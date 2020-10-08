Tarih boyunca İstanbul’un su ihtiyacı nasıl karşılandı?

Su kemerleri, iki yüksek arazi arasında alçak seviyedeki vadi, akarsu gibi engellerden suyun serbest biçimde akışını sağlamak için yapılmış eserlerdir.

📌M.Ö. 658 Yılında Sarayburnu ve çevresinde kurulan İstanbul, jeopolitik bakımdan da çok önemli yerleşim merkezlerindendi. Asya ile Avrupa'yı birleştiren Boğazı, Altınboynuz ünvanlı Haliç'i, şehri her taraftan çevreleyen denizleri, burada yaşanan kültür ve medeniyetleri ile İstanbul asırlar boyu siyasi, askeri ve ticari bir merkez haline geldi.

📌Her şehirde olduğu gibi İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmış birtakım yapılar mevcuttu. Kuruluş döneminde şehrin su ihtiyacı, yeraltı kaynaklarından sağlanıyordu. İlk önemli su tesisleri Roma İmparatorları zamanında yapıldı. Bu su tesisleri bugün Bozdoğan diye bildiğimiz Valens Kemeri ile Mazul Kemer'di.

İstanbul tarihinden 20 ilk