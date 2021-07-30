Peygamber Efendimiz (sav) doğa hakkında bizlere hangi öğütleri verdi?

Öncelikle Fikriyat ekibi olarak ülkemizde çıkan yangınlarda, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlarımıza sabır ve rahmet temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

📌 YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

◼ Çarşamba günü öğle saatlerinde Manavgat'ta başlayan yangın kısa sürede çok geniş bir alana yayıldı. Bölgede tam anlamıyla bir felaket yaşandı. 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında evler, ahırlar alevler arasında kaldı ve birçok hayvan telef oldu. Yangında evlerinde olan vatandaşlar, alandan uzaklaştırıldı. Yangın söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek vermeye devam ediyor.

📌 21 ilde 63 noktada çıkan yangınların 41'i söndürüldü. Ancak Ege ve Akdeniz'i saran alevlerle mücadele devam ediyor.