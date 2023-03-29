Ramazan menüleri I 7. gün

◼ Oruçlu bir Müslüman söylediği sözlere, hâl ve hareketlerine dikkat etmelidir. Orucu sadece belli bir süre aç kalmak olarak görmemeli, oruç ahlakını da üzerinde barındırmalı ve yansıtmalıdır.

◼ "Nice oruçlu vardır ki onun orucu sadece açlık (ve susuzluktur). Gece ibadete kalkan vardır ki onun bu kalkışı sadece uykusuzluktur."

(İbn Mâce, Sıyâm 21)

◼ Bugünün menüsünde neler mi var?

- Ezogelin Çorbası

- Gül Böreği

- Etli Kuru Fasulye

- Cennet Çamuru

Ramazan menüleri I 3. gün