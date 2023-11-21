Kalp krizinden korunmak için 10 altın kural

🔹 Sağlıklı bir yaşam sürmek için belki de en vazgeçilmez şartlardan birisi de düzenli bir şekilde sporu hayatımıza adapte etmeyle mümkün olur. Spor hem genel vücut sağlığı hem de zihinsel açıdan güçlü kalmaya yardımcıdır.

🔹 Haftada en az iki kez kuvvet antrenmanı egzersizlerinin yanı sıra haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz veya 75 dakika yoğun egzersiz yapmayı hedefleyin.