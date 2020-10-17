İstanbul’un güzelliğiyle dillere destan 5 yalısı

Yusuf Ziya Paşa köşkünün hikayesi

📌Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın Başyaveri olarak görev yapan Yusuf Ziya Paşa'ya ait olan köşkün yapımına 1910'lu yıllarda başlandı. 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle köşkün inşaatında çalışan işçilerin askere alınması sebebiyle inşaat tamamlanamadı, bu süreçte boş kalan binaya çevrede "perili köşk" yakıştırması yapıldı.

📌Yusuf Ziya Paşa ikinci eşi Nebiye Hanım ve Nebiye Hanımın ilk eşinden olan 3 kızı ile birlikte, vefat ettiği tarih olan 1926 yılına kadar köşkte yaşadı. Paşanın ölümünden sonra aile 1993 yılına kadar köşkte oturdu, birinci katında ise kiracıları yaşadı. Yarım kalan inşaat nedeniyle tamamlanamayan ve boş kalan ikinci ve üçüncü katlar yüzünden de bina çevrede "Perili Köşk" diye anılmaya başlandı.

📌Bu binaya perili köşk denilmesinin bir başka sebebi daha vardı. Yusuf Ziya Paşa bu yalıyı güzeller güzeli eşi için yaptırmıştı, bazı söylentilere göre, yalının içinde "peri kadar güzel bir kız" yaşadığı için de yapının adı perili köşke çıkmıştı.

Yalı günümüzde hangi işlevde kullanılmaktadır?

📌Faaliyetlerini 19 Şubat 2007 tarihinden beri Perili Köşk'te sürdüren Borusan Holding, binayı 2030 yılı sonuna kadar kiraladı. Günümüzde, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonuna ve çeşitli yerli/yabancı küratörlerin kişisel veya karma çağdaş sanat sergilerine ev sahipliği yapmakta. Hafta içleri ofis olarak kullanılırken, hafta sonlarıysa sanatseverlerin ziyaretine açılmaktadır.