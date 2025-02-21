Acılarla dolu otobiyografi Malcolm X'ten unutulmaz sözler
Yayınlanma Tarihi: Şubat 21, 2025 10:02 Güncelleme Tarihi: Şubat 21, 2025 11:45
ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden biri olan ve fikirleri hala büyük bir kesim tarafından benimsenen Müslüman aktivist Malcolm X'in hayatı, zorluklarla geçti. 39 yıllık ömründe, adalet ve eşitlik için tüm gücüyle çaba gösterdi. Görüşleri nedeniyle sık sık ölüm tehditleri aldığında o tek bir an bile geriye bakıp düşünmedi. Demir parmaklıklar ardında dahi eğitimini sürdürdü ve günlerini hapishanedeki kütüphanede geçirdi. 21 Şubat 1965'te Harlem'deki Audubon Balo Salonu'nda konuşma yaptığı sırada yanına yaklaşan 3 kişinin silahından çıkan 15 kurşunun hedefi oldu. Büyük mücadele adamının ibretlerle ve acılarla dolu bir otobiyografisi olan Alex Haley'in "Malcolm X" eserinden unutulmaz sözleri sizlerle paylaşıyoruz.
1/20
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Eğer dikkat etmezseniz medya, mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur.
Malcolm X - Alex Haley
5/20
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İnsanlar tek kitabın bile bir insanın hayatını değiştirmeye yetebileceğini bir türlü anlamıyorlar.
Malcolm X - Alex Haley