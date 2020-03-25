Baharatların faydaları nelerdir? Hangi baharat neye iyi gelir?
Baharatların faydaları saymakla bitmiyor. Hem yemeklerimize eşsiz bir lezzet katıyor hem de sağlığımıza pek çok faydaları bulunuyor. Son dönemde özellikle solunum yolları hastalıklarına iyi gelen ve bağışıklığın güçlenmesini sağlayan baharatların tüketilmesi büyük önem taşıyor. Peki, sofralarımızın vazgeçilmez baharatların faydalarını yeterince biliyor muyuz? Baharatların faydaları nelerdir? Hangi baharat neye iyi gelir? İşte, sofralarımızdan eksik etmediğimiz baharatların faydaları...
Giriş Tarihi: 25.03.2020
16:09
Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
14:23
Karabiberin faydaları: Karabiber, sofralarımızda tuza eşlik eden ve yemeklerin içinde olmazsa olmaz baharatlardan birisidir. Lezzet vermesinin yanı sıra sağlığımız açısından da önemli birçok etmeni içeriyor.
Özellikle sindirim sistemi üzerine olumlu etkisi olan karabiber, midede hazmı kolaylaştırıyor, bağırsak dengesini koruyor. Sıklıkla ishal, kabızlık veya gaz problemi yaşayan kişilerin yemeklerinden karabiberi eksik etmemeleri gerekiyor.
Cilt sağlığı açısından da tercih edilmesi gereken baharat karabiberdir. Karabiber içerisinde bulunan "piperin" yeni pigmentlerin oluşmasına katkı sağlar. En önemli özelliklerinden birisi de antibakteriyel oluşudur.
Astım, boğmaca gibi problemleri olan veya öksürükle ilgili sıkıntı yaşayan bireylerin ıhlamur, bal ve karabiber karışımı yaptıklarında rahatladıkları bilinir. Sinir sistemini güçlendiren karabiber, bazı kanser türlerine yakalanma riskini de azaltıyor.
Kırmızıbiberin faydaları: Kırmızıbiber içerisinde bulunan "capsaisin" maddesi de seratonin hormonu seviyesini yükseltiyor. Günümüzde sıklıkla duyulan hormonların başında mutluluk hormonu adı verilen seratonin geliyor.
Uzmanlar, bu hormonun seviyesini yükselten tüm besin ve baharatları, kontrol dâhilinde belirli sıklıklarla tüketilmesini tavsiye ediyor. Karabiber anti bakteriyel özellik taşırken, kırmızıbiber antiviral özelliklidir. Yani kırmızıbiber sağlıklı vücut hücrelerini koruyor.
Bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltan kırmızıbiber, aynı zamanda sindirimi de hızlandırıyor ve metabolizma hızını artırması nedeni ile kilo vermeye dolaylı yoldan katkı sağlıyor. Kırmızıbiberin kan yağları (trigliserit) seviyesini düşürücü etkisi de bulunuyor.
İçerisindeki yüksek miktarda C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunan kırmızıbiber, aynı zamanda terlemeyi arttırdığı için vücuttan toksin atmada da yardımcı. Potasyum seviyesi yüksek olan kırmızıbiber bu özelliği ile kalp kasını güçlendirici etkiye sahip.
Kekiğin faydaları: Kekik, birçok besin içerisinde hem koku hem lezzet açısından kullanılan bir baharat. İçerisinde A, B, C vitaminleri yanı sıra E vitamini de içeriyor. Ayrıca demir, selenyum, kalsiyum ve magnezyum gibi birçok mineral içeren kekiğin, beslenme programınızda sıklıkla bulunması gerekiyor.
Birçok baharat gibi bazı kanser türlerine karşı koruyucu olan kekik, aynı zamanda kalp sağlığını olumlu yönde destekliyor. Özellikle kolesterol ve yüksek tansiyonu olan bireylerin kekiği kullanması gerekiyor.