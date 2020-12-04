İstanbul’un yaşam kaynağı 3 doğal gölü

Terkos Gölü'nde yapılabilecek faaliyetler

📌Terkos Gölü balıkçılıkla ilgilenenler için önemli bir alandır. Terkos Gölü, balık avı açısından turna yatağı olarak görülür. Bunun yanında sazan ve kızılkanat gibi balıklar da tutulabilmektedir. Terkos Gölü bilhassa balıkçılar için hafta içi sakin bir ortam sunar.

📌Terkos Gölü çevresi ayrıca hafta sonları piknik yapmak amacıyla gelen birçok ziyaretçiyi ağırlar.

📌Tertemiz havası, sakinliği, muhteşem güzellikleriyle ilgi odağı mekanlardan biridir. Aynı zamanda göl bölgedeki turizm alanları da canlandırmıştır. Göl çevresinde oteller ve piknik alanlar bulunmaktadır.