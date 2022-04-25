Ramazan Menüsü 2022 - 23. Gün
Ramazan Menüsü 23. gün ile sizlerleyiz... Ramazan ayı bir ayna adeta... Kendimizle yüzleştiğimiz, neyin ne olduğunu görebildiğimiz bir ayna. Kimi normal zamanda daha uysal iken Ramazan ayında sinirli oluyor kimisi de daha sinirliyken Ramazan ile dinginleşiyor. Tarifsiz bir ay olduğunu her gününde bir kez daha anlıyor ve idrak ediyoruz.
Giriş Tarihi: 25.04.2022
10:28
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
10:31
Hz. Âişe (R.ANHA):
"Ey Allah'ın Resûlü! Kadir gecesi olduğunu bilirsem hangi duayı okumamı tavsiye edersin?" dedim, bana "Şöyle de!" buyurdu: "Allah'ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin beni de affet."
Tirmizî, Deavât, 84
Peki bugün menümüzde neler var?
Tavuklu kereviz çorbası Otlu mücver Biryani Ballı tahinli krep
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Tavuklu Kereviz Çorbası
💠 Menümüze besleyici ve oldukça sağlıklı bir çorba ile başlayalım.
Tavuklu Kereviz Çorbası tarifi.
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Fikriyat'ta...
Malzemeler (6 kişilik)
⚜ 1 adet kereviz
⚜ 1 adet tavuk göğsü ⚜ Yeteri kadar su ⚜ 1'er adet patates ve küçük boy havuç ⚜ 1 çay bardağı pirinç ⚜ 1 dal kereviz yaprağı ⚜ 2 çorba kaşığı tereyağı ⚜ Tuz, karabiber Üzeri için: ⚜ 4 çorba kaşığı sıvıyağ ⚜ 1 çorba kaşığı kuru fesleğen
Tavuklu Kereviz Çorbası Yapılışı
🔹 Tavuk etini küp doğrayın.
🔹 Bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin ve 30 dakika haşlayın. 🔹 Kereviz, patates ve havucu soyup iri parçalar halinde doğradıktan sonra başka bir tencereye alın. 🔹 Üzerine pirinç ve kereviz yaprağını koyun. 🔹 7 su bardağı su ilave edin. 🔹 Ocağa oturtup sebzeler yumuşayana dek pişirin. 🔹 Suyuyla birlikte blendere alın. 🔹 Üzerine haşlanmış tavuk etini ekleyip birlikte çekin. 🔹 Yeniden tencereye alıp, 2 çorba kaşığı tereyağı ekleyin. 🔹 Tuz ve karabiberini ayarlayın. 🔹 Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. 🔹 Sıvıyağı küçük bir kaba alıp kızdırın. 🔹 Fesleğeni ekleyip karıştırın. 🔹 Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
Afiyet olsun
Otlu Mücver
💠 Sahurda da yiyebileceğiniz, zeytinyağlılardan bir tarif ile sizlerleyiz. Zeytinyağlılar sadece Ramazan ayında değil her zaman soframızda olması gereken doyurucu ve sindirim dostu bir besin. Bugün sizlerle paylaşacağımız zeytinyağlı;
Otlu Mücver tarifi...
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Fikriyat'ta...
Malzemeler (4 kişilik)
⚜ 200'er gram arapsaçı (rezene), hindiba ve ebegümeci
⚜ 8'er dal maydanoz, dereotu ve nane ⚜ 3 dal fesleğen, 3-4 dal taze soğan ⚜ 2 çorba kaşığı zeytinyağı ⚜ 1 adet soğan, 3 diş sarımsak ⚜ 1 adet yumurta, 2 çorba kaşığı un ⚜ 1 paket bayat tost ekmeği ⚜ Tuz, karabiber Servis için: ⚜ Süzme yoğurt, kırmızı biber Kızartmak için: Sıvı yağ
Otlu Mücver Yapılışı
🔹 Zeytinyağını bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğan ve ince kıyılmış sarımsağı rengi dönene dek kavurun.
🔹 Daha sonra geniş bir kaba aktarın. 🔹 Tüm otları ve taze soğanı ince kıyıp soğana katın. 🔹 Üzerine yumurta, un, tuz ve karabiber ekleyip, karıştırın. 🔹 Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlak ve yassı şekil verin. 🔹 Tost ekmeklerinin kenarlarını kesip, rondodan geçirin. 🔹 Daha sonra süzgeçten geçirerek eleyin. 🔹 Hazırladığınız mücverleri, elekten geçirdiğiniz ekmeğe bulayın. 🔹 Kızgın yağda önlü arkalı kızartın. 🔹 Süzme yoğurt ve kıyılmış biber eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun