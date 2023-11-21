Kalp krizinden korunmak için 10 altın kural
Sağlıklı bir hayat sürmenin bazı gereklilikleri vardır. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, kalp krizi riskini azaltabilir. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, stres yönetimi gibi faktörler kalp sağlığını olumlu yönde etkiler ve koruyucu bir rol oynar. Bu alışkanlıklar, genel sağlık durumunu iyileştirir ve kalp-damar sistemini korur. Unutmayın, bu kurallar vücut genel sağlığı ve kalp sağlığı için gereklidir. Bireysel sağlık ihtiyaçlarınıza ve geçmişinize göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler almak için bir sağlık uzmanına danışmak her zaman daha iyi bir fikirdir. Sizler için kalp krizi riskini azaltabilecek bazı önerileri listeledik.
Giriş Tarihi: 21.11.2023
15:48
Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
15:49
Sağlıklı Kilonuzu Koruyun
KİLONUZU KONTROL ALTINDA TUTUN
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Aşırı kilolu veya obez olmak kalp hastalığı riskinizi artırabileceğinden kilonuzu kontrol altında tutun.
🔹 Beslenme uzmanından alınan bir diyeti sadece kilo verme dönemlerinde değil,
yaşam tarzınızın kalitesini sürdürmek amacıyla da benimsemek önemlidir. Kilo verme sürecinde önerilen kurallar, sadece o dönemde değil, sonrasında da hayati öneme sahiptir. Bu beslenme tarzını yaşam biçiminiz haline getirerek sadece kilo kontrolü değil, genel sağlığınız üzerinde de olumlu etkiler oluşturabilirsiniz.
SAĞLIKLA İLGİLİ BİLİNMEYENLER
Kolesterol Düzeylerini Kontrol Edin
🔹 Dengeli bir diyet uygulayarak ve gerekirse doktorunuzun önerdiği ilaçları uygulayarak
sağlıklı kolesterol düzeylerini koruyun.
🔹 Kolesterol, vücudun hücre oluşturmak, vitamin ve hormonları üretmek için kullandığı mumsu, yağ benzeri bir maddedir ve genellikle karaciğer tarafından üretilir. Vücut, yiyecekleri sindirme gibi önemli fonksiyonlar için kolesterole ihtiyaç duyar. Ancak, aşırı miktarda kolesterolün kan dolaşımında bulunması kalp hastalığı riskini artırabilir. Bu nedenle, vücut ihtiyacı olan kolesterolü üretirken, dengeli bir kolesterol seviyesini korumak önemlidir, çünkü bu sağlık açısından kritiktir.
🔹 Sigara içmek kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür.
Dünyadaki ölümlerin yaklaşık % 40'ı tütün ve tütün ürünlerinin sebep olduğu sorunlardan kaynaklanır.
🔹 Sigara içiyorsanız sigarayı bırakmak için destek ve kaynak arayın. Hem sizin hem de sosyal çevrenizin sağlığı için tütün ve tütün ürünlerini bırakın.
MEYVE SEBZELERDEN GELEN SAĞLIK
Manevi yönünüzü geliştirin
🔹 Zihin kontrolünü desteklemede, ruhsal deneyimler oldukça etkilidir. Ruhunuzdaki anlam arayışını ve bağlanma hissini güçlendirmek için maneviyatınızı artırabilirsiniz.
🔹 Manevi yönünüzü besledikçe bedensel ve zihinsel olarak da kendinizi iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz. Unutmayın ki, zihnin sağlıklı ve güçlü olması bedensel sağlığın da güçlü olmasını sağlar.
🔹 Sağlıklı bir yaşam sürmek için belki de en vazgeçilmez şartlardan birisi de
düzenli bir şekilde sporu hayatımıza adapte etmeyle mümkün olur. Spor hem genel vücut sağlığı hem de zihinsel açıdan güçlü kalmaya yardımcıdır.
🔹 Haftada en az iki kez
kuvvet antrenmanı egzersizlerinin yanı sıra haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz veya 75 dakika yoğun egzersiz yapmayı hedefleyin.
İSLAM HEKİMİNDEN DOKTORLARA SAĞLIK TAVSİYELERİ