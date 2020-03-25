Baharatların faydaları nelerdir? Hangi baharat neye iyi gelir?

Kekiğin faydaları: Kekik, birçok besin içerisinde hem koku hem lezzet açısından kullanılan bir baharat. İçerisinde A, B, C vitaminleri yanı sıra E vitamini de içeriyor. Ayrıca demir, selenyum, kalsiyum ve magnezyum gibi birçok mineral içeren kekiğin, beslenme programınızda sıklıkla bulunması gerekiyor.

Birçok baharat gibi bazı kanser türlerine karşı koruyucu olan kekik, aynı zamanda kalp sağlığını olumlu yönde destekliyor. Özellikle kolesterol ve yüksek tansiyonu olan bireylerin kekiği kullanması gerekiyor.