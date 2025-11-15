Ilyasah Shabazz: Malcolm X, benim babam olmasaydı, yine bana ilham verirdi
20. yüzyılın en önemli Müslüman figürlerinden biri olarak kabul edilen Malcolm X, "tüm uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter" sözü ile tarihe geçmişti. Güçlü duruşu, kucaklayıcı tavrı ve her biri beyne işleyen sözleriyle ABD'de önemli bir kırılma yaşatan Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz, Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi'nin Açlış Programı için ülkemize geldi. Programın ardından Enstitü Sosyal'de "İki Nokta Buluşmaları"na katılan Shabazz, babası Malcolm X ve mücadelesini anlattı.
◾ Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi programına katılım sağlamak için New York'tan İstanbul'a gelen Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz, serginin ardından Enstitü Sosyal'de "İki Nokta Buluşmaları"na konuk oldu.
Malcolm X kimdir?
Mücadelesi ile efsaneleşen Malcolm X, hak ihlallerine karşı gösterdiği mücadele ile tanınan Müslüman. Hayatının bir bölümünde Nation of Islam grubu ile geçirse de daha sonra buradan ayrıldı. Nation of Islam grubu ile ilişkisini kestikten sonra suikaste uğradı.
◾ Çocuk edebiyatına dair eserler veren, akademik çalışmalar yapan ve aktivistlik yaparak ABD ve dünya üzerindeki hak ihlallerine ses çıkaran Ilyasah Shabazz, babasının izinde yürümeye gayret etmekte.
◾ Müslümanlar için 20. yüzyılın en önemli figürlerinden olan Malcolm X'in kızının İstanbul'da olması aynı zamanda uzaklardaki seslere kulak verme fırsatını da doğurdu.
◾ Enstitü Sosyal'de gerçekleşen programa yoğun katılım, Malcolm X sevgisinin ve gönül coğrafyamızın görünmeyen sınırlarının değerini bir kez daha ortaya serdi.
◾ Ilyasah Shabazz, babasının mirasının izinden gitmek ve uluslararası hak ihlallerini dünyaya duyurmak için çabalamakta ve bu uğurda New York'ta bulunan Shabazz Center'da programlar düzenlemekte. Çok yönlülüğü ve eğitimci karakteri ile sorulan sorulara Shabazz şöyle cevap verdi:
"Biyoloji okudum, tıp doktoru olacaktım. Sonra gençlerin öz sevgiye, kaliteli bir eğitime ve tutkularına bağlı bir şekilde topluma katılmaya layık olduklarını fark ettirmek için çalışmaya başladım."
◾ Meşhur insanların ailelerinin yaşadığı durumu pek çok kişi olduğu gibi Ilyasah Shabazz da yaşadı. Böylece ABD'de unutulmaz bir figür olan babası Malcolm X'in mirası küçük yaşlardan itibaren Ilyasah Shabazz'ı yakaladı. Öyle ki konuyla alakalı olarak "Bir çok kişi Malcolm X'in kızı diye peşimden geldi." cümlesini kurdu.
◾ Shabazz'ın peşinden gelmek olarak anlattığı mesele esasında bir mirasın, insan haklarının ve insanlığın izini sürmek anlamına gelmekte. Öyle ki Malcolm X Amerika'da sadece Müslümanlar için değil özgürlük kavramını önemseyen herkes için büyük bir simge.
◾Konuşma esnasında tarihi kökler ve gelecek arasındaki bağ fazlaca öne çıktı. Ülkemizde okuyan bir Moritanyalı genç yöresel şapkası ile Shabazz'a Afrika halkları ve Afrika kültürü hakkında sorular yönelttti. Ilyasah Shabazz, Afrikalı ve ABD'deki Afrika kökenliler hakkında önemli açıklamalarda bulundu:
"Tarihinizi, mirasınızı, kimliğinizi geri kazanmalısınız. O kadar çok tarih var ki. Düşünün ki sınıflarda öğrenciler, tüm çocuklar Benin'deki, Mısır'daki bu imparatorlukları ve medeniyetleri tıpkı Roma ve Yunan tarihi gibi öğrenebilselerdi ne kadar büyük bir fark yaratılmış olurdu."