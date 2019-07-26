Sadece Türkiye'de yetişen 10 endemik bitki
Üç kıtanın kesişim noktası olan
Anadolu, zengin iklim ve bitki çeşitliliği ile dünyanın en nadide bitkilerine ev sahipliği yapar. Bu çeşitliliğin içinde 3 bin civarında da endemik bitki bulunur. Endemik bitki dünyanın yalnızca bir yerinde yetişen bitkiye verilen isimdir. Sizler için türleri yalnızca Türkiye'de görülen 10 özel bitkiyi derledik.
Giriş Tarihi: 26.07.2019
15:51
Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
11:20
EBER SARISI - Thermopsis turcica
Türk botanikçiler tarafından 1982 yılında keşfedilen Eber Sarısı, Dünyada yalnızca Akşehir ve Eber göllerinin yamaçlarında parçalı popülasyonlar halinde bulunmaktadır. Endemik bitki çeşitleri arasında bulunan bu türün çok hızlı azalması nedeniyle türü çok tehlikede kategorisinde değerlendirilen bir bitkidir.
Sarı çiçekli, cinsinin Türkiye'deki tek türü olup 1982-1983 yıllarında keşfedilmiştir. Yazılı kaynaklarda sarı çiçeklerinden dolayı Eber sarısı adı da verilen bitki için yöre halkı "acı meyan" anlamına acı piyan ya da kısaca "meyan" anlamına piyan adını kullanır. Kökünden şerbet yapılan mavimsi mor çiçekli meyan ise ayrı bir bitkidir. Türkiye'nin endemik bitkilerinden olan türün doğada kısa süre içinde yok olacak olan türler içerisinde olduğu ve çok tehlikede (Critically Endangered-CR) kategorisinde bulunduğu bilinmektedir.
İSTANBUL KARDELENİ - Galanthus plicatus
Nergisgiller (Amaryllidaceae) familyasından Türkiye'ye özgü endemik bir kardelen alt türü.
İSTANBUL KARDELENİ GENİŞ AÇI
Türkiye'de doğal olarak İstanbul'la birlikte Bolu, Bursa ve Kırklareli'de bulunur. Göknar ve kayın ormanları kenarında görülür. Ocak-Nisan ayları çiçeklenme dönemidir.
TERS LALE - Fritillaria imperialis
Bilinen en eski süs bitkisi olan Ters Lale, soğanlı bitkiler familyasındandır. Birçok din ve kültür için hüznün sembolü kabul edilmiş, efsanelere konu olmuştur. 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı topraklarına has bir çiçek olarak kalmıştır. Ters lale, Anadolu coğrafyasına ait endemik bir türdür. Anadolu'da hemen hemen her bölgede rastlanılan bu çiçek türü en çok Hakkari ve Van bölgelerinde yetişir. Her dalında 6 yaprak bulunan Ters Lale'nin boyu yaklaşık 70 cm kadar uzar.