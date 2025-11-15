Ilyasah Shabazz: Malcolm X, benim babam olmasaydı, yine bana ilham verirdi

3 /10













◾ Ilyasah Shabazz, babasının mirasının izinden gitmek ve uluslararası hak ihlallerini dünyaya duyurmak için çabalamakta ve bu uğurda New York'ta bulunan Shabazz Center'da programlar düzenlemekte. Çok yönlülüğü ve eğitimci karakteri ile sorulan sorulara Shabazz şöyle cevap verdi:

"Biyoloji okudum, tıp doktoru olacaktım. Sonra gençlerin öz sevgiye, kaliteli bir eğitime ve tutkularına bağlı bir şekilde topluma katılmaya layık olduklarını fark ettirmek için çalışmaya başladım."