Karanfil diş ağrısında kullanılır mı? Karanfil yağı neye iyi gelir? Karanfil yağı nerelerde kullanılır?
Karanfil, yüzlerce yıl şifa kaynağı olarak kullanıldı. Doğal ilaç olarak görülen karanfil yağı, diş ve baş ağrısı, sivilce tedavisi gibi çok geniş alanda kullanılır. Mutfaklarımızda baharat olarak kullandığımız karanfil yağı kurutulmuş tomurcuklardan hazırlanır. Peki, karanfil yağı neye iyi gelir? Karanfil yağının cilde faydaları nelerdir? Karanfil yağı nasıl kullanılır? Karanfil diş ağrısında kullanılır mı? Karanfil yağı nerelerde kullanılır? Evde karanfil yağı yapımı…
Giriş Tarihi: 04.08.2020
14:52
Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
16:05
Diş ağrılarını giderici
Mide bulantısını giderici Cilt sorunlarına yardım edici Antioksidan İltihap önleyici
Yüzyıllardır tıbbi tedavilerde kullanılan ve uzmanların doğal ilaç etkisi olarak gördüğü karanfil cildin yenilenmesinden, sindirim problemine kadar pek çok rahatsızlığa iyi geliyor. Karanfil, ağız kokusunu gidermede birebir etkilidir. Karın bölgesinde hissettikleri garip baskı duygusunu ortadan kaldırır. Ayrıca, kalın bağırsağın içerdiği suyun tekrar vücuda kazandırılmasında yardımcıdır.
Vücudun zehirli atıklardan temizlenmesine yardımcı olan bitki kürleri
Uzmanların doğal ilaç olarak gördüğü karanfil, cildin yenilenmesinden, sindirim problemine kadar pek çok rahatsızlığa iyi geliyor. Çay olarak demlenip içildiğinde hafızayı güçlendiriyor, zihni canlandırıp unutkanlığı geçirici etki gösteriyor. Stres, sıkıntı vb. olumsuz hallerin giderilmesine destek veriyor. Zihin yorgunluğuna iyi gelmesi ile bilinir.
Karanfil ağız temizliğinde güçlü bir antiseptiktir. Diş etlerini güçlendirir. Diş ve diş eti ağrılarında kısmi uyuşturucu etkide ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Ağzımızda gün boyu zaman aralıkları içerisinde özellikle de öğünlerden sonra bir karanfil tanesi tutmak sağlıklı bir alışkanlık olacaktır.
Karaciğer kanserine neden olan ve besinler üzerinden aldığımız aflatoxininin bertaraf edilmesinde etkilidir. Diş ağrısına ilk yardım olarak karanfil çiğnenebilir. Karanfilde ağrı kesici olan eugenol adlı yağ bol miktarda bulunmaktadır. Ayrıca karanfil yağına bastırılmış bir pamuk ağrıyan dişin yanına sıkıştırılabilir.
Diş ağrılarına iyi gelir
Karanfil yağının en bilinen temel özelliği diş bakımı ve diş ağrıları için kullanılmasıdır. Bu yağ ağızda biriken mikropları temizleyerek ağız bakımını yapmanıza yardım eder ve ağız kokusunu gideren bir doğal içerikli yağdır.
Ağrıları azaltıp iltihabı önler
Karanfilde hafif anestezik ve analjezik özellikler kazanmasını sağlayan öjenol maddesi vardır. Bu uçucu aromatik yağ ağrı alıcılarını uyararak, ağrıyı azaltır. Baş, diş, eklem ve kas ağrıları için fayda sağlar. Eklemlerdeki şişkinliklerin geçmesine yardımcı olur ve romatizma ağrılarına karşı faydalı olduğu bilinmektedir.
Şiddetli baş ağrılarına neden olan iltihaplanmalara ve strese iyi gelerek baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmaktadır.
Akneyi önler
Karanfil yağı ciltte meydana gelen sivilce tedavisinde Hindistan cevizi yağı ya da jojoba yağı ile beraber kullanılarak sivilce ve aknelere kesin çözüm sunar. Elde edilen bu karışımı sivilce ve akne oluşan bölgeye hafif masajlara yaparak uygulayın. Bu şekilde hızlı bir şekilde etkisini göstermektedir.
Enfeksiyonu önler, bağışıklığı güçlendirir
Sağlık dostu bu bitkinin yağı ayrıca enfeksiyon tedavilerinde önerilmektedir. Vücutta meydana gelen yaralar, mantar enfeksiyonları, böcek sokmaları ile oluşan iltihapları gidermeye yardımcı olur.
İçeriğinde bulunan antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca virüslere karşı vücuda direnç sağlamaktadır.
Zihin yorgunluğunu giderir
Bu yağ beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. Stresi ve zihin yorgunluğunu almaktadır. Hafıza problemi olan kişilere faydalı olduğu bilinmektedir.
KARANFİL YAĞI NASIL YAPILIR?
Karanfil bitkisinden elde edilen karanfil yağı oldukça fazla faydası bulunur. Bunlar arasından, kan dolaşımını iyileştirmekten, inflamasyonu akne oluşumuna ve diş eti rahatsızlıklarını gidermeye kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Peki, karanfil yağı nasıl yapılır?
Malzemeler;
1 çay bardağı karanfil
1 litre zeytinyağı
Yapılışı;
1 çay bardağı karanfili blender ile ufak parçalara ayrınız. Daha sonra içeriğine 1 litre zeytinyağı ilave edip her 15 günde bir güneş ışığında bekletin ya da kaynar bir tencereye koyarak da ısıtabilirsiniz. Ardından süzüp hazır hale getirebilirsiniz.
Karanfil yağı oldukça güçlü bir etkiye sahip olduğundan kullanılmadan önce seyreltmek için hindistancevizi ya da jojoba yağı ile karıştırabilirsiniz.
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KARANFİL YAĞI NE İŞE YARAR?
Karanfil yağını birçok şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu yağ hastanelerde sakinleştirici ve uyuşturmak amacı ile kullanılan kuvvetli bir yağdır. Bu karanfil yağı ayrıca diş ağrısına iyi gelmektedir. Diş ağrısı için karanfil yağını bir pamuğa damlatın ve ardından ağrıyan dişinizdeki o bölgeye sürüp bekletin.