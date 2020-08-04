Karanfil diş ağrısında kullanılır mı? Karanfil yağı neye iyi gelir? Karanfil yağı nerelerde kullanılır?

Uzmanların doğal ilaç olarak gördüğü karanfil, cildin yenilenmesinden, sindirim problemine kadar pek çok rahatsızlığa iyi geliyor. Çay olarak demlenip içildiğinde hafızayı güçlendiriyor, zihni canlandırıp unutkanlığı geçirici etki gösteriyor. Stres, sıkıntı vb. olumsuz hallerin giderilmesine destek veriyor. Zihin yorgunluğuna iyi gelmesi ile bilinir.

Karanfil ağız temizliğinde güçlü bir antiseptiktir. Diş etlerini güçlendirir. Diş ve diş eti ağrılarında kısmi uyuşturucu etkide ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Ağzımızda gün boyu zaman aralıkları içerisinde özellikle de öğünlerden sonra bir karanfil tanesi tutmak sağlıklı bir alışkanlık olacaktır.

Karaciğer kanserine neden olan ve besinler üzerinden aldığımız aflatoxininin bertaraf edilmesinde etkilidir. Diş ağrısına ilk yardım olarak karanfil çiğnenebilir. Karanfilde ağrı kesici olan eugenol adlı yağ bol miktarda bulunmaktadır. Ayrıca karanfil yağına bastırılmış bir pamuk ağrıyan dişin yanına sıkıştırılabilir.

Diş ağrılarına iyi gelir

Karanfil yağının en bilinen temel özelliği diş bakımı ve diş ağrıları için kullanılmasıdır. Bu yağ ağızda biriken mikropları temizleyerek ağız bakımını yapmanıza yardım eder ve ağız kokusunu gideren bir doğal içerikli yağdır.

Ağrıları azaltıp iltihabı önler

Karanfilde hafif anestezik ve analjezik özellikler kazanmasını sağlayan öjenol maddesi vardır. Bu uçucu aromatik yağ ağrı alıcılarını uyararak, ağrıyı azaltır. Baş, diş, eklem ve kas ağrıları için fayda sağlar. Eklemlerdeki şişkinliklerin geçmesine yardımcı olur ve romatizma ağrılarına karşı faydalı olduğu bilinmektedir.

Şiddetli baş ağrılarına neden olan iltihaplanmalara ve strese iyi gelerek baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmaktadır.