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Öksürüğü kesen 10 bitki

Kış ayları, hastalıkların en çok tetiklendiği dönemdir. Bu mevsimde vücudumuzu soğuk algınlığı ve öksürük gibi rahatsızlıklardan korumak için birtakım bitki çayları tüketiriz. Peki, öksürüğe hangi bitkiler iyi gelir? Hangi bitki çayları öksürüğü önler? İşte, sizler için derlediğimiz öksürüğü kesen 10 bitki...

Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 14:32
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KUŞBURNU
KUŞBURNU

🔸 Anadolu'nun birçok yerinde yetişen kuşburnu, birbirinden farklı hastalıkların tedavisinde kullanılır. İçinde; C ve E vitaminleri, karotenoidler, fenolikler, esansiyel yağ asitleri ve organik asitler içerir. Bundan ötürü iyi bir fitokimyasal kaynağıdır.

🔸 Bu bitki her ne kadar marmelatı ile bilinse de kurultuğunda tam bir şifa deposuna dönüşür. İçinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde soğuk algınlığı ve öksürük gibi hastalıkların türevlerine karşı vücudu güçlendirir ve korur.

Nasıl tüketilmeli?

➡ Kaynayan suya yaklaşık 2 yemek kaşığı kurutulmuş kuşburnu ekleyin ve ortalama 15 dakika kısık ateşte kaynatın. Ardından çayı süzerek afiyetle tüketebilirsiniz.

Sağlıklı yaşam için bitkisel kürler

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AYVA YAPRAĞI
AYVA YAPRAĞI

🔸 Ülkemizin ılıman iklim koşullarında yetişen ayva, pek çok hastalıklara karşı vücudumuzu korumaktadır. Ayva meyvesi ve yaprakları, geleneksel tıbbi tedaviler de öksürüğü önlemek için kullanılmıştır.

🔸 İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde boğaz yolu enfeksiyonlarında ve boğazı yumuşatıcı etkisi vardır.

Nasıl tüketilmeli?

Öksürüğe karşı ayvanın çiçek ve yaprak kısımları demlenerek içilebilir. Kuru ayva yapraklarını ortalama 15 dakika, taze ayva yapraklarını ise ortalama 5 dakika demledikten sonra günde 2-3 fincan tüketebilirsiniz.

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EKİNAZYA
EKİNAZYA

🔸 Ekinezya, papatya familyasından olan bir bitkidir. Anadolu'da daha çok bağışıklığı güçlendirmek ve soğuk algınlığını ortadan kaldırmak için kullanılır.

🔸 İçerisinde bulunan maddeler sayesinde antimikrobiyal ve antiviral özellikler kazanır. Ekinezyanın soğuk algınlığını engellediği yönünde bilimsel araştırmalar vardır. Özellikle öksürük yaşandığı durumlar da günde birkaç bardak ekinezya çayı içerek öksürük belirtileri azaltılabilir.

Nasıl tüketilmeli?

Ekinezya çayı; bitkinin yapraklarından ve çiçeklerinden meydana gelir. Bu kısımlar kaynar suyla bir araya getirilerek demleme usulü tüketilebilir.

Antiviral ne demek?

Antiviral ilaçlar, viral enfeksiyonun kontrol altına alınmasını ve yok edilmesini sağlar.

Sadece Türkiye'de yetişen 10 endemik bitki

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IHLAMUR
IHLAMUR

🔸 Ülkemizin en yaygın bitkilerinden biri olan ıhlamur, vücudumuzu pek çok hastalığa karşı korumaktadır. Bilhassa öksürüğe karşı tam bir koruma kalkanıdır. İçerisinde bulunan bileşenler sayesinde iltihap giderici özellikler göstermektedir.

🔸 Kurutulan ıhlamur yaprakları boğaz yumuşatıcı özelliğine sahiptir. Günde içilen 2-3 bardak öksürüğü hızla keser.

Nasıl tüketilmeli?

Kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımının üzerine kaynar su dökülmeli ve 10 dakika süreyle demlendikten sonra içilmelidir. Üstüne ise bal ve limon eklenebilir.

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KARANFİL
KARANFİL

🔸 Pek çok yemeğe katılan lezzet kaynağı karanfil, aynı zamanda tam bir şifa kaynağıdır. İçeriğinde bulunan eugenol isimli bileşik sayesinde doğal bir antiseptik ve anti-enflamatuar etkiye sahiptir.

🔸 Bu özelliği sayesinde çayı, boğaz ağrılarında ve öksürük gibi rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Karanfilin bir diğer özelliği, sindirim sistemini rahatlatarak mide problemlerine iyi gelmesidir.

Nasıl tüketilmeli?

6-7 karanfil tanesinin üstüne 2 bardak kaynar su eklenir. Kış aylarında özellikle tercih edilen bu çay, soğuk algınlığına birebirdir.

Karanfil yağı neye iyi gelir?

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