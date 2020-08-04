Kemik sağlığı için gerekli vitamin ve besinler

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri alabilmemiz için her gün beş ile dokuz porsiyon sebze ve meyve tüketmemiz gerekir. Ancak bu, günümüz koşullarında pek mümkün değil. Bu nedenle vitamin takviyelerine ihtiyaç duyuyoruz. Yoğun şehir hayatında stres altında yaşayan ve sürekli hazır yiyecekler tüketerek sağlıksız beslenen bireylerde ciddi oranda vitamin eksiklikleri ortaya çıkabiliyor. Koronavirüs riski ortadan kalkmadığı için tatili de D vitamini ihtiyacımız için henüz düşünemiyoruz. Peki, kemik sağlığımızı korumak ve virüslere karşı dirençli olabilmek için hangi vitamin ve besinleri kullanmamız gerekiyor?
Giriş Tarihi: 04.08.2020
08:56
Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
09:27