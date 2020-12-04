İstanbul’un yaşam kaynağı 3 doğal gölü
İstanbul'un doğal gölleri arasında Terkos Gölü, Küçükçekmece Gölü ve Büyükçekmece Gölü yer almaktadır. Bunlar, vadilerin sular altında kalmasından sonra meydana gelmiştir. İstanbul'un doğal güzellikleri arasında yer alan bu göller, şehrin eşsiz silüetini tamamlar. Aynı zamanda şehirdeki su kullanımının da önemli bir bölümünü karşılamaktadır. İstanbul'un yaşam kaynağı 3 doğal göl hakkındaki detayları derledik…
Giriş Tarihi: 04.12.2020
16:09
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
16:36
📌Terkos Gölü'nü de içinde barındıran Terkos Havzası, İstanbul'un en eski su kaynaklarından biridir.
📌Havza, büyük bölümü İstanbul ili sınırları içinde yer alan Çatalca Yarımadası'nın kuzeyinde yer alır.
📌İstanbul'un kuzeybatısında, kente yaklaşık 40–50 km uzaklıktadır.
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Terkos Gölü'ne nasıl gidilir?
Terkos Gölü'nün özellikleri
📌Terkos Gölü, Durugöl olarak da adlandırılır.
📌Lagün kökenlidir ve az tuzludur.
📌Gölün denizden yüksekliği +4,5 ile -2 m arasındadır. 39 km² su alanı vardır ve en derin yeri 11 m'dir.
📌Gölün ortalama genişliği 5 km, uzunluğu 12 km, yağış havzası 744 km²'dir. Gölün gideğen olan Boğazdere çıkışına set yapılmış, göl suları yükseltilmiştir.
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Terkos Gölü'nün önemi nedir?
162 milyon m³/yıl su potansiyeli ile İstanbul çevresindeki tatlı su rezervlerinin %22'sine sahiptir. Şehir kullanım suyunun önemli bir bölümünü karşılamaktadır.
Tarih boyunca İstanbul'un su ihtiyacı nasıl karşılandı?
Terkos Gölü'nün oluşumu
📌Durugöl yer kabuğunun şekillendiği dönemlerde Karadeniz'de bir koy iken günümüzde alçak bir kumsalla denizden ayrılmış, içinde yüzlerce canlının barındığı bir göle dönüşmüştür.
📌Dalgaların biriktirdiği kıyı setti ile denizle bağlantısı kesilmiş, böylece göle dönüşümü gerçeklemiştir. Gölü denizden ayıran kum tepeleri 2 km genişliğindedir.
Terkos Gölü'nde yapılabilecek faaliyetler
📌Terkos Gölü balıkçılıkla ilgilenenler için önemli bir alandır. Terkos Gölü, balık avı açısından turna yatağı olarak görülür. Bunun yanında sazan ve kızılkanat gibi balıklar da tutulabilmektedir. Terkos Gölü bilhassa balıkçılar için hafta içi sakin bir ortam sunar.
📌Terkos Gölü çevresi ayrıca hafta sonları piknik yapmak amacıyla gelen birçok ziyaretçiyi ağırlar.
📌Tertemiz havası, sakinliği, muhteşem güzellikleriyle ilgi odağı mekanlardan biridir. Aynı zamanda göl bölgedeki turizm alanları da canlandırmıştır. Göl çevresinde oteller ve piknik alanlar bulunmaktadır.
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Büyükçekmece Gölü'nün özellikleri
📌İstanbul'un batısındaki yerleşim yerlerinden biri olan Büyükçekmece'de, Karasu Çayı'nın Marmara Denizi'ne döküldüğü yerde oluşmuş sığ bir kıyı gölüdür.
📌Göl, İstanbul'un içme suyu kaynağı olarak kullanılmaktadır.
📌Göl, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapılarla derinleştirilmiştir. Gölün deniz ayağına bir baraj yapılmıştır.
📌Göl, içme suyu amaçlı kullanılmak üzere, etrafına ve denize yakın kısmına yapılan seddeler ile derinleştirilmiş, baraj haline dönüştürülmüştür.