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Kemik sağlığı için gerekli vitamin ve besinler

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri alabilmemiz için her gün beş ile dokuz porsiyon sebze ve meyve tüketmemiz gerekir. Ancak bu, günümüz koşullarında pek mümkün değil. Bu nedenle vitamin takviyelerine ihtiyaç duyuyoruz. Yoğun şehir hayatında stres altında yaşayan ve sürekli hazır yiyecekler tüketerek sağlıksız beslenen bireylerde ciddi oranda vitamin eksiklikleri ortaya çıkabiliyor. Koronavirüs riski ortadan kalkmadığı için tatili de D vitamini ihtiyacımız için henüz düşünemiyoruz. Peki, kemik sağlığımızı korumak ve virüslere karşı dirençli olabilmek için hangi vitamin ve besinleri kullanmamız gerekiyor?

Giriş Tarihi: 04.08.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 09:27
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Kemik sağlığı için gerekli vitaminler
Kemik sağlığı için gerekli vitaminler

Sağlıklı ve doğru beslenme, birçok sağlık sorununun önlenmesi için gerekli olduğu kadar kemik yapısı için de önemlidir. Kemiklerin güçlendirilmesi için kalsiyum, magnezyum, potasyum, Vitamin D, omega-3 bakımından zengin besinler tüketilmesi gereklidir.

Vitaminler şu 2 grupta incelenir:

Yağda eriyen vitaminler (A,D,E,K)
Suda eriyen vitaminler (C ve B grubu)

Vitamin hapları zararlı mı? Vitamin hapları ne işe yarar?

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Kemik sağlığı için gerekli besinler
Kemik sağlığı için gerekli besinler

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri alabilmemiz için her gün beş ile dokuz porsiyon sebze ve meyve tüketmemiz gerekir. Ancak bu, günümüz koşullarında pek mümkün değil. 😥

Bu nedenle vitamin takviyelerine ihtiyacımız vardır.

❎Sağlıklı kişilerin beslenmelerine ek olarak vitamin almalarına ihtiyaç yoktur. Ancak kişinin vitamin eksikliği varsa isteğine bağlı olarak değil doktor kontrolünde ek vitaminleri alması gerekmektedir.

❎Çünkü bilinçsizce tüketilen vitaminler karaciğer bozukluğuna yol açabilmektedir.

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Her yaşın ve cinsiyetin ihtiyacı farklı, olduğu için vitaminleri de farklı olmalıdır. Çocukların farklı dozlarda, ergen bireylerin farklı dozlarda, yetişkinlerin ve yaşlıların da farklı dozlarda vitamin alması gerekir.

Hangi vitamin hangi besinde bulunur?

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Pandemi sürecinde henüz riskler ortadan kalkmadığı için tatili herkes kolay kolay düşünemiyor. 👏

Peki, bu süreçte kemiklerimizin sağlığı için vücudumuza hangi takviyeleri yapmamız doğru olur?

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Günümüz koşullarında çocuklarda en çok eksikliğini gördüğümüz vitaminlerin başında D vitamini gelir. Biz bu vitamini sebze ve meyvelerden yeteri kadar alamıyoruz. 🍏🍎

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