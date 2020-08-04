Kemik sağlığı için gerekli vitamin ve besinler

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri alabilmemiz için her gün beş ile dokuz porsiyon sebze ve meyve tüketmemiz gerekir. Ancak bu, günümüz koşullarında pek mümkün değil. 😥

Bu nedenle vitamin takviyelerine ihtiyacımız vardır.

❎Sağlıklı kişilerin beslenmelerine ek olarak vitamin almalarına ihtiyaç yoktur. Ancak kişinin vitamin eksikliği varsa isteğine bağlı olarak değil doktor kontrolünde ek vitaminleri alması gerekmektedir.

❎Çünkü bilinçsizce tüketilen vitaminler karaciğer bozukluğuna yol açabilmektedir.

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