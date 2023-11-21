Öksürüğü kesen 10 bitki

🔸 Ekinezya, papatya familyasından olan bir bitkidir. Anadolu'da daha çok bağışıklığı güçlendirmek ve soğuk algınlığını ortadan kaldırmak için kullanılır.

🔸 İçerisinde bulunan maddeler sayesinde antimikrobiyal ve antiviral özellikler kazanır. Ekinezyanın soğuk algınlığını engellediği yönünde bilimsel araştırmalar vardır. Özellikle öksürük yaşandığı durumlar da günde birkaç bardak ekinezya çayı içerek öksürük belirtileri azaltılabilir.

Nasıl tüketilmeli?

➡ Ekinezya çayı; bitkinin yapraklarından ve çiçeklerinden meydana gelir. Bu kısımlar kaynar suyla bir araya getirilerek demleme usulü tüketilebilir.

Antiviral ne demek?

Antiviral ilaçlar, viral enfeksiyonun kontrol altına alınmasını ve yok edilmesini sağlar.