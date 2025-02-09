Türkiye benim ikinci vatanım I Leonida Timuş I Fikriyat Sohbetleri

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Leonida Timuş:

◾ Okudum, araştırdım sonra dedim ki "Tamamdır ben kendimi hazır hissediyorum. Hatta his olarak da bunu bekledim çünkü sadece bilgi olmaz, önemli olan kalp. Eğer hissetmiyorsan bu hayatta asla hiçbir şey yapmamalısın, ben bunu hissettim sonra işte beni camiye götürdüler. Eda ismini verdiler.

◾ Müslüman olduğum gün "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh" dediğimde gerçekten çok mutlu oldum. Ama hidayete ermek yetmez her zaman daha fazlasını öğrenmek için hem ibadetimizi geliştirmek hem de hayatımızda hakikati bulmak için çok uğraşmak gerekiyor.