Ramazan Menüsü 2022 - 23. Gün

Otlu Mücver

💠 Sahurda da yiyebileceğiniz, zeytinyağlılardan bir tarif ile sizlerleyiz. Zeytinyağlılar sadece Ramazan ayında değil her zaman soframızda olması gereken doyurucu ve sindirim dostu bir besin. Bugün sizlerle paylaşacağımız zeytinyağlı; Otlu Mücver tarifi...

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta...

Malzemeler (4 kişilik)

⚜ 200'er gram arapsaçı (rezene), hindiba ve ebegümeci

⚜ 8'er dal maydanoz, dereotu ve nane

⚜ 3 dal fesleğen, 3-4 dal taze soğan

⚜ 2 çorba kaşığı zeytinyağı

⚜ 1 adet soğan, 3 diş sarımsak

⚜ 1 adet yumurta, 2 çorba kaşığı un

⚜ 1 paket bayat tost ekmeği

⚜ Tuz, karabiber



Servis için:

⚜ Süzme yoğurt, kırmızı biber

Kızartmak için: Sıvı yağ