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Acılarla dolu otobiyografi Malcolm X'ten unutulmaz sözler

Yayınlanma Tarihi: Şubat 21, 2025 10:02 Güncelleme Tarihi: Şubat 21, 2025 11:45

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden biri olan ve fikirleri hala büyük bir kesim tarafından benimsenen Müslüman aktivist Malcolm X'in hayatı, zorluklarla geçti. 39 yıllık ömründe, adalet ve eşitlik için tüm gücüyle çaba gösterdi. Görüşleri nedeniyle sık sık ölüm tehditleri aldığında o tek bir an bile geriye bakıp düşünmedi. Demir parmaklıklar ardında dahi eğitimini sürdürdü ve günlerini hapishanedeki kütüphanede geçirdi. 21 Şubat 1965'te Harlem'deki Audubon Balo Salonu'nda konuşma yaptığı sırada yanına yaklaşan 3 kişinin silahından çıkan 15 kurşunun hedefi oldu. Büyük mücadele adamının ibretlerle ve acılarla dolu bir otobiyografisi olan Alex Haley'in "Malcolm X" eserinden unutulmaz sözleri sizlerle paylaşıyoruz.

1/20

Eğer dikkat etmezseniz medya, mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur.

Malcolm X - Alex Haley

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2/20

İster mermi kullansın ister oy pusulası, insan iyi nişan almalı kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı.

Malcolm X - Alex Haley

3/20

Eğer bir şeyi istiyorsan, biraz gürültü yapsan iyi olur...

Malcolm X - Alex Haley

4/20

Ben sokaklarda okudum, hapishanelerde okudum; zaten gerçekler oralarda öğrenilir.

Malcolm X - Alex Haley

5/20

İnsanlar tek kitabın bile bir insanın hayatını değiştirmeye yetebileceğini bir türlü anlamıyorlar.

Malcolm X - Alex Haley

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