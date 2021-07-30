Peygamber Efendimiz (sav) doğa hakkında bizlere hangi öğütleri verdi?
İslam'da doğa ve içinde barındırdığı canlı-cansız tüm varlıklar çok kıymetli bir konuma sahip... Bu konudaki bilgileri, Müslümanlar için en güzel örnek olan Hz. Muhammed'in (sav) hayatı ve hadislerinde gözlemlemek mümkün.
buyuran Peygamber Efendimiz, çevrenin en iyi şekilde korunmasına büyük ihtimam göstermiş, ashabına da özellikle ağaçları korumayı teşvik etmişti. Gelecek nesillere daha yeşil bir tabiat bırakmak adına Efendimiz'i örnek almak gerekirken, yaşadığımız dehşet verici olaylar tüm Türkiye'nin ciğerini yaktı. "Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz." Peki, Rasulullah doğanın korunması için bizlere neler öğütlemişti?
Giriş Tarihi: 30.07.2021
15:50
Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
17:06
Manavgat yangınında son durum...
Öncelikle Fikriyat ekibi olarak ülkemizde çıkan yangınlarda, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlarımıza sabır ve rahmet temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!
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Manavgat'ta başlayan yangın kısa sürede çok geniş bir alana yayıldı. Bölgede tam anlamıyla bir felaket yaşandı. 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında evler, ahırlar alevler arasında kaldı ve birçok hayvan telef oldu. Yangında evlerinde olan vatandaşlar, alandan uzaklaştırıldı. Yangın söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek vermeye devam ediyor. Çarşamba günü öğle saatlerinde
📌 21 ilde 63 noktada çıkan yangınların 41'i söndürüldü. Ancak Ege ve Akdeniz'i saran alevlerle mücadele devam ediyor.
◼ 5 mahallenin risk nedeniyle boşaltıldığı ilçede dumandan etkilenen 122 vatandaşımız hastaneye kaldırıldı, 3 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Kızılay, yangın bölgesine
2 ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi. 5 kişilik afet uzmanı
◼ 3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele edildi. Yangınların 57'sini kontrol altına alındı.
Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 71 yangının 57'sinin kontrol altına alındığı, 14 yangının ise devam ettiği yer aldı.
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görüntülerde, 10'un üzerinde evin kullanılamaz hale geldiği, evlerin bahçesinde ve ahırlarında bulunan hayvanların telef olduğu görüldü. Kalemler Mahallesi'ndeki
◼ Elektrik direklerinin de zarar gördüğü için elektrik verilemeyen mahalleye, yangını haber alıp gelen vatandaşlar, evlerinin yandığını, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.
◼ Kalemler Mahallesi'ndeki besi çiftliği yangında zarar gören Mehmet Uysal, 40 küçükbaş ile 11'i gebe 25 büyükbaş hayvanının telef olduğunu söyledi. Alevlerin kısa sürede çiftliğine ulaştığını anlatan Uysal,
diye konuştu. "Yangından kaçsınlar diye alevlerin arasında kapılarını açmaya çalıştım. Bu sırada kollarım ve ayaklarım yandı. Geceyi hastanede geçirdim. Çok üzgünüm. Bazıları kurtuldu. Buna da şükür."
Tek teselli "mucize" oldu
📌 Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında
oğlağa "Mucize" adı verildi. alevlerin arasında doğduğu belirtilen
◼ Kalemler Mahallesi'nde evi, ahırı, otomobili yanan, bazı küçük ve büyükbaş hayvanları da telef olan 30 yaşındaki Sercan Bayat, tahliye edildikten 3-4 saat sonra evine döndü.
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Bayat, çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusu fark etti. Kucağına aldığı yavruyu hemen güvenli bir yere götüren Bayat, oğlağa "Mucize" adını verdi. Bu sırada bir oğlak sesi duyan
◼ Bayat,
dedi. "Hayvanlarımız bizim için her şeyden daha kıymetli. Onları terk edemedim. Her yer yanmaya başladığında, iplerini kestiğim inekleri açık araziye götürdüm. Keçilerimi de alevlerin arasından uzaklaştırdım. Ellerimde ve ayaklarımda yanıklar oluştu. Bu sırada bazı hayvanlarımı kaybettim. Gebe ineklerim, keçilerimin bazıları öldü. Alevler nedeniyle mahalleden ayrılmak zorunda kaldık."
İslam bize doğa konusunda neler öğütler?
📌 Peki, İslam bize
neler öğütledi? doğa karşısında neler yapmamız gerektiği konusunda
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buyuran Peygamber Efendimiz, çevrenin en iyi şekilde korunmasına büyük ihtimam göstermiş, ashabına da özellikle ağaçları korumayı teşvik etmişti. Gelecek nesillere daha yeşil bir tabiat bırakmak adına Peygamber Efendimiz, gereksiz yere ağaç kesimini yasaklamıştı. "Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz."
Peygamber Efendimizin dilinden tabiat