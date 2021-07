Sadece Türkiye'de yetişen 10 endemik bitki

Bilinen en eski süs bitkisi olan Ters Lale, soğanlı bitkiler familyasındandır. Birçok din ve kültür için hüznün sembolü kabul edilmiş, efsanelere konu olmuştur. 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı topraklarına has bir çiçek olarak kalmıştır. Ters lale, Anadolu coğrafyasına ait endemik bir türdür. Anadolu'da hemen hemen her bölgede rastlanılan bu çiçek türü en çok Hakkari ve Van bölgelerinde yetişir. Her dalında 6 yaprak bulunan Ters Lale'nin boyu yaklaşık 70 cm kadar uzar.