Malcolm X'in hayatı hakkında detaylı bilgiler

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◽ Malcolm X, babasının ölümünün bir kaza sonucu olduğuna hiçbir zaman inanmadı. Annesi Louise, üzüntü ve çaresizlikten dolayı akli dengesini kaybetti. 26 yıl Michigan'da akıl hastanesine kaldı.

◽ Malcolm, yüksek not başarısına rağmen okulunu 15 yaşına gelmeden terk etti. 12 yaşındayken kardeşleriyle birlikte annesiz ve babasız kaldı. Yıllarca kendisine "süs köpeği" ya da "ev kanaryası" gibi davranıldığını söylediği bir beyaz koruyucu aile yanında yaşadı.