günahlardan uzak durmaya, Rabbimizin rızasına ulaştıracak amelleri yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Ramazan ile kısmen yakaladığımız bu manevi atmosferi yılın diğer aylarında da sürdürmeyi hepimiz arzu ediyoruz…
Giriş Tarihi: 01.05.2022
09:35
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
09:37