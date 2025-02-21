Malcolm X'in hayatı hakkında detaylı bilgiler
Amerika'da ırkçılıkla mücadelenin önemli isimlerinden olan siyahi Müslüman lider Malcolm X, sözde İnsan Hakları Beyannamesi'nin olduğu bir dünyada, mağdur edilen insanların en büyük savunucularından biri olmuştur. Tarihteki en etkili Afro-Amerikanlardan biridir. Zorlu hayatına rağmen yaşamı boyunca ırkçılığa karşı mücadele etmiştir. Müslüman lider, zindan zamanlarında hayatını büyük ölçüde etkileyen Elijah Muhammed ile tanışıp Müslüman olmuştur.
◽ Malcolm X, ırkçı politikalara karşı adalet ve özgürlük arayışı hareketlerinin zirveye çıktığı II. Dünya Savaşı sonrası, Amerikan tarihi dahil dünyaya damga vurmuş isimlerin başında geliyor.
◽ Zalimleri rahatsız eden Malcolm X'in gerçek adı Malcolm Little. 19 Mayıs 1925'te Nebraska'nın Omaha şehrinde dünyaya gözlerini açtı.
"Amerika, İslam'ı anlamaya muhtaç. Çünkü bu din, ırk sorununu söküp atan dindir."
Malcolm X
◽ Malcolm'un annesi Louise Little, oğlu gibi hakkını savunan bir sendika sekreteridir. Babası, Earl Little da Marcus Grays adlı Jamaika kökenli siyahi bir aktivistin düşüncelerinden etkilenmiş bir rahiptir.
◽ Malcolm'un babası Earl, siyahilerin bağımsızlık düşüncelerinden dolayı beyaz ırkçıların, özellikle Ku Klux Klan'ın hedefinde bulunuyordu. Pek çok cinayetin baş şüphelisi olan Ku Klux Klan, sonrasında Malcolm X' in babasını da yine aynı ırkçı gerekçelerle öldürülecekti.
Ku Klux Klan nedir?
Ku Klux Klan, 24 Aralık 1865'te Amerikan'ın Tennessee eyaletinde kurulan, siyahi karşıtı, beyaz üstünlükçüsü ve göçmen karşıtı, ırkçı bir gizli örgüttür.
◽ Malcolm'un ailesi, defalarca ölüm tehditleri aldı. Aile bireyleri bu yüzden birçok kez evlerini değiştirmek zorunda kaldı. Malcolm X ve ailesi bir gerçekle hep karşı karşıyaydı: Beyaz ırkçıların tacizi...
◽ Malcolm X, 4 yaşlarındayken evleri ateşe verildi. Bir Amerikan itfaiye ve polis ekibinin yangına müdahale etmesi gerekiyor iken Müslüman liderin siyahi olmasını öne sürerek evinin kül olmasını beklediler. Bununla da kalmayarak babası 6 yaşındayken bir tramvay yolunda ölü bulundu.
◽ Malcolm X, babasının ölümünün bir kaza sonucu olduğuna hiçbir zaman inanmadı. Annesi Louise, üzüntü ve çaresizlikten dolayı akli dengesini kaybetti. 26 yıl Michigan'da akıl hastanesine kaldı.
◽ Malcolm, yüksek not başarısına rağmen okulunu 15 yaşına gelmeden terk etti. 12 yaşındayken kardeşleriyle birlikte annesiz ve babasız kaldı. Yıllarca kendisine "süs köpeği" ya da "ev kanaryası" gibi davranıldığını söylediği bir beyaz koruyucu aile yanında yaşadı.
Hapishanede 6 yıl geçirdi, aktivist olarak çıktı
◽ 15 yaşında Malcolm, üvey ablasının yanına geçmeye karar verdi, lokantalarda çalıştı, ayakkabı boyacılığı yaptı. 21 yaşına girmeye birkaç ay kala hırsızlıktan 10 yıl hüküm giydi. Hapishane, Malcolm X'in hayatını değiştirdi.
"Eğer uğrunda ölmeye hazır değilseniz, "özgürlük" kelimesini lügatinizden çıkarın."
Malcolm X