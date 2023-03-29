Ramazan menüleri I 7. gün
Şehr-i Ramazan tüm güzellikleri ile hayatımızın ortasından akmaya devam ediyor. Ramazan'ın yedinci iftar menüsü ile sizlerleyiz. Ramazan'ın ilk haftasını tamamladık. Vücut ritminiz oruca iyice alıştı. Sahur ve iftarda yediklerinize dikkat ederek oruç ibadetinizi daha rahat yerine getirebilir ve daha dinç hissedebilirsiniz. İşte bugünün iftar menüsü...
Giriş Tarihi: 29.03.2023
12:32
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
13:02
◼ Oruçlu bir Müslüman söylediği sözlere, hâl ve hareketlerine dikkat etmelidir. Orucu sadece belli bir süre aç kalmak olarak görmemeli, oruç ahlakını da üzerinde barındırmalı ve yansıtmalıdır.
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"Nice oruçlu vardır ki onun orucu sadece açlık (ve susuzluktur). Gece ibadete kalkan vardır ki onun bu kalkışı sadece uykusuzluktur."
(İbn Mâce, Sıyâm 21)
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Bugünün menüsünde neler mi var?
- Ezogelin Çorbası - Gül Böreği - Etli Kuru Fasulye - Cennet Çamuru
Ramazan menüleri I 3. gün
Ezogelin Çorbası
▪ 1 su bardağı kırmızı mercimek
▪ 1 çorba kaşığı bulgur
▪ 1 çorba kaşığı pirinç
▪ 4 çorba kaşığı zeytinyağı
▪ 2 adet soğan
▪ 2 çorba kaşığı domates salçası
▪ 400 ml soğuk su
▪ 1 tatlı kaşığı kuru nane
▪ 2 çorba kaşığı tereyağı
▪ Pul biber
▪ Tuz
Ezogelin Çorbası yapımı
◾ Kırmızı mercimeği yıkayın, süzüp sudan geçirin ve geniş bir tencereye alın.
◾ Üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyip mercimek dağılana kadar (suyu azalırsa sıcaksu ilave ederek) pişirin.
◾ Bulgur ve pirinci ayrı ayrı haşlayıp süzün.
◾ Zeytinyağını bir tencereye alıp kıyılmış soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.
◾ Salçayı ekleyerek 1-2 dakika daha kavurup mercimeğe ekleyin.
◾ 5 dakika kaynatıp bulgur, pirinç, pul biler ve tuz ilave ederek 10 dakika kaynatın.
◾ Tereyağını ve naneyi kızdırıp tencereye ekleyin.
◾ 10 dakika daha pişirip ocaktan alın.
Afiyet olsun...
Ramazan menüleri I 4. gün
Gül böreği
▪ 150 gram kaşar peyniri
▪ 100 gram beyaz peynir
▪ 1 adet yumurta
▪ 4 adet yufka
Yufkaların arasına
▪ 1 çay bardağı süt
▪ 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzerine
▪ Çörekotu
Gül Böreği yapımı
◾ Bir kapta rendelenmiş kaşar ve beyaz peynirleri karıştırın.
◾ Yufkaların her birini altı eşit parçaya ayırın.
◾ Parçaların geniş kenarlarına peynirli harçtan koyun ve yufkayla birlikte yuvarlayın.
◾ Bir uçtan başlayarak, kendi etrafında sarın.
◾ Hafifçe yağlanmış tepsiye dizin.
◾ Üzerine çırpılmış yumurta sürün.
◾ Arzuya göre çörek otu serpin.
◾ 180 derece fırında üzeri kızarıncaya dek pişirin.
Afiyet olsun...
Ramazan menüleri I 5. gün